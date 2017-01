Amtsgericht Frankfurt: Mann verprügelt Frau wegen Tattoo

Ein Mann lässt sich den Namen seiner Freundin auf den Arm tätowieren, doch die Beziehung zerbricht. Er prügelt die Frau, um von ihr Geld für eine Tattoo-Enfernung zu bekommen und landet vor Gericht.

Nur wer die Liebe kennt, weiß, wie Salvatore B. leidet. Und der Schmerz wird auch dadurch nicht besser, dass er sich wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten muss.

Die Anklage wirft ihm vor, im August 2015 seine damalige Freundin Manuela D. so lange verprügelt zu haben, bis diese unter Zwang zwei Verträge aufsetzte. In denen verpflichtete sie sich, a.) die Kosten für die Entfernung eines Tattoos zu übernehmen, das Salvatore B. in Form ihres Vornamens auf dem linken Unterarm trägt, sowie b.) das Handy B.s reparieren zu lassen, das bei dem Streit zu Bruch gegangen war.

Nachdem B. sich von Handyheiler und Tattookiller einen Kostenvoranschlag hatte machen lassen, versuchte er, die angekündigten Kosten in Höhe von 3233 Euro zivilrechtlich einzuklagen, was sich im Nachhinein als blöde Idee herausstellte und ihm bloß einen Auftritt beim Strafgericht bescherte.

Zu Unrecht, meint Salvatore B. Das Tattoo habe er sich seinerzeit aus Liebe auf den Unterarm stechen lassen. Und aus Platzmangel, denn auf dem Rücken trage er ja schon den Namen seiner verstorbenen Ehefrau, auf dem rechten Unterarm die Namen seiner drei Söhne. Jetzt aber seien die Liebe und Manuela D. weg, sein linker Unterarm und ihr Name aber noch da. „Jedes Mal, wenn ich meine Haare kämme, sehe ich ihren Namen“, seufzt Salvatore B.

Die Papiere habe seine damalige Freundin aus freien Stücken unterschrieben, angeblich weil sie der Meinung war, „ich sei es nicht wert, ihren Namen zu tragen“. Dabei habe man zuvor eine ganz harmonische Beziehung geführt, soweit das in diesem Land möglich sei: „Man braucht ja nur einmal ein bisschen zu laut sein – und schon ist die Polizei da!“, beschwert sich B. Die blauen Flecken, die die Frau an diesem Tag davongetragen hat, erklärt er mit einem Sturz von der Treppe. Zudem habe sie „sehr empfindliche Haut“ – einmal scharf angeguckt, schon sprössen die Hämatome.

Keine blauen Flecken mehr

Immerhin: Das Hautproblem ist mittlerweile gelöst. „Seit wir nicht mehr zusammen sind, habe ich auch keine blauen Flecken mehr“, sagt Manuela D. im Zeugenstand. Von ihrem ehemaligen Freund zeichnet sie das Psychogramm eines Stalkers mit latentem Hang zu Gewaltausbrüchen – eine Hypothese, die B.s Vorstrafenregister untermauert. Sie hätte zudem nie freiwillig die Kosten der Tattooentfernung übernommen, sie sei ja nicht bescheuert. Und auch nicht dafür verantwortlich. „Ich bin kein Fan von Tätowierungen. Ich habe keine.“

Das Amtsgericht ist auch nicht bescheuert und schenkt Manuela D.s Version mehr Glauben als der Salvatore B.s, der zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt wird. Was seine Stimmung nicht gerade hebt. „Das geht auf mein Herz, mein Kopp, mein alles“, stöhnt B. und meint damit ausnahmsweise nicht seine Tätowierungen. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht: „Ich habe jetzt eine neue Liebe, toi toi toi“, sagt B. und klopft auf Holz. Er hat sie mit ins Gericht gebracht, sie sitzt im Zuschauerraum. Und irgendwo wird sich sicher auch noch ein freies Körperteilchen für ihren Namen finden. Und wenn’s der linke Unterarm ist. Denn nach wie vor macht B. sich Hoffnungen, das Geld dafür bei Manuela D. einklagen zu können. Dann klappt’s vielleicht auch wieder mit dem Kämmen.