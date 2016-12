Tradition an Weihnachten: Das Konzert der 50 Glocken

Das Große Stadtgeläut erklingt wieder am Heiligen Abend und eröffnet die Weihnachtstage. Überall in der Stadt versammeln sich die Zuhörer.

Es ist ein flüchtiges Kunstwerk, das rasch zu vergehen scheint. Und doch fasziniert es jedes Jahr Tausende von Menschen und wirkt bei vielen lange nach. Die Rede ist vom Großen Stadtgeläut, dem Zusammenspiel von 50 Glocken aller zehn Innenstadtkirchen. Am morgigen Heiligen Abend ist es wieder soweit: Von 17 Uhr bis 17.30 Uhr erklingen die Glocken.

Und überall in der City versammeln sich die Zuhörer. Es ist ein ewiger Meinungsstreit, von wo aus das Geläut am besten zu erleben ist. Empfehlen lässt sich sicherlich die Hauptwache, aber auch der Liebfrauenberg, der Römerberg und der Eiserne Steg.

Der Musikwissenschaftler Paul Smets, der auch ein berühmter Glockensachverständiger war, hat 1954 im Auftrag des Frankfurter Magistrats das Konzept für das heutige Geläut entwickelt. Seine Vollendung konnte er freilich nicht mehr erleben. Smets starb schon 1960. Aber erst im Jahre 1995 kamen als letzte die vier kleinen Glocken des Karmeliterklosters zum Zusammenklang dazu.

Das einzigartige Konzert wird mit den sechs Glocken der Paulskirche eröffnet. Ihr schließen sich die Katharinenkirche mit vier Glocken, Liebfrauen (fünf), Peterskirche (vier) und Dominikanerkloster (drei) an.

Kaiserliches Totengeläut

In diesen Chor fallen ein die Leonhardskirche (sechs Glocken), das Karmeliterkloster, die Alte Nikolaikirche am Römerberg (vier) und schließlich südlich des Mains die Dreikönigskirche in Sachsenhausen mit fünf Glocken.

Den krönenden Abschluss bildet schließlich der Kaiserdom mit seinen mächtigen neun Klangkörpern.

Die „Gloriosa“ alleine wiegt fast 12 000 Kilogramm und gilt als die zweitgrößte Glocke Deutschlands.

Die historischen Wurzeln des Stadtgeläuts reichen weit zurück. Zum ersten Mal erklangen alle Glocken der damaligen Kirchen wohl schon im Jahre 1347 – damals läuteten sie zur Totenmesse für den deutschen Kaiser Ludwig den Baiern.

Später entwickelte sich zur Tradition, dass bei der Wahl eines deutschen Kaisers im Dom das Stadtgeläut angestimmt wurde. Im Jahre 1849 gab es dafür einen ganz besonderen Anlass: Den 100. Geburtstag des Frankfurter Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe am 28. August.

Erst wenn das Stadtgeläut erklungen ist, dann ist es wirklich Weihnachten in Frankfurt. Nur noch zu drei anderen Anlässen im Jahr kann man es hören: Am Samstag vor Ostern, am Samstag vor Pfingsten und schließlich am Samstag vor dem ersten Advent, wenn die vorweihnachtliche Zeit beginnt.