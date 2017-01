Wintersport in Frankfurt: Eislaufen nur auf eigene Gefahr

Das Frankfurter Grünflächenamt warnt: Die gefrorene Schicht auf den Weihern trägt nicht. Aber es gibt 9000 Quadratmeter sicheres Eis in der Stadt.

Pirouetten drehen auf den Schlittschuhen, dreifache Toeloops, vierfache Rittberger, coole Eishockeymatches, Curling mit Bügeleisen und Besen: schön und gut – aber nicht auf unseren Gewässern. Das hat das Grünflächenamt am Dienstag noch einmal allen Eisprinzessinnen und -prinzen eingeschärft.

Auch wenn es in den nächsten Tagen knackig kalt wird: Die Fachleute warnen eindringlich vor dem Betreten der teils vereisten Weiher: Wegen „nicht tragfähiger Eisstärken“ bestehe Lebensgefahr. Schon hört man die Kufenstars betteln: Och, Herr Roser, bitte! Aber nein, da kennt Bernd Roser, zuständig für die Grünflächenunterhaltung und somit auch für Gewässer wie etwa den Ostparkweiher, kein Pardon.

Viel zu gefährlich

„Wer soll das denn prüfen, ob man sich auf eine Eisfläche wagen kann oder nicht?“, fragt er rhetorisch. Und antwortet sich selbst: „Niemand, da geht’s doch schon los.“ Wer nämlich Eisflächen freigebe, müsse sie anschließend auch permanent überwachen. Bei der aktuellen Personallage der Stadt: ausgeschlossen.

Was für die Weiher gilt, gilt auch für die Fließgewässer. Die Älteren erinnern sich noch, wie Onkel Claus in den 70er Jahren auf der Nidda wandelte (und als geölter Blitz ans Ufer wetzte, weil die Eisfläche plötzlich ohrenbetäubend laut schnalzte). 1997, sagt Roser, soll sogar der Main kurzzeitig getragen haben. Auch schon wieder 20 Jahre her.

Früher, erinnert Roser, habe das Sportamt sich ums Eislaufen gekümmert, habe Eisstärken gemessen, ab einer bestimmten Dicke die Fläche freigegeben, das Treiben überwacht und später, wenn es wieder wärmer wurde, gesagt: Jetzt geht’s nicht mehr.

Die Zeiten sind lang vorbei. „Wer sich jetzt aufs Eis begibt, macht es auf eigenes Risiko, das sagen wir ganz klar“, hält das Grünflächenamt fest. Ohnehin solle es am Wochenende nach den harschen Minusgraden schon wieder Tauwetter geben. Dann gilt erst recht, was Bernd Roser schon jetzt den Freunden des eisigen Dahingleitens rät: In der Eissporthalle am Ratsweg und drumherum gibt es 9000 Quadratmeter Eis – und nicht die geringste Gefahr, dass jemand einbricht.