Wohnungsmangel: Demo gegen Wohnungsmangel

Mehrere linke Initiativen machen heute mit einer Aktion auf dem Römerberg auf den Wohnungsmangel in Frankurt aufmerksam. Für Samstag, 4. Februar, planen sie eine Demonstration.

Mit einer Aktion auf dem Römerberg wollen mehrere stadtpolitisch aktive linke Initiativen am heutigen Donnerstagnachmittag vor Beginn der Stadtverordnetenversammlung auf die Wohnungsnot in Frankfurt aufmerksam machen. Dazu stellen sie gegen 15.30 Uhr bis zu 80 bunte kleine Papphäuser auf, die den Leerstand in der Stadt symbolisieren sollen.

Die Initiativen, darunter die Gruppen Eine Stadt für alle, Project Shelter, Haus der Kulturen, der Förderverein Roma und die Nachbarschaftsinitiative NBO, halten es für einen Skandal, dass viele Gebäude in Frankfurt leer stehen, zugleich aber vermehrt Menschen unter Brücken oder in der B-Ebene der Hauptwache schlafen müssten. Damit würden Menschen weiter ausgegrenzt und zunehmend angreifbar, kritisiert die Gruppe Project Shelter und weist auf Attacken gegen Obdachlose und den Angriff auf das Bistro ihres Projekts hin. „Statt Menschen dieser Gefahr auszusetzen, sollten leerstehende Häuser endlich nutzbar gemacht werden“, fordert die Initiative, die seit zwei Jahren für ein selbstverwaltetes migrantisches Zentrum kämpft.

Von der Stadt fordern die Initiativen eine grundlegende Änderung der Wohnungspolitik. Ziel müsse sein, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem sozialen und ökonomischen Status in Frankfurt leben können. Dazu müsse der Frankfurter Wohnungsbestand zunehmend in öffentlichen Besitz gebracht und die öffentlichen Wohnungsgesellschaften, zu denen sie ABG, Nassauische Heimstätte, GWH und GSW zählen, verpflichtet werden, nur noch sozialen Wohnungsbau zu betreiben.

Gegen Abschiebungen

Die Initiativen fordern überdies mietfreie Liegenschaften für das Project Shelter sowie für Sinti und Roma und eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen. Klar wenden sie sich zudem gegen Abschiebungen und fordern etwa eine Änderung des Meldegesetzes. „Eine gültige Meldeadresse darf kein Kriterium für einen Arbeitsplatz sein“, schreiben die Initiativen.

„Wir setzen unseren Kampf für eine solidarische Stadt unter allen Umständen fort!“, heißt es in einem Aufruf zu einer Demonstration am Samstag, 4. Februar, bei der die Initiativen und ihre Unterstützer gemeinsam für ein solidarisches, weltoffenes und soziales Frankfurt auf die Straße gehen wollen. Um seine Ziele zu erreichen, werde man den „politisch Verantwortlichen und der Immobilienwirtschaft ordentlich und entschlossen auf die Füße treten“, sagt Tina Büchner von der Initiative Stadt für alle. Denn sonst ändere sich an den Zuständen nichts.