Veganz in Frankfurt: Weniger Auswahl für Veganer

Von Johannes Vetter

Das Berliner Unternehmen Veganz schließt seine Filiale in Frankfurt. Die Umsätze des veganen Supermarktes sind in vier Jahren um 30 Prozent zurückgegangen.

Der vegane Supermarkt Veganz hat dichtgemacht. Am vergangenen Samstag war in den Räumen am Uhrtürmchen, Spessartstraße 2, der letzte Verkaufstag. Endgültig. Denn das Berliner Unternehmen will zukünftig nicht mehr mit einer Filiale in Frankfurt vertreten sein.

Für Veganer sind das erneut keine guten Nachrichten. Erst vor sechs Wochen hatte das vegane Café „Edelkiosk“ ganz in der Nähe am Parlamentsplatz zugemacht; zur gleichen Zeit verabschiedete sich Omar Laalou in den Ruhestand, nachdem er in seiner „Naturbar“ im Oeder Weg mehr als 40 Jahre lang vegetarische und vegane Speisen aufgetischt hatte. Ist es also nun vorbei mit dem Trend zum Veganismus?

Wohl kaum. Laalou hat für sein Restaurant keinen Nachfolger gefunden; das „Edelkiosk“ konnte Brand- und Schallschutzvorschriften nicht erfüllen. Und die Firma Veganz will sich künftig stärker darauf konzentrieren, andere Einzelhandelsketten mit veganen Produkten zu beliefern. So ist die Frankfurter Filiale bereits die zweite, die das Unternehmen geschlossen hat. Acht Supermärkte in Deutschland, Österreich und Tschechien unterhält Veganz derzeit noch. Sie als Flagshipstores, also als Vorzeigeläden, zu erhalten, sei das Ziel, berichtet eine Unternehmenssprecherin. Die Bornheimer Filiale mit nur 120 Quadratmetern Verkaufsfläche sei dafür aber zu klein gewesen; auch sei der Umsatz der Filiale in den vier Jahren des Bestehens um 30 Prozent zurückgegangen, sagt die Sprecherin.

Trend zum Veganismus ungebrochen

Nadine Mader war vier Jahre lang Kundin des Veganz. Früher habe sie dort alle zwei Wochen eingekauft, berichtet die 29-jährige Veganerin, die im Ostend wohnt. Zuletzt sei sie allerdings nur noch ein Mal im Monat dort gewesen. Denn mittlerweile bekomme sie Produkte wie Bio-Hafermilch oder veganen Schokoaufstrich auch in anderen Supermärkten. Dennoch werde sie den Veganz „auf jeden Fall vermissen“, schon allein wegen der großen Produktauswahl.

In der gesamten Bundesrepublik gibt es derzeit laut einer Umfrage im Auftrag der Veganen Gesellschaft Deutschland (VGD) 1,3 Millionen Menschen, die vegan leben. Christian Vegedes, Gründer und Vorsitzender der VGD, sieht den Trend zum Veganismus ungebrochen. Veganz würde seine Märkte im Grunde „selbst überflüssig machen“, indem das Unternehmen andere Einzelhändlerketten wie Edeka oder die Drogerie dm mit veganen Lebensmitteln beliefere, sagt er. Das zeige aber wiederum auch: „Der Veganismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Als der Veganz in Frankfurt vor vier Jahren eröffnete, war der Bornheimer Metzger Michael Spahn gerade Veganer geworden. Seitdem verkauft er in seinem Laden an der Berger Straße auch vegane Wurst. Um 30 Prozent habe er seinen Absatz von veganen Produkten 2016 steigern können, berichtet Spahn, er habe allein 50 000 vegane Bratwürste verkauft. Seinen veganen Imbiss habe er allerdings vor zwei Jahren schließen müssen. Aber nur, weil er schlicht kein Gastronom sei, betont er. Er sei eben Metzger.