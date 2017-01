Wohnen in Frankfurt: 5000 Euro pro Quadratmeter

Spaziergänger in einem Neubaugebiet in Frankfurt. Foto: dpa

Frankfurts Wohnungen werden immer teurer. 5000 Euro sind 2016 im Schnitt pro Quadratmeter für eine Eigentumswohnung zu zahlen gewesen.

Die Preise auf dem Frankfurter Immobilienmarkt steigen weiter rasant. Eine neue Eigentumswohnung kostete in Hessens Metropole im vergangenen Jahr im Schnitt 4940 Euro. Das waren 13 Prozent mehr als 2015. Innerhalb von drei Jahren sind die Preise damit um 30 Prozent in die Höhe geschossen, wie Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD) am Donnerstag berichtete. Er stellte die Zahlen zusammen mit dem Gutachterausschuss für Immobilienwerte vor.

Besonders teuer sind Wohnungen in neuen Hochhäusern, die im Schnitt fast 7000 Euro pro Quadratmeter kosteten. Deren Anteil am Neubaumarkt erreichte zugleich 30 Prozent. 2013 lag er noch bei lediglich drei Prozent. Derzeit sind rund zehn weitere - einige im Luxussegment - in der Planung.

Josef sprach von einer «dramatischen Entwicklung». Die Zahlen zeigten zugleich, dass Wohnhochhäuser für Frankfurts Probleme keine Lösung seien, da die Preise dort kaum bezahlbar seien. Der seit Mai 2016 amtierende Dezernent forderte erneut den Bau eines neuen Stadtteils, um angesichts des anhaltenden Zuzugs in die Stadt die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen.

Frankfurt wächst derzeit jedes Jahr im Saldo um rund 15 000 Einwohner. Josef wies zugleich darauf hin, dass viele Familien ins Umland zögen, weil sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten könnten. (dpa)