Populismus: Es lebe das Dorf

Von Markus Tressel

„Abgehängte“ auf dem Land wählen eher Populisten, weil ihnen die politische teilhabe fehlt. Falls diese These stimmt, was sollten wir daraus lernen? Der Gastbeitrag.

Populismus scheint im Moment allgegenwärtig: Erst der Brexit, dann über 20 Prozent für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern und zuletzt wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Viele fragen sich: Wie konnte das passieren? Einige Erklärungsmuster bieten sich an, aber auffällig ist in Mecklenburg-Vorpommern wie in den USA: Es gibt ein Stadt-Land-Unterschied im Abstimmungsverhalten. Untersuchungen zeigen, dass sich für den Brexit vor allem die Älteren auf dem Land haben mobilisieren lassen, Mecklenburg-Vorpommern besteht überwiegend aus ländlichen Räumen und auch in den USA hat Trump in der Fläche gewonnen, während alle Städte über eine Million Einwohner an die Demokraten gingen. Die Erklärung scheint also nahezuliegen. Ländliche Räume sind abgehängt und wer in abgehängten Regionen lebt, wählt eher Populisten. Aber stimmt das?

Natürlich sind die Gründe für wachsenden Populismus nicht nur in regionalen Unterschieden zu suchen. Ein genauerer Blick auf das Landleben lohnt dennoch. Viele, nicht alle, ländliche Regionen stehen vor großen Herausforderungen. Junge, gut ausgebildete Menschen ziehen in die Städte, wo sie mehr individuelle Freiheit, Bildungschancen und berufliche Perspektiven erwarten. Dieses Phänomen ist nicht neu. Wie überall auf der Welt ballen sich auch in Deutschland die Menschen zunehmend in urbanen Räumen. Zurück bleiben immer weniger, immer ältere Menschen und diejenigen, die aus sozialen Gründen nicht in boomende Städte ziehen können. Menschen, die sich vielfach in ihren Regionen regelrecht zurückgelassen fühlen, während sie gleichzeitig sehen, dass an anderen Stellen massiv öffentliches Geld investiert, manchmal auch verschwendet wird.

Aber was heißt eigentlich „abgehängt“ und was hat das mit dem Wahlverhalten zu tun? „Abgehängt“ kann durchaus wörtlich verstanden werden, wenn Mobilitätsangebote in die nächste Stadt schlicht nicht vorhanden sind und dadurch die persönliche Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Jobs, Schulen, Läden, Arztpraxen, Kirchengemeinden und allzu oft das persönliche Umfeld verschwinden und damit auch das, was vielleicht die Lebensqualität ausgemacht hat. Wenn dann noch schnelles Internet fehlt, gibt es heute nicht nur kaum Zugang zum urbanen Lebensstil, sondern auch zu Dingen, die heute selbstverständlich online erledigt werden.

Bei genauerem Hinsehen wird klar: Ja, unsere ländlichen Räume waren jahrelang nicht im Fokus der Politik. Sie sind irgendwie mitgelaufen. Und nicht nur vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse muss das geändert werden. Die „Abgehängten“ brauchen wieder eine Perspektive, müssen sehen, dass sie nicht aufgegeben wurden. Zwei Schlagwörter sind hier von entscheidender Bedeutung: Teilhabe und Digitalisierung.

Durch die Digitalisierung könnten die Distanzen, die heute einen Standortnachteil bedeuten, in vieler Hinsicht aufgehoben werden und dadurch völlig neue Lebens- und Arbeitsmodelle auf dem Land ermöglicht werden. Auf dem Papier sehen die möglichen Verbindungsraten vielversprechend aus, tatsächlich dürften die Städter aber 5- bis-10-Mal schneller im Netz unterwegs sein, als Bewohner des ländlichen Raumes. Hier wird zwar investiert, die Fortschritte sind aber bescheiden. Der Verkauf der restlichen Telekom-Aktien in Bundesbesitz wäre eine Möglichkeit den Turbo einzuschalten. Auch hilfreich wäre das Recht auf einen schnellen Internetanschluss – egal wo man lebt. In der Schweiz und anderen Ländern gibt es solche sogenannten Universaldienste schon. Dabei verteuern sich aber die städtischen Internetanschlüsse etwas, um damit die Wirtschaftlichkeit von Kabelverlegungen in der ländlichen Fläche zu unterstützen. Momentan ist es genau umgekehrt: Die ländlichen Bewohner zahlen viel und bekommen niedrige Verbindungsraten, während die Städter für den gleichen Preis wesentlich schneller im Netz surfen können.

Neben der Digitalisierung brauchen wir aber auch verstärkte Anstrengungen bei der Teilhabe: Engagement wird erschwert, wenn Infrastruktur wegbricht und nur wenig öffentlicher Raum bleibt. Wenn junge Menschen gehen, Vereine langsam sterben und Orte des Austauschs dichtmachen, stirbt in traditionell eher konservativen ländlichen Räumen auch das politische Leben. Diese Leere produziert Unzufriedenheit und Nichtwähler. Und von beidem profitieren bekanntermaßen Populisten.

Abgehängten Regionen fehlen also vor allem Möglichkeiten zu gesellschaftlicher Teilhabe, aber auch politischer Beteiligung. Hier von staatlicher Seite mit viel Geld in Beton zu investieren, löst dieses Problem folglich nicht. Stattdessen kann aber genau die Frage, in welche Richtung sich die eigene Heimat bei abnehmender Bevölkerung und begrenzten finanziellen Mitteln entwickeln soll, einen Prozess in Schwung bringen, von dem die ganze Region profitiert. Wenn am runden Tisch gemeinsam geplant und entschieden wird, ob es eher einen neuen Spiel- oder einen Sportplatz braucht oder ob im Jugendzentrum oder Dorfladen ein sozialer Treffpunkt entstehen soll, dann entsteht ein Gefühl der politischen Selbstwirksamkeit bei ganz konkreten Alltagsfragen.

Hierfür müssen aber auch von Bundesseite aus die Voraussetzungen geschaffen werden: Durch gute öffentliche Verkehrsangebote, flächendeckendes Breitband-Internet, eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen sowie Bildungs- und Beteiligungsangebote für Jugendliche jenseits der Schule, insbesondere im Bereich politischer Bildung und Medienkompetenz.

Die politischen Analysen und Kommentare der FR - auch unterwegs auf dem Laufenden mit „FR News“. Unsere beliebte App für iPhone und Android-Smartphones.

Markus Tressel ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen.