Wetter in Frankfurt: Leise nieselt kein Schnee

Weihnachten in Frankfurt war nur selten weiß – auch dieses Jahr sind die Aussichten trüb. Der Wetterdienst prophezeit milde 11 Grad.

Kaum ist „der Mann für die weißen Weihnachten“ beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach ans Telefon gegangen, raubt er einem schon die letzten Illusionen: „Eindeutig grün“, sagt Andreas Friedrich auf die Frage nach den Aussichten für Heiligabend. Oder präziser: „Die Temperaturen werden klettern. Im Rhein-Main-Gebiet erwarten wir am Heiligen Abend milde 11 Grad und im Taunus Tauwetter mit sechs bis sieben Grad.“ Vormittags werde es wohl „immer wieder regnen“, sagt der Pressesprecher, dann ziehe ein böiger Südwestwind auf. Und auch am ersten und zweiten Weihnachtstag werde es nicht schneien.

Schaut man zurück, dann war das zu Weihnachten in Frankfurt ohnehin nur sehr selten der Fall. Laut dem Bürgeramt Statistik und Wahlen, erlebten die Frankfurterinnen und Frankfurter den durchschnittlichen Heiligen Abend zwischen 1949 und 2015 als „einen mit 2,2° C eher frischen, überwiegend bedeckten und regnerischen Tag“, so steht es im „statistik.aktuell“-Themenheft. Lediglich in 23 der 67 betrachteten Jahre habe die mittlere Tagestemperatur unter der Null-Grad-Marke gelegen. Und 2013 kletterte das Thermometer sogar bis auf frühlingshafte 14,4 Grad.

Keine guten Voraussetzungen für weiße Weihnachten also. Nur in insgesamt 17 Jahren habe an Heiligabend in Frankfurt Schnee gelegen, haben die städtischen Statistiker aus den vom Deutschen Wetterdienst am Flughafen gesammelten Klimadaten herausgelesen. Und nur in 13 dieser Jahre gab es eine geschlossene Schneedecke auf Frankfurts Straßen, zuletzt 2007 und 2010 rund einen Zentimeter.

1956 viel Schnee

Meist betrug die Schneehöhe allerdings weniger als drei Zentimeter. 1960, 1972, 1978 und 1986 knirschte beim Weihnachtsspaziergang sogar weniger als ein Zentimeter unter den Sohlen.

Für Schneeballschlachten zwischen Christmette und Bescherung dürfte es immerhin 1969, 2001 und im Rekordjahr 1981 gereicht haben: Da lagen fünf, zehn oder sogar 14 Zentimeter Schnee in Frankfurt.

Das Wetter an Heiligabend selbst war dabei laut „Statistik.aktuell“ für die Schneehöhe meistens wenig ausschlaggebend. Zwar sei am 24. Dezember fast immer etwas vom Himmel gefallen – in 34 Jahren aber bloß Regen und in weiteren elf Jahren ein unerquickliches Gemisch aus Wassertropfen und Schneeflocken, von dem Bing Crosby einst wohl nicht geträumt haben dürfte.

In acht der 67 Jahre hat es am Heiligen Abend geschneit – besonders stark 1956, als zwei Zentimeter Neuschnee fielen, und am ohnehin schneereichen Heiligabend 1981, an dem sich die Schneedecke noch um drei Zentimeter erhöhte.

Nach all dem sieht es dieses Jahr nicht aus. Da hilft nur: Regenschirm einpacken. Oder noch besser: drinnen bleiben, „Let it snow“ auflegen und Puderzucker von den Kipferln rieseln lassen.