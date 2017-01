Flüchtlinge in Hessen: Familie wegen Schleuserei vor Gericht

Eine afghanische Familie soll gegen viel Geld Landsleute nach Deutschland geschleust haben. Bandenchefin soll die Mutter gewesen sein. Die Bandenmitglieder müssen isch jetzt vor Gericht verantworten.

Vor dem Landgericht muss sich seit Dienstag eine afghanische Familie wegen des Einschleusens von Landsleuten verantworten. Den sechs Angeklagten wird vorgeworfen, in den Jahren 2009 bis 2011 Kunden aus Afghanistan mit falschen Dokumenten und Flugtickets versorgt zu haben, um ihnen so die illegale Einreise in die Bundesrepublik oder ein anderes Land des Schengen-Raumes zu ermöglichen.

Kopf der Bande soll die 67 Jahre alte Mahri H. gewesen sein, die nach dem Tod ihres Ehemanns wohl so etwas wie die Patriarchin der Familie gewesen sein muss. Fast alle Bandenmitglieder soll sie aus dem engsten Familienkreis rekrutiert haben. Mit auf der Anklagebank sitzen zwei ihrer Töchter, ein Sohn sowie ein mittlerweile Ex-Schwiegersohn. Lediglich einer der Angeklagten ist kein Familienmitglied – dieser Mann ist dafür noch zusätzlich angeklagt, einer Frau damit gedroht zu haben, ihr das Gesicht mit Säure zu verätzen, falls sie ihn nicht heiraten werde.

Die Masche der Bande soll dabei relativ einfach gewesen sein. Denn auch wenn sie laut Ermittlern hin und wieder die Dienste von Passfälschern in Anspruch genommen haben sollen, war die Grundidee viel simpler. Nachdem sie einen Auftrag erhalten hatten, sollen die Angeklagten bei afghanischen Landsleuten, die sich bereits in Deutschland aufhielten, nach Personen Ausschau gehalten haben, die den Kunden zumindest halbwegs ähnlich sahen. Die Ausreisevisa sollen dann hauptsächlich über das iranische Generalkonsulat besorgt worden sein.

Laut Anklage sollen die Täter pro geschleuster Person Beträge zwischen 4000 und 13 000 Euro kassiert haben. Vor allem für das Besorgen der Ausweise sollen die Geschleusten in Vorkasse getreten seien: In vier der zwölf angeklagten Fälle schafften es die Kunden nicht nach Europa, waren aber dennoch 3000 Euro Anzahlung los.

Es wird vermutet, dass die zwölf Fälle nur die Spitze des Eisbergs waren. Und die 12 000 Euro pro Person erscheinen auch als sehr vorsichtige Schätzung: Laut Anklage kassierten die Täter beispielsweise für das Einschleusen einer fünfköpfigen Familie 70 000 Euro, eine vierköpfige Familie soll mit 57 000 Euro zur Kasse gebeten worden sein.

Am ersten Verhandlungstag wollte sich noch keiner der sechs Angeklagten zu den Vorwürfen äußern. Dazu dürfte aber noch ausreichend Gelegenheit bestehen: Bislang ist der Prozess bis in den Juni terminiert. Falls die Angeklagten sich zu einem Geständnis entschließen sollten, könnte ein Urteil aber auch schon wesentlich früher gesprochen werden.