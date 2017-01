Gegen Extremismus: Demokratie braucht Bildung

Von Turgut Yüksel

Freiheitlich-demokratische Werte fallen nicht vom Himmel. Sie müssen erlernt, gelebt und verteidigt werden. Ein Gastbeitrag des hessischen Landtagsabgeordneten Turgut Yüksel.

Wir leben in einer unruhigen Zeit, in der aus verschiedenen ideologischen oder auch extremistisch religiösen Gründen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Landes infrage gestellt wird. Zunehmend muss man den Eindruck haben, der vielstimmige Pluralismus, der lange unsere politische Kultur ausgemacht hat, sei zu einem bedrohlichen Grollen der Rückwärtsgewandtheit und Freiheitsfeindlichkeit geworden.

Mit diesem Problem steht die Bundesrepublik keineswegs alleine da. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten war nur das jüngste in einer langen Reihe von Ereignissen und Entwicklungen, die uns in wachsendem Maße Sorge bereiten. Auch wenn die jeweiligen Vertreter dieser Bewegungen es nie eingestehen würden, so müssen wir doch feststellen, dass es zwischen den rassistischen, antisemitischen und chauvinistischen Parolen im Dunstkreis um „Pegida“ und den islamistischen Predigten von Salafisten und anderen Fundamentalisten Gemeinsamkeiten gibt: Beide pflegen eine ausgeprägte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Beide lehnen Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit ab. Beide beanspruchen das Recht zur autoritären Durchsetzung ihrer Ideologie. Diesen Bewegungen halten wir entgegen: Die demokratischen Institutionen und die demokratische, pluralistische Kultur in Deutschland sind stark und wehrhaft und sie sind den aktuellen Erosionsversuchen gewachsen!

Gleichzeitig müssen wir eingestehen: All dies ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat eine längere Vorgeschichte und viele Ursachen. Wir müssen feststellen, dass demokratische Akteure und Institutionen in verschiedenen Bereichen ihrer Rolle nicht gerecht geworden sind und so zum Teil den Raum für das Anwachsen der Demokratiefeindschaft gewährt haben.

Unsere Antwort auf die zunehmende Stärke allzu einfacher und irreführender Angebote muss daher zunächst bei konkreter Politik ansetzen. Wir müssen diejenigen sozialen und ökonomischen Probleme lösen, wegen derer viele Menschen überhaupt begonnen haben, den Demagogen Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht unterschätzen sollten wir allerdings gerade mit Blick auf junge Menschen, dass – genau wie das Erstarken dieser Demagogen und Rattenfänger – auch die Demokratie selbst nicht vom Himmel gefallen ist. Die freiheitlich-demokratische Werteordnung, deren Fundament maßgeblich die Artikel 1 bis 20 unseres Grundgesetzes bilden, ist eben kein Naturgesetz, sondern entstand und bleibt nur dadurch bestehen, dass sie aktiv vorgelebt, aber auch erlernt wird.

Es hat lange gedauert, bis Meinungs- Presse-, und Kunstfreiheit, Religionsfreiheit und nicht zuletzt auch die Ablehnung von Diskriminierung Teil der gesellschaftlichen Identität geworden sind. Umso wichtiger ist es, gerade heute wieder diesen Verfassungspatriotismus in den Vordergrund zu rücken.

Neben der Familie und sozialen oder religiösen Einrichtungen kommt der Schule als der zentralen Sozialisations- und Bildungsinstanz unserer Gesellschaft eine besondere Rolle zu. Mehr noch als andere Instanzen bezieht sie überhaupt ihre Existenzberechtigung aus der ihr übertragenen Aufgabe: nicht nur der Vermittlung und Aneignung von Wissen und Kompetenzen, sondern der umfassenden Bildung des Menschen mit klarer Wertefundierung und in Verantwortung für das Gemeinwesen.

Wir müssen daran festhalten. So existenziell wichtige Lernziele wie Demokratiefähigkeit, interkulturelle Kompetenz und die bewusste Auseinandersetzung mit den Werten unserer Republik können nicht nebenbei in Projekten oder Freizeitangeboten am Nachmittag abgehandelt werden, sondern müssen zentraler Bestandteil des schulischen Regelunterrichts sein.

Gegenüber ihren Gegnern darf eine Demokratie nicht neutral bleiben. Im Sinne dieser Wehrhaftigkeit sollten wir daher auch im Politikunterricht klar und deutlich die grundgesetzliche Werteordnung bekräftigen. Sie ist die Voraussetzung einer mündigen Partizipation am politischen Leben. Wir sollten in ihrem Sinne die Schülerinnen und Schüler zu einer aktiven Mitgestaltung unseres demokratischen, pluralistischen Gemeinwesens ermutigen und befähigen. Eine solche ausdrücklich staatsbürgerliche Erziehung und Bildung steht dabei nicht in der undemokratischen Tradition der DDR-„Staatsbürgerkunde“. Es geht nicht um Indoktrination im Sinne einer Parteiideologie, sondern um die lebhafte Vermittlung des Kerngedankens des Grundgesetzes. Es geht um die freie, demokratische Gestaltung des Zusammenlebens von und durch Menschen verschiedener Herkunft und Weltanschauung, die einander als gleichberechtigt anerkennen.

Zweifellos findet all dies bereits heute an unseren Schulen und vielen anderen Orten statt. Trotzdem ist offensichtlich, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichen. Wir müssen als Staat und Gesellschaft endlich unsere Verantwortung für die demokratische Bildung annehmen. Schulen sollten sich noch stärker mit außerschulischen Institutionen, Organisationen und Projekten vernetzen, um Lerninhalte stärker mit Leben zu füllen.

In den Lehrplänen muss die Verbindlichkeit der Lernziele sichergestellt sein. Insbesondere aber muss der demokratische Bildungsauftrag in den Schulen den Raum und die Ressourcen erhalten, die seiner überragenden Bedeutung gerecht werden. Wir sind es den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, aber vor allem auch den nachfolgenden Generationen schuldig, alles Notwendige für die Bewahrung unserer lebendigen Demokratie zu tun.

Turgut Yüksel ist hessischer SPD-Landtagsabgeordneter.