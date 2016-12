Verkehr in Frankfurt: Präventionsprogramm MAX hält mobil

Die Menschen werden immer älter und wollen mobil bleiben. Ein polizeiliches Präventionsprogramm soll helfen, die Zahl der Unfälle in Frankfurt zu reduzieren.

Beim Überqueren der Straße übersieht die 80-Jährige den Linienbus. Die Seniorin wird zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Durch die Vollbremsung des Fahrers werden auch zwei Fahrgäste im Bus verletzt, eine Frau muss ins Krankenhaus, ein Dreijähriger wird vor Ort behandelt. Für den Kriminologen ist der Unfall, der sich vor einigen Wochen in Frankfurt-Sossenheim ereignete, „ein Paradebeispiel“ für die gestiegene Zahl der Unfälle, die durch Senioren verursacht werden. Der Kriminologe ist im Polizeipräsidium Frankfurt für die Verkehrsprävention zuständig. Die Senioren spielen hierbei eine immer größere Rolle. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der von älteren Menschen verursachten Unfälle in Frankfurt um 28,5 Prozent gestiegen. Von 2200 im Jahr 2011 auf rund 2900 im vergangenen Jahr. Der Trend ist vor allem der demografischen Entwicklung geschuldet, derzeit sind ein Fünftel der Menschen in Deutschland 65 Jahre oder älter, bis 2050 steigt die Zahl auf ein Drittel.

Seit einigen Monaten hat das Polizeipräsidium seine Präventionsarbeit in Sachen Senioren verstärkt und das Programm „Maximal mobil bleiben – mit Verantwortung!“ (MAX) übernommen. Das Präventionsprogramm war 2013 in Mittelhessen entstanden. „Dort im eher ländlichen Raum liegt der Schwerpunkt auf dem PKW, bei uns in Frankfurt mehr auf Fußgängern und Radfahrern“, sagt Müller. Zum einen, weil es in der Stadt Alternativen zum Auto gibt, zum anderen aber auch, weil die Polizei mit der Illusion aufräumen möchte, das Unfallrisiko lasse sich minimieren, wenn ältere Leute den Führerschein abgenommen bekommen. „In anderen europäischen Ländern, wo dies praktiziert wird, sind die Unfallzahlen noch gestiegen“, so Müller. Denn wer nicht mehr Auto fährt, nimmt dann ja als ungeübter Fahrradfahrer oder wackeliger Fußgänger am Straßenverkehr teil und verursacht dann vielleicht einen Unfall wie kürzlich in Sossenheim. „Die Leute sind ja nicht weg, nur weil sie keinen Führerschein mehr haben“, betont Müller.

Polizei setzt auf Freiwilligkeit und Einsicht

Im Übrigen lasse sich auch ohne Führerschein Auto fahren, sagt Müller um zu verdeutlichen, dass Zwang nur begrenzt hilft und die Polizei deshalb auf Freiwilligkeit und Einsicht setzt. Bislang sehen ältere Mitmenschen die Polizei in diesem Kontext eher nicht als Helfer. „Wer halb blind oder taub ist, macht einen großen Bogen um die Polizei, weil er Angst hat, seinen Führerschein zu verlieren“, so Müller. Bei der Nacht der Museen hatte die Polizei einen MAX-Beratungsstand. Von den 60 bis 70 Gesprächspartnern, erinnert sich Müller, seien nur zwei aus der Zielgruppe gewesen.

„Angehörige haben mehr Interesse an dem Programm als die Zielgruppe.“ Zur Zielgruppe zählen die Präventionshelfer Menschen ab 65, obwohl die Unfallhäufigkeit erst ab dem Alter von 75 deutlich zunimmt. „65-Jährige haben eigentlich ein ähnliches Unfallrisiko wie 40-Jährige, aber wir wollen die Leute möglichst frühzeitig für das Thema sensibilisieren“, so Müller.

Verkehrstipps Öffentliche Verkehrsmittel am besten zu verkehrsarmen Zeiten nutzen. Signalisieren Sie dem Fahrer schon beim Heranfahren, wenn Sie Hilfe benötigen. In neueren Bussen und Bahnen gibt es zudem an der ersten Doppeltür eine Taste mit Rollstuhl- oder Kinderwagensymbol, durch deren Drücken sich die Öffnungszeit der Tür verlängern lässt.

Um die Zielgruppe zu erreichen, setzt die Polizei auf Multiplikatoren und bietet Schulungen für Seniorenhelfer und Pfleger an. Vor Gruppen von 15 bis 20 Leuten gibt Müller dann Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr und weist auf mögliche Gefahren hin. „Das ist kein hochwissenschaftliches Terrain, die Sachen sind eher so alltäglich, dass wir sie gar nicht mehr beherzigen“, so Müller.

Angelika Kauf hat als eine der ersten an einer solchen Schulung teilgenommen. Sie ist Seniorenbetreuerin bei der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Josef in Frankfurt-Bornheim. Ihr hat die Schulung geholfen. „Es tut gut, wenn man mal wieder drüber spricht, das Feedback bekomme ich auch von den Senioren“, so Kauf. „Ganz selig“ seien ihre Schützlinge über die hellen reflektierenden Taschen, die sie bei der Schulung zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr geschenkt bekamen. „Reflektierende Westen wollten sie nicht anziehen, die seien eher für Kinder“, verrät Kauf.

Im kommenden Frühjahr will die Frankfurter Polizei mit der Aktion MAX und einer großen Auftaktveranstaltung richtig durchstarten. Schirmherren von MAX sollen Polizeipräsident Gerhard Bereswill, Oberbürgermeister Peter Feldmann und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling sein.