Wilhelmshöher Straße in Seckbach: Angst vor Lastwagen

Von Denis Hubert

Kalle Kröber, Bonny Fischer und Heiko Nickel (von links) von der Aktionsgruppe „Verkehrsberuhigung Wilhelmshöher“. Foto: Andreas Arnold

Anwohner stören sich am Verkehr auf der Wilhelmshöher Straße in Frankfurt-Seckbach. Eine Aktionsgruppe stellt sich am Mittwoch vor.

Immer wenn ein LKW vorbeifährt, wackelt bei Bonny Fischer der Tisch. Die 37-Jährige wohnt in der Heinz-Herbert-Karry-Straße und ärgert sich seit Jahren über Schwerlaster, die viel zu schnell durch den Seckbacher Ortskern donnern. „Die LKW sind eine Katastrophe und machen unseren Ort kaputt“, sagt sie. So schädigten die Laster die Strukturen der teilweise mehr als 100 Jahre alten Häuser. Gefährlich sei es an der Zentgrafenschule. Wenn Fischer ihre zwei Töchter von der Schule abholt, beobachte sie oft Kinder, die fast von einem Lastwagen angefahren würden. „Da sind nur Zentimeter dazwischen.“ Überhaupt gebe es kaum einen Seckbacher, der nicht einmal im Monat in Gefahr schwebe. Um dagegen vorzugehen, hat sich Fischer mit Leidensgenossen zusammengeschlossen. „Verkehrsberuhigung Wilhelmshöher“, heißt die Aktionsgruppe, die sich vor kurzem gegründet hat. „Der Unmut ist groß“, sagt Fischer, „der Stadtteil ist für die Masse an Verkehr nicht gemacht.“ Die Mängelliste ist lang: Pendlerverkehr, der nicht nur Staus bildet, sondern auch die Parkplätze der Anwohner blockiert. Bürgersteige, die Fahrzeughalter zum Ausweichen verwenden. Durchgangsverkehr, der den Stadtteil stark mit Feinstaub belastet. Doch jetzt soll Schluss sein. „Das ist unsere Wächtersbacher, unter der wir leiden“, betont Fischer. Am kommenden Mittwoch will sich die Aktionsgruppe im Teenie-Club Kids Seckbach vorstellen. Bis zu 700 Einladungen haben die Initiatoren verschickt. Über Kirchengemeinden, Vereine und Geschäfte möchten sie auf sich aufmerksam machen. „Wenn wir an dem Abend 100 bis 150 Leute erreichen, sind wir glücklich.“ Gruppe erwartet von der Stadt Signal Die Gruppe erwartet von der Stadt ein Signal, etwa einen fest installierten Blitzer oder eine Sperreinrichtung für LKW. Im zuständigen Ortsbeirat 11 kennt man das Problem. Bereits mehrfach haben sich die Stadtteilpolitiker an den Magistrat gewandt – ohne Erfolg. „Bis heute ist keine Verbesserung festzustellen, der Schwerlastverkehr nimmt eher zu“, heißt es in einem Antrag aus der jüngsten Sitzung. Die Zahlen bestätigen das nicht, das sagt zumindest die Stadt. Im Oktober hat das Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung den Verkehr auf der Wilhelmshöher Straße gezählt. „Ein Vergleich mit älteren Zählungen zeigt, dass sich sowohl die Gesamtverkehrsmengen als auch die Lkw-Anteile nicht wesentlich geändert haben“, erläutert Wolfgang Preising. Weil der Gesamtverkehr sogar ein bisschen zugenommen habe, sei der Anteil an Lkw daran teils sogar gesunken. Um das Durchfahrverbot für Laster noch deutlicher zu kennzeichnen, ließ die Stadt zwei zusätzliche Hinweisschilder in Höhe der Liegenschaften Im Prüfling 54 und 64 aufstellen. Das hat der Magistrat dem Ortsbeirat im Sommer 2015 mitgeteilt. „Wir haben gemacht, was gemacht werden konnte“, sagt Straßenverkehrsamtsleiter Gerd Stahnke auf Anfrage. Für die Überwachung des fließenden Verkehrs sei die Landespolizei zuständig. Die Anwohner geben sich damit nicht zufrieden. „Von der Stadt fühlen wir uns im Stich gelassen“, sagt Bonny Fischer. „Wir werden uns nicht vertrösten lassen, bis etwas ganz Furchtbares passiert.“ Man wolle die Lkw aufschreiben und die Zahlen der Stadt vorlegen. „Wir haben keine Geduld mehr, auf politische Entscheidungen zu warten.“ Die Gruppe „Verkehrsberuhigung Wilhelmshöher“ trifft sich am Mittwoch, 11. Januar,20 Uhr im Teenie-Club Kids Seckbach, Atzelbergstraße 3a.

