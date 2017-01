Landgericht Frankfurt: Frau greift Bettler an

Eine bettelnde Frau auf der Zeil in Frankfurt. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold

Eine Frau führt seit Jahren einen Privatfeldzug gegen die „Bettler-Mafia“. Nun muss das Frankfurter Landgericht entscheiden, ob sie dauerhaft in die Psychiatrie muss.

Irgendwem am Amtsgericht muss geschwant haben, dass mit Sarah T. irgendwas nicht so recht stimmt. Denn ursprünglich musste sich die 37-Jährige wegen diverser Körperverletzungen vor dem Amtsgericht verantworten. Sie hatte mehrere Bettler attackiert, teilweise getreten. Manchmal hatte sie ihnen sogar die Rucksäcke abgenommen und höchstpersönlich auf der nächsten Polizeiwache vorbeigebracht.

Ein seltsames Gebaren, das auch in Zukunft von ihr zu befürchten sei, prognostizierte das Amtsgericht. Und verwies den Fall an das Landgericht, denn nun steht plötzlich eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie im Raum.

Das seien gar keine echten Bettler gewesen, sagt Sarah T. vor dem Landgericht. „Die arbeiten alle für die Mafia.“ Sie habe auch nie einen Bettler getreten oder geschlagen. Andersrum werde ein Schuh draus. Sie sei in ihrer Eigenschaft als „Aktivistin“ sogar bespuckt worden.

Denn als solche sieht sie sich. Und sie droht: „Ich bin noch nicht fertig mit meinem Aktivismus!“ Oft gehe sie hin zu den angeblichen Bettlern und sage diesen: „Verdient euer Geld durch eigenen Scheiß. Deutschland ist kein Sozial- oder Bettlerland!“

„Freunde habe ich keine“

Lustig: Sarah T. lebt selbst vom Sozialstaat: Nach eigenen Angaben ist sie wegen Epilepsie erwerbsunfähig und in Frührente. Und sie stammt auch nicht aus Deutschland, sondern aus der Türkei. Nur mit der Integration hat sie es vielleicht ein bisserl übertrieben: „Ich esse das Brot der Deutschen, ich trinke das Wasser der Deutschen, ich versuche, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen.“

Gedankt werde ihr das nicht. Nicht von den Bettlern, die sie bedrohen und belästigen. Nicht von den Polizisten, die oft mit der Bettler-Mafia zusammenarbeiteten und dafür hin und wieder auch eine Maulschelle von T. kassieren – sie ist bereits zweimal wegen Gewalt gegen Polizisten verurteilt worden.

So was mache auf Dauer einsam. „Freunde habe ich keine“, sagt sie. Na ja, bis auf drei: „Meine Musik, mein Kaffee – aber mein allerbester Freund ist Gott.“ Und darum führe sie auch ein gottgefälliges Leben nach der Devise: „Lach niemals deinen Nachbarn aus, denn irgendwann kommt er zu dir ins Haus.“

Mit jedem Wort, das Sarah T. von sich gibt, manifestiert sich beim Landgericht der Verdacht, dass das Amtsgericht mit seiner Vermutung gar nicht so falsch liegt. Da hätte man allerdings auch schon früher drauf kommen können: Sarah T. hat wegen einschlägiger seltsamer Handlungen bereits zwei Aufenthalte in der Geschlossenen hinter sich.