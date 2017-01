Terror-Bekämpfung: Rechtliche Grenzen beim Umgang mit Gefährdern

Von Michael Bertrams

Der Einsatz elektronischer Fußfesseln kommt gegenüber Gefährdern nicht in Betracht. Foto: dpa

Elektronische Fußfesseln oder Abschiebung für „Gefährder“ sind schnell gefordert, aber schwer umsetzbar. Ein Gastbeitrag vom früheren Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Frage nach dem Umgang mit islamistischen Gefährdern belebt und dem Ruf nach ihrer zügigen Abschiebung Nachdruck verliehen. So etwas zu fordern, ist leichter, als es umzusetzen. Das Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (kurz: Aufenthaltsgesetz) enthält zwar Regelungen, wonach ein Ausländer ausgewiesen und abgeschoben werden kann, der die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Diese Regelungen werden erst angewandt, wenn sich die Gefährlichkeit des Ausländers manifestiert hat und er wegen entsprechender Taten verurteilt worden ist oder wenn zumindest konkrete Tatsachen die Prognose rechtfertigen, dass der Betreffende eine Straftat plant und deshalb eine Gefahr von ihm ausgeht.

Eben daran fehlt es aber bei Personen, die als „Gefährder“ eingestuft werden. Unter dem gesetzlich nicht verankerten Begriff versteht man nach der in der Praxis der Sicherheitsbehörden maßgeblichen Definition solche Personen, bei denen nun gerade keine konkreten Tatsachen vorliegen, die auf eine bevorstehende Straftat hindeuten. Sie rechtfertigen vielmehr aufgrund „bestimmter Tatsachen“ lediglich die Vermutung, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Gefährder sind demnach Personen, bei denen man zwar mit Straftaten rechnet, für deren Begehung es aber keine konkreten Verdachtsmomente gibt.

Gefährder können sich deshalb – so unbefriedigend dies auch sein mag – auf die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung berufen. Deshalb kommen ihnen gegenüber Abschiebungen aufgrund der genannten Regelungen des Aufenthaltsgesetzes ebenso wenig in Betracht wie elektronische Fußfesseln. Solche können nach dem Strafgesetzbuch lediglich bei verurteilten Straftätern für gewisse Zeit angeordnet werden, nicht aber – wie dies Justizminister Heiko Maas (SPD) vorschwebt – bei Personen, die weder verurteilt noch einer konkreten Straftat verdächtig sind. Im Fall einer Verurteilung oder eines konkreten Tatverdachts sind die Betreffenden keine bloßen Gefährder mehr, sondern Personen, gegen die polizeilich eingeschritten werden muss, was im Fall des Attentäters Anis Amri leider unterblieben ist.

Auch die präventive Inhaftierung oder Internierung von Gefährdern, die vor dem Gesetz als unschuldig zu gelten haben, lassen sich in einem Rechtsstaat nicht legitimieren. Ob eine gesetzliche Regelung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte, bezweifle ich. Dieser Befund trifft auf die Tatsache, dass die Zahl der Gefährder wächst. Laut Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ist sie mit mehr als 520 „so hoch wie nie zuvor“. Eine weitere Zunahme ist nicht auszuschließen. Die Zahl der Migranten, die sich trotz fehlenden Bleiberechts bei uns aufhalten, wird immer größer. Es sind Hunderttausende. Dieser unüberschaubare Personenkreis rekrutiert sich auch aus jenen Migranten, die in der Zeit der offenen Grenzen 2015 unkontrolliert zu uns gekommen sind.

Im Hinblick darauf sowie auf die Terroranschläge des vorigen Jahres halte ich es bei nüchterner Betrachtung für wahrscheinlich, dass sich unter der Vielzahl der bei uns befindlichen Migranten weitere Gefährder und auch solche Personen befinden, die sich unter dem Einfluss fanatischer Islamisten radikalisieren werden. Mit einem Generalverdacht gegen Migranten hat diese Sicht nichts zu tun.

Fraglich ist, ob sich die besorgniserregende Zunahme von Gefährdern durch die von der Bundesregierung forcierten Bemühungen um beschleunigte Abschiebung und noch dichtere Überwachung islamistischer Gefährder eingrenzen lässt. Das gilt auch für die Wirksamkeit von „Gefährderansprachen“. Diese individuellen polizeilichen Maßnahmen sollen Gefährdern signalisieren, dass die Sicherheitskräfte sie im Auge haben und ihr Risiko groß ist, vor oder nach einer Tat entdeckt zu werden.

Davon dürften sich potenzielle Täter, die den eigenen Tod in Kauf nehmen, kaum beeindrucken lassen. Doch zur Bekämpfung des Terrors sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die der Rechtsstaat bietet. Dazu gehört in erster Linie der energische Einsatz unserer Sicherheitskräfte. Nur wenn es ihnen gelingt, Gefährder frühzeitig zu erkennen und zu überwachen, haben wir eine Chance, von weiteren Anschlägen verschont zu bleiben. Das bleibende Risiko angesichts der wachsenden Zahl von Gefährdern ist der Preis, den wir in einem Rechtsstaat zahlen müssen.

Der Ruf der Parteien nach schärferen Sicherheitsgesetzen ist dem Wahlkampf geschuldet. Er vermittelt dem Bürger den fatalen Eindruck, als sei der Rechtsstaat nicht in der Lage, dem Terrorismus entgegenzutreten. Davon kann jedoch – bei allen Problemen, die der Terror dem freiheitlichen Staat bereitet – keine Rede sein.

Die maßgeblichen Gesetze sind in den vergangenen Jahren wiederholt verschärft worden und bieten bei konsequenter Anwendung schon heute die Möglichkeit, viele vermeintliche Sicherheitslücken zu schließen. Sofern Minister Maas daran denkt, die bestehende Möglichkeit einer bis zu 18-monatigen Sicherungshaft auch bei Gefährdern anzuwenden, die deren Heimatland nicht bereit ist zurückzunehmen, halte ich dies für unzulässig. Die Sicherungshaft dient der Ermöglichung der Abschiebung. Sie geht also ins Leere, wenn eine Abschiebung unmöglich ist. Für eine gleichwohl verhängte Sicherungshaft fehlt es mithin an einer tragfähigen Grundlage.

Michael Bertrams war von 1994 bis 2013 Präsident des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen.