Deniz Yücel: Empörung über den Fall Yücel

Von Christine Dankbar

Der in der Türkei festgenommene „Die Welt“-Korrespondent" Deniz Yücel bleibt weitere sieben Tage in Polizeigewahrsam. So äußert sich die Presse zu dem Fall.

Der Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“, Deniz Yücel, ist seit knapp einer Woche in türkischem Polizeigewahrsam. Der 43-Jährige ist offenbar in Zusammenhang mit Berichten über einen Hackerangriff auf den türkischen Energieminister von der Polizei gesucht worden und hat sich freiwillig gestellt. Angeblich wird ihm die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Die „taz“ hat dazu ihren Kommentar auf die erste Seite gehoben und lässt den Vorsitzenden des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall, Stellung beziehen: „Berichterstattung ist kein Verbrechen“, schreibt der Kommentator und erinnert daran, dass die Verfolgung von Journalisten in der Türkei mittlerweile Alltag ist: „Weit mehr als 100 türkische Journalistinnen und Journalisten sitzen im Gefängnis, weil sie nichts anderes gemacht haben als ihre Arbeit.“ Gefordert wird die politische Einmischung: „Die (...) Festsetzung von Deniz Yücel wirkt als Einschüchterung gegenüber allen anderen, die es wagen, kritisch und investigativ zu recherchieren und zu berichten. Spätestens jetzt können wir nicht mehr wegschauen.“ Ähnlich sieht es das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel: „Der Fall Yücel hat alles, um die ohnehin seit langem angespannten deutsch-türkischen Beziehungen weiter zu belasten“, schreibt der Kommentator und weist auf einen besonderen Umstand hin: „Yücel besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit – aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer Journalist.“ Kritik an FAS-Kommentar Für Kritik und Empörung sorgte ein Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), die ebenfalls die doppelte Staatsbürgerschaft des Festgenommenen thematisiert, allerdings reichlich polemisch. „Die Vorwürfe gegen Denis Yücel sind absurd“, schreibt auch die FAS, um sodann zu fragen: „Warum reduzieren deutsche Verlage die Kinder oder Enkel türkischer ‚Gastarbeiter‘ so oft auf die Rolle von Türkei-Erklärern?“ Für den Kommentator ist es nicht unbedingt ein Vorteil, wenn ein Korrespondent eine enge emotionale oder gar familiäre Verbundenheit zu dem Land hat, über das er berichtet: „Migrationskinder, die nur über Migration schreiben? Gähn! Die Verlage schulden den Lesern Journalisten, nicht Türken vom Dienst, eingezwängt in das Prokrustesbett ihrer Biografien.“ Diese Kritik blieb nicht unbeantwortet. Spiegel-Chef Klaus Brinkbäumer kritisierte sie als „infam“, die Wochenzeitung „Die Zeit“ las „Niedertracht“ aus dem Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Online-Newsletter Checkpoint des Tagesspiegel urteilt: „Nicht nur mit Blick auf die konkreten Umstände und die allgemeinen Zustände ein bemerkenswert dämlicher Beitrag eines Deutschen vom Dienst.“