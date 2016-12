Amtsgericht Frankfurt: Dealen im Minutentakt

Justizia wacht am Römer in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: ddp

Ein ganz normaler Prozess wegen Drogenhandels im Bahnhofsviertel: Angeklagte und Zeugen wissen bei ihrer Befragung von nichts - und die beiden Angeklagten wollen sich nicht kennen.

Staatsanwalt Thomas Waiden verliest die Anklage mit einer gewissen Routine in der Stimme. Kamer J. und Tarik S. sollen im Bahnhofsviertel gemeinschaftlich mit Marihuana gedealt haben. Am 18. Februar dieses Jahres wurden sie an der Niddastraße/Ecke Düsseldorfer Straße erwischt und vorläufig festgenommen. Zur Verhandlung am Dienstag vor dem Amtsgericht erscheinen beide selbstständig, aber ohne anwaltlichen Beistand.

J. war vor einem guten Jahr nach Deutschland gekommen, wie genau, will er lieber nicht sagen. „Es war ein sehr langer Weg“, lässt er seine Dolmetscherin übersetzen. Der 26-Jährige gibt unumwunden zu, zwei, drei Mal gedealt zu haben. Er sei selbst süchtig gewesen und habe seine Ware weiterverkauft. Aber den anderen Mann auf der Anklagebank kenne er überhaupt nicht, betont er gleich vier Mal, obwohl ihn niemand auch nur ein Mal danach gefragt hat. Der gemeinschaftliche Handel mit Betäubungsmitteln wird schwerer bestraft.

Auch Tarik S. betont gleich, dass er den Mann neben sich nicht kenne, gedealt habe er auch nicht. Richterin Vera Backhaus hält dem 23-Jährigen vor, er sei gesehen worden, wie er andere Leute auf Marihuana angesprochen habe. Aber nur, um mit ihnen gemeinsam Marihuana zu kaufen, dann sei es billiger, entgegnet S. Zu der Zeit habe er viel Marihuana geraucht, weil er bei seinem Fachabitur im Prüfungsstress gewesen sei. Staatsanwalt Waiden fragt lieber nicht nach und will die Zeugen hören, aber die sind keine große Hilfe. Benjamin H., 36, Frührentner, war am Tattag als einer der Käufer festgenommen worden. An die Angeklagten kann er sich nicht erinnern. „Der Bahnhof ist wie ein Supermarkt, da sind 50, 60 Leute, die verkaufen, ich kenne keinen, das ist ja das Schöne“, findet Zeuge H. Für den nächsten Zeugen, einen Afghanen, muss erst ein Paschtu-Dolmetscher her.

Ein wichtiger Zeuge fehlt

Bis dahin sagen drei Polizisten aus, die am Tattag im Einsatz waren. Manfred H. schildert, wie sie die beiden jungen Männer bei ihren Geschäften beobachtet hätten und wie andere Kollegen die Verfolgung der Käufer aufnahmen. „Aber das ging ja quasi im Minutentakt, so viele Beamte haben wir gar nicht.“ Der Angeklagte S. beschwichtigt: „Das kann von außen falsch wirken.“ Ein weiterer Beamter sagt aus, er habe eine gehbehinderte Frau, die Marihuana gegen ihre Hüftschmerzen rauche, bis ins Westend verfolgt. Ansonsten kann er zur Aufklärung nichts beitragen. Der Beamte, der das Treiben der beiden Angeklagten am genausten beobachtet hat, wurde zu laden vergessen.

Dafür ist jetzt der Dolmetscher für Paschtu aus Langen eingetroffen. Doch der Zeuge hat gar keine Erinnerung. Richterin Backhaus hilft nach, er sei ja festgenommen worden und müsse im Zeugenstand die Wahrheit sagen. Der Zeuge wirkt überrascht, sagt aber dennoch nichts.

Der Prozess wird am Donnerstag mit der Vernehmung des fehlenden Polizeibeamten fortgesetzt, es läuft auf eine Geldstrafe für die beiden Angeklagten hinaus. Staatsanwalt Waiden zuckt die Schultern und sagt: „So Fälle verhandeln wir jeden Tag.“