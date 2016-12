Theaterszene in Frankfurt: Poetisches, Witziges

Von Ulrike Krickau

Immer wieder gern gesehen und auch im neuen Jahr: die Familie Hesselbach in der Stalburg. Foto: To Kuehne

Unsere Autorin Ulrike Krickau hat sich bei den Frankfurter Freien Theatern umgehört, was sie im neuen Jahr planen, und dabei ein Liebeslied gefunden.

Was planen die freien Frankfurter Theater im kommenden Jahr? Schon bei der Recherche stürzt die schöne Absicht in den Krater der Wirklichkeit. Denn das Theaterjahr verläuft nicht im Gleichklang mit dem Kalenderjahr, sondern endet mit den nächsten Theaterferien – danach ist Schluss. Erst einmal. Und dann auch noch das: Die freien Theater sind frei genug für großartige Pläne, realisiert werden aber längst nicht alle.

Deshalb ist diese Ankündigung keine Aneinanderreihung spannender, zukünftiger Produktionen, sondern ein Liebeslied. Für alle, die auf den kleineren Bühnen oder dahinter stehen, die meist haarscharf an der Kante zum finanziellen Absturz entlangsurfen oder sich tagsüber in Brotjobs ihr Geld verdienen, bevor sie sich abends in einen Bühnenfummel werfen.

Die Musik, die das Kellertheater spielt – um im Sprachbild zu bleiben – klingt wie eine richtig gute R’n’B-Nummer. Melodisch, klasse erzählt, poetisch, witzig. All das beherrschen die verschiedenen Ensembles des Kellertheaters. Ob Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenstücke, das geht ins Ohr und ins Auge und bleibt im Kopf. Im Februar wird „Die Herzogin von Malfi“ Premiere haben, eine sogenannte makabre Tragödie, und es ist davon auszugehen: Die meinen das ernst.

Im Frankfurter Mousonturm hat die Avantgarde ihr Zuhause. Kluge Menschen entlocken dem Theater Facetten, die es an keinem anderen Ort der Stadt zeigt, wie etwa bei der Theater-Performance „Love Fiction“ von The Agency im Januar, bei der Andcompany im Februar oder bei Thorsten Lensing im März. Spannend ist bei allen Mousonturm-Gastspielen, wie die Möglichkeiten des Theaters vorangetrieben werden, ohne die Sinnlichkeit aufzugeben.

Die Helene Fischer oder, etwas freundlicher, der Bryan Adams unter den Theatern ist die Stalburg. Dort ist es immer schön, gemütlich, die Stalburg ist ein Ort zum Wohlfühlen. Anfang Januar wird „Captains’ Dinner“, das neue Stück des Stalburg-Impressarios Michi Herl Premiere haben und sich des Dauerbrenner-Themas „alter Mann – junge Frau“ annehmen. Es geht aber noch heimeliger. Denn sowohl das Fritz-Rémond-Theater wie auch die Komödie umarmen ihre Zuschauer wie ein Klassik-Sinfonie-Orchester mit dem Erwartbaren, das auf der Grundlage des großen handwerklichen Könnens von Schauspielern und Crew entsteht. Ab März wird „Mandragola“, ein Stück des politischen Strategen Machiavelli, im Fritz-Rémond-Theater zu sehen sein. Und mal ehrlich: Wo Apfelwein zur Pause ausgeschenkt wird, ist ein Frankfurter doch immer gut aufgehoben.

Im Januar im Mousonturm zu Gast: die Theater-Performance „Love Fiction“. Foto: Piotr Rybkowski

Womit wir schon bei der Fliegenden Volksbühne wären, die auf hohem Niveau durch Frankfurt vagabundierende Theatergruppe, die sicher auch im kommenden Jahr die Bühnen auf Hessisch rocken wird.

Damit nicht genug: Die Landungsbrücken sind die Boygroup mit Girls unter den Frankfurter Theatern. Das Gallus Theater ist eine poetische Klangreise.

Das Freie Schauspiel Ensemble ist astreiner Rock’n’Roll à la Bruce Springsteen. Im Theater Lempenfieber wachsen kleine Ohrwürmer heran. Die Interkulturelle Bühne bewegt sich im multikulturellen Hora-Tanzschritt. Das Theater Willy Praml hat die Wucht sämtlicher Wagner-Opern.

Und noch immer fehlen einige, die der freien Frankfurter Theaterszene ihren vielfältigen Klang geben. All die Theaterleute, die nicht verzagen, sondern immer wieder den Beweis dafür antreten, wie sehr es sich lohnt, über die eigene Person hinauszudenken, zu lachen und zu fühlen.