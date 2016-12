Zu Weihnachten Gutes tun: Wie Sie sinnvoll Geld spenden

Von Christina Scholten

Gerade um die Weihnachtszeit sind viele Deutsche bereit, großzügig Geld zu spenden. Doch oft herrscht eine Unsicherheit über die Seriosität der Organisationen. Dabei gibt es einige Kriterien, die die Auswahl erleichern.

Vielleicht ist der Wille zum Helfen, vielleicht ist es die Erkenntnis darüber, wie gut es einem selbst im Vergleich zu anderen geht oder vielleicht ist es auch nur eine Gewohnheit, die das Gewissen beruhigen soll: Gründe für das Spenden gibt es viele. Gerade zur Weihnachtszeit wird in Deutschland besonders viel gespendet, im Schnitt drei Mal so viel wie im Rest des Jahres.

Auf den ersten Blick scheinen die Deutschen sehr großzügig zu sein, wenn es um die monetäre Hilfe geht: Privathaushalte spendeten im vergangenen Jahr rund sieben Milliarden Euro, berechnete das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Doch im Ranking des „World Giving Index 2015“ steht Deutschland nur auf Platz 20 der spende-freudigsten Ländern. Angeführt wird der Index von Myanmar, den USA und Neuseeland.

Vor lauter Auswahl fällt die Entscheidung schwer

Dabei sind die Möglichkeiten, hierzulande zu spenden, sehr vielfältig – was viele Menschen jedoch auch zurückschreckt. Denn wer spenden möchte, muss sich erst einmal damit auseinandersetzen, wohin das Geld gehen soll. Flüchtlingshilfen, Entwicklungsorganisationen, Tierschutz, oder Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Malteser, die große Zahl der Organisationen scheint auf den ersten Blick erdrückend.

Auch die Frage der Seriosität lässt sich nicht durch einen einfachen Blick auf den Namen der Organisation oder deren Homepage klären. Für den Spender ist es oftmals schwer nachvollziehbar, was der Spendenempfänger tatsächlich mit dem Geld macht.

Zu dieser Skepsis kommt hinzu, dass viele Organisationen, darunter auch größere, schon oft in der Kritik standen, die Spenden zu missbrauchen oder damit zu mauscheln – wie beispielsweise die „Unicef“ im Jahr 2008, der vorgeworfen wurde, intransparent zu arbeiten. Inzwischen gilt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen jedoch als eine der am stärksten transparent arbeitenden Organisationen in Deutschland.

Organisationen im Verruf des Spendenmissbrauchs

In diesem Jahr sah sich die Hilfsorganisation „World Vision“ den schweren Vorwürfen ausgesetzt, ein Zweigstellenleiter im Gazastreifen habe Hilfsgelder in Millionenhöhe veruntreut und sie an die Terrororganisation Hamas weitergeleitet haben. Doch auch kleinere Fälle von veruntreuten Spendengeldern durch Tierschutzvereine oder Schein-Organisationen werden immer mal wieder publik.

Mehr dazu

Solche Fälle und Affären werfen ein schlechtes Licht auf die ganze Branche und verunsichern die Menschen. Doch es gibt einige Kriterien, an denen sich Spendenwillige orientieren können, um ihre finanzielle Unterstützung in guten Händen zu wissen.

Kriterien für die Auswahl der Organisation

Auf der nächsten Seite: Die wichtigsten Kriterien und Fragen in der Übersicht