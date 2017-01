Amtsgericht Frankfurt: Mann drangsaliert Mädchen

Justizia wacht am Römer in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: ddp

Ein Mann verfolgt in Frankfurt und Friedrichsdorf zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren und drangsaliert sie. Jetzt wird der 44-Jährige zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Wegen sexueller Nötigung eines Kindes und anderer Delikte ist ein 44-jähriger Mann am Mittwoch vom Frankfurter Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten verurteilt worden. Als Bewährungsauflage muss er wegen seiner möglichen pädophilen Neigungen eine Therapie beginnen. Dem Wohnort der Mädchen in Frankfurt und Friedrichsdorf darf er sich nicht mehr nähern. Er hatte sie dort verfolgt, festgehalten und attackiert.

Zunächst hatte er im vergangenen Sommer in Frankfurt eine Achtjährige auf deren Heimweg von der Schule mehrere hundert Meter weit verfolgt. Das Kind lief weg, er rannte hinterher und fing es an der Haustür ab. Er hob das Kind hoch, das weinte und schrie. Erst als Passanten kamen, ließ der 44-Jährige das Mädchen los und flüchtete mit seinem Auto.

Er fuhr ins nahe Friedrichsdorf, dort sah er eine Zehnjährige, die auf dem Weg zu einer Freundin war. Auch sie verfolgte er und hielt sie fest. Als das Mädchen schrie und sich wehrte, drückte er sie in ein Gebüsch und gegen einen Zaun, warf sie zu Boden und griff ihr in die Unterhose. Das Kind erlitt mehrere Schürfwunden. Als sich ein Auto näherte, lief er davon. Nach Aussage der Eltern ist das Kind bis heute stark verängstigt.

Der Täter flüchtete ins Ausland, im September wurde er am Flughafen in Prag festgenommen. Bis zum Prozess saß er in Untersuchungshaft. Auf die Frage nach seinen Motiven antwortete der zweifache Familienvater, dass er diese selbst nicht kenne. Er habe zu dieser Zeit sehr große berufliche Probleme gehabt, eventuell habe er pädophile Neigungen. (dpa)