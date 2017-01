Universitätsklinikum Frankfurt: Streit um Pflegekräfte

Die Redner auf dem Neujahrsempfang fordern, dass die Universitätsmedizin besser gefördert wird. Außerdem kritisieren sie die Praxis anderer Kliniken, Krankenschwestern abwerben zu wollen.

Es war der erste Neujahrsempfang des neuen ärztlichen Direktors des Frankfurter Universitätsklinikums, Jürgen Graf. Graf hatte das Amt im Sommer von Jürgen Schölmerich übernommen, der ihm aber, wie Graf vermerkte „mit Rat und Fürsorge“ eine Weile lang zur Verfügung stand – bis er gemeint habe, dass „er in die Sonne und nach Kreta müsse. Und dann war er weg“.

Am Mittwoch auf dem Empfang war Schölmerich wieder da, als gern gesehener Gast. Und viele der Probleme, die sein Nachfolger ansprach, mögen ihm bestens bekannt gewesen sein: Die „große Sorge“ der Krankenhausfinanzierung etwa. 2015 sei es gelungen, ein „positives Ergebnis“ zu erreichen. Für das Jahr 2016 habe man damit „große Schwierigkeiten“. Ausführlich ging Graf auf den Mangel an Pflegekräften ein und kritisierte die Praxis anderer Kliniken, mit dem Bus vorzufahren und die Krankenschwestern direkt abwerben zu wollen. „So etwas gehört sich nicht.“ Vor allem in der Kinderpflege gebe es einen großen Bedarf, denn nicht nur der Anteil der älteren Menschen nehme zu, sondern auch der der unter 16-Jährigen.

Der Dekan des Fachbereichs Medizin, Josef Pfeilschifter, setzte sich mit der Macht des Postfaktischen auseinander, die der Wissenschaft schade. Die „Wissenschaftlichkeit des Studiums“ müsse weiter gestärkt werden. Über die Studierenden sagte Pfeilschifter, sie lägen bundesweit „im vorderen Bereich“. Der Dekan erinnerte an den neuen hausärztlichen Schwerpunkt im Studium und an das jüngst fertiggestellte Audimax.

Die Ministerialdirigentin Irene Bauerfeind-Rossmann hob die vielen Neubauten auf dem Campus hervor. Die nächsten Vorhaben seien bereits in der Planung. „Nicht gelungen“ sei es, in Berlin eine bessere Finanzierung der Universitätsmedizin durchzusetzen, obwohl diese Medizin doch das „wissenschaftliche Fundament der Gesundheitsversorgung“ sei.