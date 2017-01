Länderfinanzausgleich: Einer für alle, alle für einen

Von Daniela Trochowski

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist ein Wert an sich – deshalb muss der Länderfinanzausgleich funktionieren. Der Gastbeitrag.

Für die Unfähigkeit der Politik, Kompromisse herbeizuführen, wurde bisher als Beispiel gern die Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches ins Feld geführt. In der Tat lieferten sich die Länder untereinander, aber auch Bund und Länder ein jahrelanges Tauziehen um diese Reform. Dies ist allerdings nur zu verständlich, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um nichts Geringeres als die (Um)Verteilung der Steuern in der Bundesrepublik, um existenzielle Grunddaten also, handelt.

Grundlage für dieses Ausgleichssystem, dessen gesetzliche Regelungen 2019 auslaufen, ist die verfassungsrechtliche Vorgabe der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen. Diese hat in der Realität zu Recht weiten Raum gegriffen. Denn schlechtere Lebensverhältnisse aufgrund des Wohnorts – dies ist für die Bürgerinnen und Bürger hierzulande, jedenfalls aktuell, undenkbar. Und: Es profitieren alle. Es liegt auf der Hand, dass zum Beispiel eine gute schulische Bildung in „Nehmer“ländern aufgrund der Mobilität der Menschen von Bedeutung für Unternehmen in „Geber“ländern ist. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist also ein Wert an sich.

Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl haben sich Bund und Länder auf ein neues Ausgleichssystem ab 2020 geeinigt und arbeiten aktuell mit Hochdruck an dessen Umsetzung. Zuvorderst steht eine große architektonische Änderung: Auch zukünftig sollen die großen Unterschiede, die beim Steueraufkommen zwischen den strukturstarken und strukturschwachen Ländern bestehen, aneinander angeglichen werden. Bisher wurde dies durch einen vorgezogenen Ausgleich bei der Verteilung der Umsatzsteuer und durch eine horizontale Umverteilung anderer Steuerarten – gewissermaßen gelebte Solidarität – zwischen den Ländern erreicht. Dieses System wird jedoch zukünftig zu einem großen Teil aufgehoben – „Geber“ und „Nehmer“ sind Vergangenheit.

Natürlich müssen die dadurch ausfallenden Einnahmen ausgeglichen werden. Dies tut der Bund, indem er den bisherigen Nehmerländern 9,5 Milliarden Euro zukommen lässt, zum Teil als Prozentsatz zum anderen – größeren – Teil als festen Betrag vom Umsatzsteueraufkommen.

Auch wenn konkrete Zahlen immer eine besondere Magie haben, langfristig kommt es auf ihre Dynamik an: Während Umsatzsteuerpunkte mit den künftigen steigenden Steuereinnahmen mitwachsen, bleiben Festbeträge fix und entwerten sich angesichts künftiger Inflation und Wirtschaftsleistung. Im Verhältnis zum künftig steigenden Steueraufkommen besteht die Gefahr, dass der Länderzuschuss des Bundes stetig austrocknet. Dies ist umso bedeutsamer, da gerade der Anteil der Umsatzsteuer an den Gesamtsteuereinnahmen immerhin ein Drittel beträgt.

Dieser Effekt kann die Länder ungleich treffen: Da die reicheren Bundesländer künftig einen deutlich geringeren Teil ihrer überdurchschnittlichen Steuereinnahmen abgeben müssen, könnten die aktuell ausgleichenden, aber künftig relativ abnehmenden Bundeszuschüsse vor allem zu Lasten ärmerer Bundesländer gehen. Dies birgt die Gefahr, dass zukünftig finanzschwache Bundesländer auch nach einem Ausgleich unterfinanziert sein können und Angebote der Daseinsvorsorge einschränken müssen. Dies umso mehr, da ab 2020 auch die grundgesetzliche Schuldenbremse endgültig zum Tragen. Dazu passt, dass – diesen Wermutstropfen mussten die Länder schlucken – die Kompetenzen des Stabilitätsrates, der bereits heute die Haushaltsentwicklung der Bundesländer überwacht, zukünftig ausgebaut werden sollen.

Hier heißt es in den Verhandlungen zur gesetzlichen Umsetzung genau in den Blick zu nehmen, wie dieser Instrumentenkasten aus Sicht des Bundes aussehen soll. Letztlich gilt es zu verhindern, dass zukünftig ganze Regionen abgehängt werden. Ein Erfolg für die „armen“ Länder ist zweifelsohne, dass beim finanziellen Ausgleich die Finanzkraft der Kommunen stärker als bisher berücksichtigt wird. Die Grundformel, dass in finanzschwachen Bundesländern auch finanzschwache Kommunen und vice versa zu finden sind, hat allgemeine Gültigkeit. Da die Länder vollständig für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich sind, wird es in den strukturschwachen Ländern derzeit als besonders ungerecht empfunden, dass das kommunale Steueraufkommen gerade einmal zu 64 Prozent im Finanzausgleich berücksichtigt wird.

Dies bevorzugt ganz klar die wirtschafts- und finanzstarken Bundesländer, weil damit die in einem Land insgesamt verfügbare Finanzkraft kleiner gerechnet wird. Im neuen System soll die kommunale Steuerkraft zu 75 Prozent einbezogen und damit ein großer Schritt in Richtung einer stärkeren Gerechtigkeit beim Ausgleich gegangen werden. Zudem wird eine unterdurchschnittliche Gemeindesteuerkraft künftig zusätzlich teilweise durch den Bund aufgefüllt, was speziell strukturschwachen Flächenländern zu Gute kommen wird. Und ein Zweites ist richtungsweisend: Zukünftig wird sich der Bund verstärkt finanziell in gesellschaftlich bedeutsamen Bereichen, wie der Bildung, engagieren – seit Jahren ein Gebot der Vernunft.

Fakt ist, dass mit dem erzielten Kompromiss am Prinzip des kooperativen Föderalismus mit einem solidarischen Ausgleich festgehalten wird. Dies kann nicht hoch genug geschätzt werden – wurde doch in der Debatte immer wieder die Idee des Wettbewerbsföderalismus propagiert. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Finanzausgleich auch als langfristig nachhaltige Lösung für alle Länder und Kommunen angesehen werden kann.

Daniela Trochowski ist Staatssekretärin im Finanzministerium Brandenburg.