Menschenrechtsverletzungen: Unternehmen gegen Menschenrechtsstandards

Von Tom Koenigs

Das Unternehmen Kik steht häufig wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Foto: Sascha Rheker/attenzione

Der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte bleibt weit hinter den Notwendigkeiten zurück. Gastbeitrag von Grünen-Politiker Tom Koenigs.

Gegen 23 der 30 DAX-Konzerne gab es in den vergangen Jahren Vorwürfe, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen zu sein. Trotzdem kämpft die deutsche Wirtschaft weiter gegen verbindliche Menschenrechtsstandards, mit dem Argument, sie könnten kurzfristige Gewinne gefährden. Die Bundesregierung hat sich den Wünschen der Unternehmerlobby gebeugt. Der gerade vorgelegte Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) verzichtet auf verbindliche Regeln. Das ist eine schlechte Nachricht – auch für die Unternehmen selbst.

Als Kofi Annan den Harvard-Professor John Ruggie 2005 zum Beauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen ernannte, bekam ein alter Konflikt eine neue Perspektive. Gegen alle Widerstände gelang es Ruggie, einen Katalog vorzulegen, der die menschenrechtlichen Verpflichtungen von Staaten und Unternehmen festschrieb. Regierungen, Konzerne und Nichtregierungsorganisationen (NGO) arbeiteten daran mit, was den UN-Leitprinzipien bis heute einen hohen Grad an Legitimität verleiht.

Parallel zeigten in den letzten Jahren Initiativen wie der Dodd-Frank Act in den USA, strengere Regeln zur Berücksichtigung der Menschenrechte in der EU-Handelspolitik oder der Vorschlag Ecuadors und Südafrikas für einen internationalen Vertrag, wie mehrheitsfähig die Durchsetzung menschenrechtlicher Standards auf den unterschiedlichen Ebenen ist.

Offenbar nicht in Deutschland. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD sich verpflichtet, die UN-Leitprinzipien auf nationaler Ebene umzusetzen. In ihrem Aktionsplan bleibt davon wenig übrig. Es wird kein Gesetz geben. Es wird keine verbindlichen Regeln für Konzerne geben. Die Bundesregierung beschränkt sich mal wieder auf freiwillige Selbstverpflichtungen für die Unternehmen.

Unter den beteiligten SPD-Ministern hatte sich niemand gefunden, der für das Projekt kämpfen wollte. Stattdessen fanden die Wirtschaftsverbände in Sigmar Gabriel einen, der es in ihrem Namen weichgewaschen hat. Übrig bleibt die Erwartung, dass 50 Prozent aller Unternehmen über 500 Beschäftigte bis 2020 freiwillig menschenrechtliche Sorgfalt walten lassen sollen. Bei Nichterreichung der Quote behält man sich weitere Maßnahmen lediglich vor.

Menschenrechtliche Sorgfalt bedeutet dem Entwurf zufolge, dass Unternehmen eine Grundsatzerklärung abgeben, die Risiken, die aus ihren Geschäften erwachsen, analysieren, Abhilfe schaffen, Beschwerdemechanismen einführen und Bericht erstatten sollen. Positiv zu bewerten ist, dass sich die erwünschte Sorgfalt auf die gesamte Lieferkette und nicht nur auf einzelne Branchen beziehen soll.

Der NAP behandelt aber keine innerdeutschen Themen. Die Ausbeutung in deutschen Schlachthöfen oder im Baugewerbe wird ebenso wenig angesprochen, wie die Einflussmöglichkeiten im Rahmen der öffentlichen Beschaffung. 280 Milliarden Euro gibt der Staat jährlich aus – ein Hebel, der weiter ungenutzt bleibt. Auch krasse Verstöße werden nicht geahndet. Von einem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen oder von der Außenwirtschaftsförderung ist nicht die Rede.

Der Nationale Aktionsplan bleibt weit hinter den großen Versprechungen der Bundesregierung zurück. Anstatt sicher zu stellen, dass Menschenrechtsverletzungen durch einzelne Marktteilnehmer sich nicht lohnen und so für alle Unternehmen einen Standard, ein „Level-Playing-Field“ zu schaffen, beschränkt sich der Entwurf auf eine mutlose Problembeschreibung. Dass eine Wirtschaftsnation, die ihren Wohlstand zu großen Teilen dem Export verdankt, so wenig Weitsicht zeigt, ist besonders enttäuschend.

Die Struktur der Argumentation hat sich seit dem Kampf um die Abschaffung der Kinderarbeit im 19. Jahrhundert kaum verändert. Der rituelle Verweis auf ihre Wettbewerbsfähigkeit täuscht. Denn im Gegenteil profitiert die Exportwirtschaft mittel- und langfristig von hohen Standards. Angesichts wachsenden Protektionismus‘ werden neben technischen und ökologischen die Menschenrechtsstandards immer wichtiger. Hier Vorreiter zu sein, liegt im ureigensten deutschen Interesse.

Auch Gewerkschaften und NGO werden sich mit dem Entwurf nicht zufrieden geben. Sie werden sich weiter für verbindliche Regelungen einsetzen, auch wenn es ein paar Jahre länger dauert. Vielleicht versteht auch irgendwann die deutsche Sozialdemokratie, dass sie sich klarer auf die Seite von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen sollte.

Anlass zu etwas Optimismus bietet die Tatsache, dass die Front auf Seiten der Konzerne brüchig wird. Nach einer Umfrage der englischen Zeitschrift „The Economist“ halten mehr als die Hälfte der Unternehmenslenker verbindliche Regelungen für hilfreich. In über 70 Prozent der international tätigen Unternehmen hat sich die interne Diskussion darüber im Laufe der letzten fünf Jahre deutlich verstärkt.

Einzelne Firmen kommen ihrer Verantwortung nach, obwohl sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind. Tchibo etwa bezieht für sein Geschäft nicht nur Kaffee aus aller Welt, sondern auch Baumwolle und Holzzellstoff. Menschenrechtliches Risikomanagement ist für das Unternehmen nicht etwa ein Verlustbringer, sondern eine unternehmerische Selbstverständlichkeit. Ganz nach dem Motto: Wer fähig zu globalem Einkauf ist, der ist auch fähig zu globaler Verantwortung. Schade, dass sich die Bundesregierung nicht an solchen Vorbildern orientiert hat.

Tom Koenigs ist menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.