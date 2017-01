Theater Lempenfieber: Wenn die Uhr beginnt zu ticken

Von Ulrike Krickau

Sie sind seit vielen Jahren glücklich miteinander – bis einer plötzlich ein Kind will. Marc Ermischs Komödie „Alexander & Schorsch“ feiert im Frankfurter Theater Lempenfieber Premiere.

Das wird nichts mehr mit Underground und Subversion: Seit Schwule, Lesben und Sternchen immer häufiger den ihnen zustehenden Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen, werden auch die Wünsche immer bürgerlicher. Oder, um es mit Schorschs Worten zu sagen: „Wir haben jahrzehntelang um Gleichberechtigung gekämpft!“ Alexander entgegnet: „Aber müssen wir deshalb auch gleich blöd sein?“

Alexander und Schorsch haben seit vielen, vielen Jahren eine Beziehung und sind mittlerweile nun schon seit fünf Jahren verpartnert. Alles läuft prima. Bis Schorsch eine Frage in den Raum stellt, die alles auf den Kopf stellt: „Wie wäre es mit einem Kind?“ Nein, besonders angetan ist Alexander von der Idee nicht, siehe oben. Doch bevor sie eine gemeinsame Entscheidung treffen können, müssen die beiden erst mal gründlich nachdenken. Und sich informieren.

Genau davon handelt das neue Theaterstück „Alexander & Schorsch“ von Marc Ermisch. Er lässt die beiden Männer die emotionalen, rechtlichen und physischen Möglichkeiten einer doppelten Vaterschaft erfahren und erleiden. „Aber schmuddelig wird das nicht“, sagt Marc Ermisch. Lustig wird es, meistens. Denn Alexander und Schorsch reden nicht gerade politisch korrekt über das, was sie bewegt, sondern gerade so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das kann nicht nur zu großer Heiterkeit führen, sondern es kommt durchaus auch zu anrührenden Momenten, erscheinen große Gefühle doch häufig zusammen mit einem Kinderwunsch an der Oberfläche.

„Am schönsten wäre es, wenn die Zuschauer vergessen könnten, dass dort zwei Männer auf der Bühne stehen. Es könnten auch Mann und Frau oder zwei Frauen sein, die über ihren Kinderwunsch sprechen“, sagt der in Frankfurt wirkende Autor, Regisseur und Schauspieler und ergänzt: „In Partnerschaften geht es ja oft darum, die Lebensplanung immer wieder aufeinander abzustimmen.“

Auf die Idee, nun ausgerechnet zwei Männer ihren Kinderwunsch auf der Bühne verhandeln zu lassen, brachte Marc Ermisch die Diskussion über den Umgang mit gleichgeschlechtlicher Liebe in der Schule. Irritiert hörte er von Eltern, die nicht wünschten, dass ihre Kinder bereits in der Grundschule von den vielen Möglichkeiten erfahren sollten, wie und was Menschen für einander sein können. „Jetzt musste was machen“, sagte er sich und erfand die beiden Männer mit Kinderwunsch.

Das Stück Die Komödie „Alexander und Schorsch – Ein Kind ist auch (k)eine Lösung" von Marc Ermisch feiert am 13. Januar, 20 Uhr, im Frankfurter Theater Lempenfieber, Berkersheimer Obergasse 12 (im Saal der Apfelweinwirtschaft „Zum Lemp" in Berkersheim) Premiere. Weitere Vorstellungen am 15. Januar um 18 Uhr und am 21. Januar um 20 Uhr. 15.01., 18 Uhr. Weitere Termine am 21. und 22. April, jeweils 20 Uhr, sowie am 23. April um 18 Uhr. Tickets kosten 17 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kartenreservierung online auf www.theater-lempenfieber.de oder unter Tel. 015 20 / 63 54 489. uk

Seinen Fußabdruck auf dem langen Weg zur Gleichbehandlung von homo- und heterosexuellen Beziehungen hat Marc Ermisch schon vor gut einem Jahrzehnt hinterlassen. Von ihm stammt das Stück „König Horst“ von 2006, das seinerzeit bei den Brüder Grimm Festspielen in Hanau gezeigt wurde. Der Prinz aus diesem Märchen verliebt sich nicht in die Prinzessin, sondern in deren Bruder.

Bei „Alexander & Schorsch“ steht Marc Ermisch zusammen mit Oscar Ehrlich auf der Bühne. Die beiden kennen sich seit anderthalb Jahrzehnten und haben schon in einer ganzen Reihe von Stücken zusammen gespielt. Ob die beiden selbst schwul oder hetero oder sonstwas sind, hat mit ihrem Theaterstück gar nichts zu tun. Marc Ermisch ist etwas anderes wichtig: „Ein Freund hat mir bei einem meiner ersten Auftritte einen Rat gegeben: ‚Lache nicht über die Menschen, sondern mit ihnen‘. Daran halte ich mich bis heute.“