Exorzismus-Prozess: Haft für vom Glauben Besessene

Im Prozess um die tödliche Teufelsaustreibung in Frankfurt muss nur die Hauptangeklagte für sechs Jahre in Haft.

Am Ende, als das Urteil längst gesprochen ist, fährt etwas in Frau K. Vermutlich ist es Verzweiflung. Soeben hat das Landgericht die 44 Jahre alte Hauptangeklagte im sogenannten Exorzismus-Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Ihre vier Mitangeklagten sind mit Bewährungsstrafen davongekommen und wollen und werden nun so schnell wie möglich in ihre südkoreanische Heimat zurückkehren. Frau K., der dies verwehrt ist, beginnt zu schreien und mit den Fäusten auf den Tisch zu schlagen.

So hatte auch alles angefangen. In einer Dezembernacht 2015, als die übernächtigte und nach eigener Überzeugung von Dämonen gejagte Truppe aus einem vermeintlichen Spukhaus in Sulzbach in ein Frankfurter Hotelzimmer geflohen war. Doch auch hier war das spätere Opfer nicht sicher: Die Frau begann plötzlich, in fremden Zungen zu reden, zu schreien und um sich zu schlagen.

Auf Anweisung und unter Regie von Frau K. führten dann die Angeklagten im Hotelzimmer einen Exorzismus an der Frau durch, der tödlich endete. Das Opfer starb nicht an den Schlägen, sondern erstickte an dem Handtuch und dem Kleiderbügel, mit dem ihre Begleiter – darunter der minderjährige Sohn des Opfers – sie knebelten.

„Das Bild, das vor allem in der Presse von den Angeklagten gezeichnet worden war, ist unrichtig“, so der Vorsitzende Richter Ulrich Erlbruch in der letzten Urteilsverkündung seiner Karriere – der Jurist verabschiedet sich damit in den Ruhestand. Die Angeklagten seien „weder grausame Folterer noch Killer“. Sie seien der festen „spirituellen Überzeugung“ gewesen, „den Dämon zu quälen und dem Opfer zu helfen, sich vom Dämon zu befreien“. Den Tod der Frau habe niemand gewollt, billigend in Kauf genommen oder gar vorausgesehen. Wohl auch, weil mindestens zwei in Deutschland von Frau K. an Kindern exerzierte Teufelsaustreibungen außer blauen Flecken keinen weiteren Schaden angerichtet hatten. Erst am vorletzten Verhandlungstag war die ursprüngliche Mordanklage auf Körperverletzung mit Todesfolge zurechtgestutzt worden. Das Geschehene, so Erlbruch, trage „tragische Züge“. Auslöser sei der tiefe, „von Elementen des Schamanismus überlagerte“ christliche Glaube der Angeklagten.

Die Gruppe aus Südkorea, angeführt von Frau K., war im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen, um ein Restaurant zu eröffnen und sich ein neues Leben aufzubauen. Doch stattdessen fühlten die Auswanderer sich in dem gemieteten Haus in Sulzbach von Albträumen und bösen Geistern verfolgt. Selbst „das Gluckern in Heizkörpern“, so Erlbruch, habe sich in ihren Köpfen zum Poltergeist manifestiert, im Haus verteilte Teelichter und Samenkörner sowie der gegenseitig verordnete Schlafentzug hätten daran ebensowenig ändern können wie die Flucht nach Frankfurt. Ihre „religiöse spirituelle Verblendung“ wurde allen Angeklagten schuldmindernd angerechnet. Doch auch die Verblendung konnte die gelernte Krankenschwester K. nicht vor einer Haftstrafe bewahren: Sie, die einzige wirklich Erwachsene der Gruppe, habe die Verantwortung für den Tod des Opfers zu tragen.

Die beiden 16-jährigen Angeklagten – darunter der Sohn des Opfers – wurden zu Jugendstrafen von je anderthalb, eine 19-Jährige zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten, ein 22-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die vier können nun laut Richter Erlbruch in Südkorea, das tun, wozu sie ursprünglich nach Deutschland gekommen waren: „sich ein neues Leben aufbauen“.

Es scheint so, als bliebe Frau K. zumindest vorerst in ihrem alten gefangen.