Konzerte in Frankfurt: Impulsgeber des Jazz

Von Tim Gorbauch

Der Pianist Bob Degen sorgt mit Hingabe dafür, dass Begriffe wie Groove, Flow und Seele nicht alt und fahl wirken. Er ist im Februar in Frankfurt einmal mit Valentin Garvie und einmal mit Heinz Sauer zu hören.

Man hört immer und sofort, wie wichtig dem Pianisten Bob Degen die Tradition ist, wie sehr er in ihr verwurzelt ist, wie er an ihre Kraft glaubt. Wie er sie nicht unbedingt bewahren, aber weiterreichen und weitererzählen will. Vor bald 73 Jahren wurde Bob Degen in Pennsylvania geboren, in ein Haus voller Musik.

Sein Vater war Geiger, seine Mutter Tänzerin. „Er musste sich nie wirklich entscheiden, von der Musik sein Leben bestimmen zu lassen“, schrieb Hans-Jürgen Linke in dieser Zeitung vor vielen Jahren über Bob Degen, „sie hat das sowieso immer getan“. Als Kind hörte er Art Tatum, Fats Waller, Duke Ellington, später Thelonious Monk und John Coltrane, bald auch Paul Bley. Diese Stars des Jazz gelten allesamt als Grenzgänger, Aufbrecher, Bilderstürmer. Und deshalb ist die Sache mit der Tradition auch nur eine Seite von Bob Degen.

Wenn man etwa einen Musiker wie den Trompeter Valentin Garvie fragt, zwei Generationen jünger als Degen und wie er Träger des Hessischen Jazzpreises, was denn das Besondere sei an Degens Spiel, dann beschreibt Garvie diesen einzigartigen, unglaublich subtilen Stil, der fest in der Tradition steht, zugleich aber vollkommen unkonventionell ist. Bob Degen kann die Pole offenbar nicht nur zusammenbringen, er kann sie auch zusammenhalten. Es gibt eine Platte, die dafür exemplarisch steht, „Ellingtonia Revisited“, 1980 im Duo mit Heinz Sauer aufgenommen. Degen hatte sich ein Jahrzehnt vorher im Rhein-Main niedergelassen, wurde Mitglied im HR-Jazzensemble, wo er Sauer kennenlernte, damals schon einer der besten, intensivsten Saxofonisten weit und breit.

„Ellingtonia Revisited“ ist eine der Lieblingsplatten des Wiesbadener Pianisten Uwe Oberg, auch er Hessischer Jazzpreisträger. Sauer und Degen spielen hier Ellington und eben auch nicht. Sie brechen ihn auf, führen ihn weiter, ganz intensiv und ganz genau, führen ihn bis an den Rand der Abstraktion. Und doch bleiben sie ganz nah an Ellington dran, an der großen Geschichte des Jazz. Oberg bringt eigentlich alte Begriffe ins Spiel, die bei Degen aber weiterhin gültig sind, ohne fahl zu wirken: Groove. Flow. Und Seele. Das „Gegenteil von Handwerk“ nennt das Valentin Garvie.

Die Konzerte Bob Degen & Valentin Garvie spielen am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, in der Frankfurter Romanfabrik, Hanauer Landstraße 186. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Reservierung unter Tel. 069/49 08 48 28 oder auf www.romanfabrik.de Bob Degen & Heinz Sauer treten am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, in Frankfurt im Steinway-Haus, Bockenheimer Landstraße 47, auf. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Reservierung unter Tel. 069/97 09 79 870 oder auf www.jazz-frankfurt.de. gor « zurück 1 | 1 weiter »

Nun ist Bob Degen, dieser hingebungsvolle Musiker, der auf seine fast bescheidene Art in den letzten vier Jahrzehnten den Jazz in Deutschland ganz maßgeblich geprägt hat, gleich zweimal in Frankfurt zu hören. Einmal in der Romanfabrik im Duo mit Valentin Garvie, der dem Frankfurter Jazz in den letzten Jahren viele wichtige Impulse gegeben hat, und der in Bob Degen früh einen Verbündeten fand. Und einmal im Steinway Haus, im Duo mit dem großen Heinz Sauer. Vor mehr als 40 Jahren haben die beiden sich gefunden, in unzähligen Konstellationen miteinander Musik gemacht, dabei immer auch zu zweit, in dieser ganz intimen Form.

Sicher werden sie da auch wieder „Don’t explain“ spielen, diesen atemberaubenden Song von Billie Holiday. Bob Degen wird Sauers Tenorsaxophon eine Bühne bieten, er war seit je ein bestechender Begleiter, ganz filigran, mit einem untrüglichen Sinn für Klang und Klarheit. Und Sauer wird zu einem heiseren, brüchigen, reduzierten und doch riesengroßen Gesang anheben. Ein Drahtseilakt, geerdet in der Tradition. Und zugleich weit über sie hinaus weisend.