Landgericht Frankfurt: Völkerkrieg vor Gericht

Ein Türke schießt einem Kurden nach missglückter Diskussion in beide Beine. Jetzt muss sich der 41-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Sein Motiv: Sein Opfer soll die Türkei beleidigt haben.

Koray K. muss sich vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Die Version der Staatsanwaltschaft geht so: In den frühen Morgenstunden des 29. Februar 2016 gerät der 41 Jahre alte türkische Staatsbürger in einem türkischen Café in Bockenheim mit drei anderen Gästen in eine erregte politische Diskussion. Es ist ein garstig’ Lied, das da gesungen wird, ein politisch’ Lied, und als K. gegen 4 Uhr noch seinen Gegendiskutanten, den 36-jährigen Botan Ö., auf einen Bier-und-Zigaretten-Abstecher in seine elterliche Wohnung, in der er lebt, einlädt, tut er das nicht ohne Hintergedanken.

„Ich werde ihn abknallen, weil er mein Land beleidigt hat“, soll K. schon auf dem Weg der Café-Bedienung, die die beiden begleitet, verraten haben. In der Adalbertstraße angekommen, geht er nach oben in die Wohnung, holt dort aber nicht Bier und Kippen, sondern eine Pistole. Mit den Worten „Ich ficke die kurdische Mentalität“ schießt er aus nächster Nähe dem im Hinterhof wartenden Ö. erst in den rechten Unter-, dann in den linken Oberschenkel. Der zweite Schuss zerschmettert Ö.s Beinknochen, Ö. geht heute noch auf Krücken.

Auf der Anklagebank gibt K. seinem an diesem Tag exzessiven Bier-, Schnaps- und Kokainkonsum zumindest eine Mitschuld. Eigentlich sei er trockener Alkoholiker, der Tattag sei einer seiner wenigen Rückfälle gewesen.

Die Hauptschuld aber trage Ö. Der habe im Café „lautstark über die politische Lage in der Türkei“ diskutiert, aber „da spricht man normalerweise in der Bar nicht drüber, das ist ein Tabuthema“. Ö. habe „die PKK gelobt“ und deren türkische „Opfer verhöhnt“. Da habe er sich entschlossen, „ihm durch Schmerzen einen Denkzettel zu verpassen“. Er habe ihn aber niemals töten wollen“. „Generell habe ich nichts gegen Kurden“, sagt K., einige seiner besten Freunde seien Kurden, aber dieser Kurde eher nicht, den kenne er nur flüchtig aus dem Café. „Ich habe ihm gezeigt, dass man mein Land nicht beleidigen darf“, soll K. direkt nach den Schüssen der Bedienung aus dem Café erläutert haben.

Wegen Waffendelikten vorbestraft

Wenn er Ö. hätte töten wollen, hätte er das auch getan, betont K. Er sei ein guter Schütze mit jahrelanger Übung. Immer, wenn er Urlaub in der Türkei mache, „dann schieße ich fast die ganze Zeit in der Gegend rum. Das ist in meinem Dorf üblich, das macht man da so“. Eine Tradition, von der K. wohl auch in Frankfurt nicht lassen konnte. Zumindest hat ihm das Ordnungsamt bereits 2009 den Waffenbesitz verboten, er ist zudem wegen Waffendelikten vorbestraft.

Er habe auch nie die kurdische Mentalität ficken wollen, sagt K., das liege ihm als Aleviten völlig fern. Er habe nur gerufen: „Du gehörst zur PKK, die ich ficken sollte.“ Und: „Ich bin Faschist!“, habe er wohl auch gebrüllt, aber bloß im Zorn, eigentlich sei er ja stramm links und setze sich allzeit für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung ein.

Klingt unlogisch, aber Koray K. ist auch keinesfalls der Vater der Logik. Vor Gericht etwa erklärt er das Marihuana, das die Polizei in seinem Kinderzimmer gefunden hat, damit, dass er es alle Jubeljahre mal rauche, obwohl er eigentlich Angst davor habe. Warum er es dann trotzdem rauche, will die Vorsitzende Richterin Bärbel Stock von ihm wissen. „Um die Angst davor zu überwinden“, sagt K. „Klingt jetzt etwas blöd“, sagt er nach kurzem Nachdenken. Niemand widerspricht.

Botan Ö. weiß nach eigenen Angaben bis heute nicht, wie ihm geschehen ist. Er „interessiere sich bloß für Politik und Demokratie“ und sei zudem „Humanist“, lässt er via Dolmetscher ausrichten, denn er spricht kein Wort Deutsch. Im Gegensatz zum Angeklagten. Und das hat seinen guten Grund: Koray K. wurde im Jahr des Herrn 1975 geboren – im schönen Frankfurt am Main.

Ein Urteil wird Anfang Februar erwartet.