Videoüberwachung in Frankfurt: Datenschützer melden Bedenken an

Wo genau sollen neue Kameras stehen, und was sollen sie bringen? Die Frankfurter CDU soll detailliert Auskunft über den Ausbau der Videoüberwachung geben, fordern die „Datenschützer Rhein-Main“.

In die Diskussion um einen Ausbau der Videoüberwachung in der Frankfurter Innenstadt haben sich nun auch die „Datenschützer Rhein-Main“ eingeschaltet. Die Gruppe, die einst aus einer Bewegung gegen die Volkszählung hervorging, hat einen Katalog mit 13 Fragen an Bürgermeister Uwe Becker (CDU) geschickt. Eben diese Fragen gingen auch an die Römer-Fraktionen von SPD und Grüne – verbunden mit der Bitte, sie in der Stadtverordnetenversammlung an den Bürgermeister zu stellen.

Becker hatte nach Weihnachten einen Ausbau der Videoüberwachung gefordert und als Standorte die Hauptwache, die Zeil und den Römerberg vorgeschlagen. Die SPD signalisierte zuletzt Zustimmung, sofern zugleich die Zahl der Polizisten erhöht wird. Die Grünen sehen den Ausbau durchaus skeptischer, wollen aber zumindest in einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Polizeipräsident Gerhard Bereswill darüber sprechen.

Die „Datenschützer“ fragen Becker unter anderem nach „belastbaren Daten, dass es an der Hauptwache, auf der Zeil und am Römerberg ein erhöhtes Aufkommen von Drogen- und Kleinkriminalität, Diebstählen und Raubüberfällen gibt“. Zugleich will die Gruppe wissen, welche Bereiche auf der Zeil und an der Hauptwache überwacht werden sollen.

Kritisch merken die „Datenschützer“ an, dass es am Römer regelmäßig Demonstrationen gebe, die bei einer Videoüberwachung im „Visier von Polizeikameras stattfinden würden“. An Becker gerichtet fragt die Gruppe: „Nehmen Sie billigend in Kauf, dass damit eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit stattfinden würde?“ Ähnlich hatte zuletzt SPD-Fraktionschefin Ursula Busch argumentiert. Man dürfe Teilnehmer einer Versammlung nicht dauerhaft filmen. Deshalb spricht einiges dafür, dass dieser Standort keine Mehrheit findet. Die CDU stützt sich bei ihrer Forderung vor allem auf Umfragen, wonach sich ein Großteil der Bevölkerung weitere Kameras wünsche. Dagegen müssten Bedenken wie die der „Datenschützer“ zurückstehen.