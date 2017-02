Vorwurf gegen Polizei: Demütigende Kontrolle am Flughafen

Die Bundespolizei soll am Flughafen eine Frau genötigt haben, ihre „Stillfähigkeit“ zu beweisen. Die Betroffene erwägt rechtliche Schritte. Die Bundespolizei hingegen dementiert.

Der Vorwurf gegen die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen wiegt schwer. Laut einem Bericht der britischen BBC soll eine 33-jährige Reisende am vergangenen Donnerstag von einer Beamtin genötigt worden sein, ihre Bluse zu öffnen und Milch aus ihrer Brust zu drücken. Damit habe sie nachweisen sollen, dass sie stillt. Zuvor sei bei der Kontrolle ihres Handgepäcks eine Milchpumpe aufgefallen, erläuterte die Geschäftsfrau aus Singapur im Gespräch mit der BBC. Die hätte die Beamten aufmerken lassen, weil die Frau allein, ohne Kind, gereist sei. Anschließend sei sie von einer Beamtin in einen Nebenraum geführt worden, wo es zu der demütigenden Kontrolle gekommen sei.

Die Betroffene selbst war am Dienstag bis Redaktionsschluss für die FR nicht zu erreichen, da sie sich bereits wieder auf dem Rückflug nach Singapur befand. Gegenüber der BBC schilderte sie, dass sie auf der Durchreise nach Paris war, als sie am Frankfurter Flughafen kontrolliert wurde. Die Beamten hätten ihr schlicht nicht geglaubt, dass es sich bei dem Gerät in ihrem Handgepäck um eine Brustpumpe handele.

Anschließend habe man ihren Reisepass einbehalten und ihr bedeutet, einer Beamtin in den Nebenraum zu folgen. Der Anweisung, Milch aus ihrer Brust zu pressen, habe sie Folge geleistet. Erst als sie den Raum wieder verlassen habe, sei ihr bewusst geworden, was gerade passiert sei. Das Ereignis sei für sie „erniedrigend und traumatisierend“ gewesen, sagte sie der BBC. Die englische Medienanstalt machte den Vorfall am Dienstag öffentlich, woraufhin er in den sozialen Netzwerken im Internet hohe Wellen schlug.

Die Bundespolizeidirektion indes bestreitet die Vorwürfe. „Eine Aufforderung, die Stillfähigkeit nachzuweisen, hat es schlicht nicht gegeben“, erklärte Pressesprecher Christian Altenhofen im Gespräch mit der FR. Der Direktion seien die Behauptungen der 33-Jährigen bereits seit Freitag bekannt. Daraufhin habe man das Gespräch mit der Kollegin, der der Übergriff vorgeworfen wird, gesucht.

Die Bundespolizei bestätigt, dass bei der Kontrolle des Handgepäcks die Milchpumpe aufgefallen sei. Da die Frau ohne Baby unterwegs gewesen sei, sei aus Sicht der Beamten eine Nachkontrolle geboten gewesen. Die bedeute, dass sowohl das Gepäck als auch die verdächtige Person durchsucht werden müssen.

Ob sich die 33-Jährige bei der Durchsuchung entkleiden musste, ließ Altenhofen offen. Die Beamtin, die die Kontrolle durchführte, sei selbst Mutter zweier Kinder, betonte der Polizeisprecher. „Sie weist die Vorwürfe ebenfalls entschieden von sich“, so Altenhofen.

Seitens des Bundespolizeidirektion zeigt man sich verwundert über das Vorgehen der Kontrollierten. Schließlich hätte die Betroffene sich kooperativ verhalten, weshalb die Beamten sie als unverdächtig eingestuft hätten. Die Geschäftsfrau aus Singapur erklärte hingegen der BBC, zu konsterniert gewesen zu sein, um gleich reagieren zu können. Nach etwa 45 Minuten sei ihr die Weiterreise nach Paris erlaubt worden.

Vorsorglich habe sie sich den Namen der Beamtin aufschreiben lassen. Rechtliche Schritte gegen die Bundespolizei prüft die Betroffene derzeit noch. Eine formelle Beschwerde habe sie aber bereits eingereicht, sagte sie der BBC.