Landgericht Frankfurt: So eine Art von Mord

Justizia wacht am Römer in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: ddp

Erneut steht eine 63-Jährige nach dem Tod ihres Ehemannes wegen Mordversuchs vor dem Landgericht Frankfurt. Der Mann soll ein richtiger Familientyrann gewesen sein.

Und wieder mal sitzt Rukyie F. wegen Mordes auf der Anklagebank des Landgerichts. Das tat sie schon einmal, weil sie ihren Ehemann Ismael F. am Morgen des 3. Januar 2013 erdrosselt haben soll. Doch das Landgericht verurteilte die heute 63-Jährige im Juni 2015 lediglich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Angeklagte, Staatsanwaltschaft sowie sämtliche Nebenkläger gingen in die Revision, der BGH hob im Juni 2016 das Urteil auf und verwies den Fall zurück.

Woran Ismael F. letztlich gestorben ist, ist bis heute unklar. Er hatte einen Herzinfarkt, so viel steht fest; als seine Frau die Nachbarn zu Hilfe rief, lebte er noch. Erst bei der Obduktion der Leiche fielen den Ermittlern Würgemale am Hals des Opfers auf. Zudem fanden sich im Blut des Mannes Spuren von Diazepam, einem Schlafmittel, das der depressiven Rukiye F. verschrieben worden war. So weit die Indizien. Die Angeklagte leugnet bis heute, mit dem Tod ihres Gatten etwas zu tun zu haben.

Wobei sie vermutlich tausend gute Gründe gehabt hätte, ihn um die Ecke zu bringen. Denn glaubt man der Frau, dann war Ismael F. zu seinen gesunden Zeiten das, was man getrost ein veritables Dreckschwein nennen darf. Ein Frauen- und Kinderschläger, ein Vergewaltiger, ein Familientyrann. Einer, der seine Frau und Kinder zur Bestrafung zwang, stundenlang auf einem Bein zu stehen, der seine Ehefrau mitnahm zu Hausbesuchen bei seiner Geliebten und dort zwang, ihm bei seinem Treiben zuzugucken. Einer, der täglich besoffen war und täglich zuschlug, sagt seine Witwe. Dass Ismael F. niemand war, den man gerne im eigenen Haushalt sehen würde, ist jedenfalls amtlich.

Doch seine letzten sieben Jahre erlebte Ismael F. nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Er hatte mehrere Herzinfarkte hinter sich, hatte Krebs und saß im Rollstuhl, nachdem ihm beide Beine amputiert worden waren. „Wenn ich ihn hätte umbringen wollen, hätte ich das viel früher getan“, sagt seine Witwe. Sie sagte es im ersten Prozess, sie sagt es in diesem. Immer wieder.

Es ist ein Indizienprozess, und die Indizien sind nicht überwältigend. Bereits im ersten Prozess hatten sämtliche Beteiligten eher Mitleid mit der schon damals selbst schwer erkrankten Angeklagten, die niemand lebenslang im Gefängnis sehen wollte. Am Ende stand ein mehr als gewagtes rechtliches Konstrukt: Da nicht ganz klar sei, woran Ismael F. nun eigentlich gestorben war und weil die Frau spätestens mit dem Zuhilferufen der Nachbarn von ihrem Tötungsvorsatz zurückgetreten sei, einigte man sich schließlich auf versuchten Totschlag und eine sehr milde Freiheitsstrafe.

Warum die Frau, deren Martyrium durch die Verkrüppelung ihres Peinigers zumindest entschärft worden war, sich erst so spät gerächt haben soll, bleibt unklar. Mögliches Motiv: Am Vorabend seines Todes hatte Ismael F. den ältesten gemeinsamen Sohn nach einem Streit aus der Wohnung geworfen. „Für meine Kinder bringe ich ihn um“ – diesen Satz soll laut Zeugen im ersten Prozess die Frau gesagt haben, die mit dem Rauswurf des Ältesten absolut nicht einverstanden gewesen sein soll.

Nun wird der gesamte erste Prozess samt Beweisaufnahme wieder aufgerollt. Die Anklage lautet wie damals auf Mord.