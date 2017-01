Gastbeitrag: Vom Bittsteller zum Berechtigten

Von Norbert Kloppenburg

In Zeiten von Epidemien und Umweltkatastrophen wären Versicherungen gegen Klimarisiken die beste Hilfe für alle.

Als Zyklon „Pam“ im März 2015 auf den Inselstaat Vanuatu traf, richtete er in wenigen Stunden immensen Schaden an. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde peitschte der Sturm über das kleine Land im Pazifik und hinterließ eine Schneise der Verwüstung: Menschen starben, Häuser wurden abgedeckt, Straßen unbefahrbar, die Energieversorgung und die Kommunikation brachen zusammen. Fast zwei Drittel der Wirtschaft wurden in Mitleidenschaft gezogen, 96 Prozent der Ernte vernichtet. Damit machte „Pam“ auf einen Schlag die Entwicklungsfortschritte vieler Jahre zunichte.

In einem bewegenden Appell an die Weltgemeinschaft bat Präsident Baldwin Lonsdale wenig später darum, „uns eine Hand zu reichen, um mit diesem Unglück fertig zu werden“. Zwar zeigte die Welt dann tatsächlich Empathie mit dem Inselstaat, der vom Klimawandel gleich doppelt bedroht ist: Erstens steigt der Meeresspiegel und zweitens nehmen die Stürme zu. Aber es dauerte, bis die Hilfe anlief – allein vier Tage, um alle Menschen zu erreichen und mit dem Allernotwendigsten zu versorgen. Und noch länger, bis Geld floss für Nothilfe und den Wiederaufbau des Landes, der bis heute andauert.

Dabei leben in Vanuatu „nur“ gut 250.000 Menschen, „Pam“ war also von den Dimensionen her ein vergleichsweise überschaubarer Fall. Auf den Philippinen tötete Taifun „Haiyan“ zwei Jahre davor mehr als 7000 Menschen. Der wirtschaftliche Schaden wurde auf 12,5 Milliarden Dollar beziffert. Und vor einigen Wochen richtete Sturm „Matthew“ verheerende Schäden mit vielen Hundert Toten auf Haiti und Kuba an. Im Zuge des Klimawandels, der noch mehr solcher Katastrophen hervorbringen dürfte, stellt sich die Frage, ob wir nicht besser vorsorgen können.

Wären sie gegen einen Teil solcher Schäden versichert, hätten Länder wie Vanuatu Anspruch auf Entschädigungsleistungen. Mittel, die schnell ausbezahlt und an Betroffene weitergereicht werden könnten. Da die Folgen des Klimawandels, insbesondere Extremwetterereignisse, zu 90 Prozent Entwicklungsländer treffen, könnten solche Klimarisiko-Versicherungen so etwas wie die „Erste Hilfe“ in einer Notlage darstellen. Bisher sind nur geschätzte 100 Millionen Menschen gegen klimabedingte Risiken versichert. Deutschland und andere Geberstaaten wollen diese Zahl in den nächsten vier Jahren um 400 Millionen erhöhen.

Den Klimawandel samt seiner Folgen können Versicherungen nicht abmildern, aber sie können Naturkatastrophen einen Teil ihres Schreckens nehmen. Damit wäre für eine Katastrophe besser vorgesorgt, statt nach ihrem Eintreten in hektischen Aktionismus zu verfallen. Ein Beispiel, bei dem sich Staaten gegen bestimmte Risiken absichern und im Schadensfall Zugriff auf Geld haben, ist die African Risk Capacity (ARC). Mit Unterstützung der Gebergemeinschaft und unter Beteiligung der privaten Versicherungswirtschaft sichert sich eine Reihe afrikanischer Staaten so gegenseitig ab. Im Fall einer Dürre erhalten die betroffenen Länder Auszahlungen, die von objektiven Messgrößen wie Niederschlagsmengen abhängen. Diese werden dann zum Beispiel genutzt, um die Bevölkerung mit Lebensmitteln oder Saatgut zu versorgen.

Noch steht das Instrument Versicherung als Teil der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ziemlich am Anfang. Doch wir als KfW sehen hier große Chancen, gerade für ärmere Länder und auch für andere Lebensbereiche: Dass Krankenversicherungen wichtig und nützlich sind, braucht man im Geburtsland der Sozialversicherungen nicht weiter zu betonen. Sie sollten überall eine Selbstverständlichkeit sein, sind es aber für die Mehrzahl der Menschen leider noch nicht. Vorstellbar wären zudem Pandemieversicherungen, bei denen Staatengruppen – wie etwa die von Ebola getroffenen Länder Westafrikas – für den Ausbruch ansteckender Krankheiten zumindest finanziell vorbauen.

Manche halten das für einen „Katastrophen-Kapitalismus“, weil sie der Meinung sind, dass man den Ärmsten nicht auch noch für den Fall einer Zwangslage eine Versicherung aufbürden muss. Doch in Wahrheit ist das Gegenteil richtig: Während man bisher die betroffenen Staaten mit dem Klingelbeutel durch die Welt hat ziehen lassen, gäbe es dann klare Kriterien, klare Pläne und klar umrissene Summen für die Zeit nach einer Katastrophe. Aber das funktioniert nur, wenn der Markt verantwortungsbewusste Produkte bereithält. So angelegte Versicherungen wären im besten Sinne sozialer Marktwirtschaft ein Mittel der Fürsorge.

„Überquere einen Fluss in einer Gruppe, und das Krokodil wird dich nicht schnappen“ – lautet ein afrikanisches Sprichwort, das genau beschreibt, worum es hier geht: Risiken abzumildern, indem man sich ihnen vorsorglich zuwendet und sie auf mehreren Schultern verteilt. In verschiedenen Gegenden der Welt arbeitet die internationale Gemeinschaft im Moment daran, solche Versicherungslösungen zu entwickeln. Unter anderem im Pazifik, wo die kleinen Inselstaaten besonders mit den Folgen des Klimawandels kämpfen und mittlerweile einen regionalen Versicherungspool, ähnlich wie die ARC, gebildet haben.

Präsident Lonsdale wäre sein flehender Hilferuf an die Staatengemeinschaft erspart geblieben, hätte Vanuatu im Jahr 2015 bereits eine umfassende Sturmversicherung gehabt; damals gab es nur ein kleines Pilotprojekt. Dann hätte er einfach zum Telefonhörer gegriffen und seine Versicherung angerufen – nicht als Bittsteller, sondern als Anspruchsberechtigter.

Norbert Kloppenburg ist Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe und verantwortlich für Internationale Finanzierungen.