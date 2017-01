Wohnungen in Frankfurt: Mieten klettern ungebremst

Für 13,50 Euro werden Mieten in Frankfurt im Mittel inzwischen inseriert. Nur in München sind Wohnungen noch teurer. Der Brexit könnte die Situation verschärfen.

Trotz der Mietpreisbremse wird es selbst für Normalverdiener immer schwieriger, in Frankfurt eine neue Wohnung zu finden. Nach Zahlen des Maklerhauses JLL sind Wohnungen in Frankfurt im vergangenen Halbjahr im Mittel für 13,50 Euro pro Quadratmeter angeboten worden. Das sind 45 Cent mehr als im zweiten Halbjahr 2015. Noch 2004 hatten die Angebotsmieten bei zehn Euro pro Quadratmeter gelegen.

Nur in München werden die Wohnungen zu höheren Preisen angeboten, in Stuttgart ist es etwas günstiger als in Frankfurt. Die Angebotsmieten in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Berlin liegen jeweils deutlich unter den hiesigen. Da hilft es all den Menschen, die in Frankfurt eine neue Bleibe suchen, auch nicht viel, dass der Anstieg der Mieten mit 4,2 Prozent der geringste unter diesen Städten war.

Viele Stadtteile werden teurer

Auch nach dem neuen Wohnungsmarktbericht der Frankfurter Immobilienbörse bei der Industrie- und Handelskammer sind die Mieten im vergangenen Jahr langsamer gestiegen als die Kaufpreise. Besonders in den zentralen Frankfurter Stadtteilenwerden aber neue Spitzenmieten registriert. Nach Schätzung der Immobilienexperten, die die Daten für den Bericht lieferten, zahlen Haushalte, die im vorigen Jahr in den Bereich Altstadt, Innenstadt, Bahnhofsviertel zogen, bis zu 17 Euro pro Quadratmeter. Von Mieten bis zu 16 Euro pro Quadratmeter ist für das Europaviertel und Sachsenhausen die Rede. Am teuersten aber bleiben dem Bericht nach das Westend mit bis zu 20 Euro und der Westhafen mit bis zu 18 Euro pro Quadratmeter. Je nach Ausstattung und Lage würden diese Preisspannen noch übertroffen.

Umland kaum günstiger

Im Hochtaunuskreis reichen die Mietenspannen bis 13,50 Euro pro Quadratmeter, die in Oberursel, Kronberg und Königstein erzielt worden seien. Bis zu 13 Euro pro Quadratmeter würden in Bad Homburg und Bad Soden, der in dieser Hinsicht teuersten Stadt im Main-Taunus-Kreis, bezahlt. In Hofheim reicht die Spanne dem Bericht nach bis zu 12,50 Euro pro Quadratmeter.

Der hohen Nachfrage besonders nach günstigen Wohnungen stehe nach wie vor kein ausreichendes Angebot gegenüber, heißt es im Wohnungsmarktbericht. IHK-Präsident Mathias Müller hält es zudem für möglich, dass eine durch den Brexit bedingte steigende internationale Nachfrage nach Wohnraum zu einem weiteren Anstieg der Preise führt. Die IHK appelliert daher an die Kommunen, ihre Wohnbauflächen endlich zu nutzen und weitere Entwicklungsareale für Wohnungsbau auszuweisen. Mit Nachverdichtung alleine ließen sich die Probleme der Wohnungsversorgung auf keinen Fall lösen.