Batschkapp: Hört sich doch gut an

Von Ulrike Rechel

Vor 15 Jahren gelang „The Notwist“ der Durchbruch. Vier Platten und ein Live-Album später melden sich die Musiker aus Weilheim zurück. In der Frankfurter Batschkapp haben Fans die Gelegenheit, die alten Songs in neuem Klanggewand zu hören.

Es gab Zeiten, da hätten Markus Acher und seine Mitmusiker von The Notwist lieber über andere Themen gesprochen als über ihre eigene Platte. „Neon Golden“ heißt das Album, das plötzlich riesige Wellen schlug. 15 Jahre ist das her, als das Album mit dem schwarzen Kringel auf rotem Grund einen Hype auslöste, der selbst jenseits des Atlantiks Kritiker und Publikum gleichermaßen in Begeisterungstaumel versetzte.

Die Anerkennung war berechtigt, hatten The Notwist ihre stilistische Handschrift doch auf kühne Weise neu erfunden. Analoge und computergenerierte Töne hatten die Weilheimer wundersam organisch miteinander verschmolzen und in ein unverkennbares dunkel-poetisches Instrumentarium verwandelt.

„Neon Golden“ ist seither in den Kanon moderner Popklassiker eingegangen, in eine Reihe neben den Werken von Radiohead oder Portishead. Für eine Indieband bedeutet ein solcher Coup auch einen plötzlich spürbaren Erwartungsdruck. Bei den Trip-Hop-Pionieren Portishead hatte das eine langjährige Schaffenspause zur Folge, während Radiohead nach ihrem genreprägenden „Kid A“ erstmal eine Art unauffällige Zwillingsplatte zur Großtat aufnahmen.

Auch The Notwist schienen damals erst einmal abzutauchen. Und als dann vier Jahre später das nächste Album fertig wurde, „The Devil, You & Me“, da merkte man Markus Acher in Interviews ein gewisses Unbehagen an, so als gäbe es etwas an den neuen Songs zu verteidigen, nur weil sie nicht erneut in stilistisches Neuland vorstießen.

The Notwist – neben Markus Acher bilden sein Bruder Micha am Bass sowie Martin Gretschmann alias Console am Laptop den festen Kern der Band, ergänzt durch einen wechselnden Kreis befreundeter Musiker – haben ihre heimliche Leidensphase dann aber gut überstanden.

In der Zwischenzeit wurden fast alle Bandmitglieder zu Familienvätern, auch sonst wuchs die musikalische „Sippe“ um die Weilheimer Kernmannschaft weiter, erfolgreiche Projekte folgten, etwa das Gemeinschaftsalbum „13 God“ mit den kalifornischen Alternative-Hip-Hoppern Themselves.

Spätestens mit ihrem jüngsten Album von 2014 hatten The Notwist sich dann vollends emanzipiert von „Neon Golden“, und mit beiläufigem Selbstbewusstsein ein starkes Album vorgelegt. Vielseitig und fantasievoll zeigten sich die ruhigen Süddeutschen auf „Close To The Glass“; man spürte, die Band fühlte sich wohl im Grenzbereich von Experimentierlaune und Gitarrensong.

Das Konzert The Notwist gastieren am Sonntag, 19. Feburar, um 20 Uhr in der Frankfurter Batschkapp, Gwinnerstraße 5. Karten kosten 28,60 Euro und sind erhältlich unter 069 / 95 21 84 10 oder www.batschkapp.tickets.de. Infos zur Band: www.notwist.com « zurück 1 | 1 weiter »

„Unser Interesse galt immer dem Abseitigen, Seltsamen, Anderen“, resümierte Bandkopf Acher vor kurzem in einem Interview, „insofern ist unsere Musik auch ein Ausdruck davon und zeigt hoffentlich eine Welt, wie wir sie gern hätten.“

Als Einzelkämpfer auf weiter Flur verstehen sich The Notwist dabei nicht. Sie waren immer gut darin, auf ihre Art Verbündete zu finden. Mit Labels, Konzerten, Platten und Fan-Magazinen habe die Band „eine Alternative geschaffen“, sagt Acher, „gegen das Reaktionäre, Konservative, Katholische um uns.“

Für The Notwist ist es im Moment ein natürlicher Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Dies geschah 2016 in Form einer Live-Platte namens „Superheroes, Ghostvillains & Stuff“, die während dreier Abende in Leipzig mitgeschnitten wurde. Die Aufnahmen belegen, wie frei sich die Band auf der Bühne innerhalb ihrer Songstrukturen bewegen kann und wie auch vertraute Hits wie „Pilot“ oder „This Room“ zum offenen, spannungsvollen Spielfeld werden. 25 Jahre nach der Bandgründung, scheint es ein perfekter Zeitpunkt, um The Notwist neu zu entdecken.