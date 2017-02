Prozess in Frankfurt: Exorzismus war kein Mord

Im Prozess um eine Teufelsaustreibung fordert die Frankfurter Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft für die mutmaßliche Haupttäterin - wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Im Prozess um eine tödliche Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotelzimmer im Dezember 2015 ist die ursprüngliche Mordanklage wohl vom Tisch. Nach einem rechtlichen Hinweis des Vorsitzenden Richters, dass auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Frage komme, schloss sich die Staatsanwaltschaft dieser Auffassung an.

In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin für die 44 Jahre alte mutmaßliche Haupttäterin eine Freiheitsstrafe von acht Jahren. Ein 22 Jahre alter Mitangeklagter soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für vier Jahre ins Gefängnis. Für eine 19 Jahre alte Frau fordern die Ankläger eine dreijährige Jugendstrafe. Die beiden mit je 16 Jahren jüngsten Angeklagten – darunter der Sohn des Opfers – können nach dem Willen der Ankläger mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe rechnen. Bei sämtlichen Jugendlichen auf der Anklagebank konnte die Staatsanwaltschaft keine schädlichen Neigungen feststellen – man müsse aber dennoch die besondere Schwere der Schuld anerkennen.

Die fünf Angeklagten sollen das 41 Jahre alte Opfer, das mit ihnen von Südkorea nach Deutschland gekommen war, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen, so lange gequält haben, bis es starb – unter anderem sollen sie der Frau zur Beruhigung einen Kleiderbügel in den Mund gestopft haben. Zuvor soll die Frau in fremden Zungen geredet und sich den anderen gegenüber extrem aggressiv gezeigt haben – was in diesen Kreisen eine „Teufelsaustreibung“ wohl unabdingbar gemacht hatte.

Gewalt eskalierte

Denn soviel hat der Prozess gezeigt: In der fremdartig anmutenden Glaubenswelt der fünf Südkoreaner spielt Besessenheit eine tragende Rolle. Ständig nehmen der Teufel oder andere fragwürdige spirituelle Wesenheiten dort Besitz vom menschlichen Körper, lassen sich aber mit Hilfe durchaus irdischer Handgreiflichkeiten problemlos wieder vertreiben. So hatte etwa der Sohn des Opfers in seiner Einlassung ausgesagt, bei seinem jüngeren Bruder sei der Teufel alle naslang durch eine anständige Tracht Prügel erfolgreich ausgetrieben worden.

Im Falle der 41-Jährigen aber eskalierte die Gewalt. Vor allem die 44-jährige mutmaßliche Haupttäterin, die wirtschaftlich und spirituell wohl die treibende Kraft der Gruppe war, habe sich laut Plädoyer „angemaßt, über Leben und Tod zu entscheiden. Sie habe auch zweifellos „die anderen mit reingezogen“. Nichtsdestotrotz hält ihr selbst die Anklagevertretung ein „Helfenwollen vor religiösem Hintergrund“ zugute.

Die offenkundige Rädelsführerschaft der Frau ist denn auch der Grund dafür, warum die Staatsanwaltschaft in ihrem Fall nicht von einem minderschweren Fall der Körperverletzung mit Todesfolge ausgeht – was sie bei allen übrigen Angeklagten tut.

Ein Urteil in dem Prozess, der im Oktober vergangenen Jahres begonnen hatte, wird am Dienstag, 28. Februar, erwartet.