Influenza-Saison: Wie sich Grippe und Erkältung unterscheiden

Im Herbst und im Winter ist Saison für Erkältungskrankheiten und Influenza. Die eine Virusinfektion ist nicht so einfach von der anderen zu unterscheiden. Lesen Sie hier, welche Symptome die echte Grippe ankündigen und welche eine eher harmlose Erkältung.

Die aktuelle Grippewelle rollt und nimmt weiterhin Fahrt auf. In diesem Winter aber unabhängig von der aktuellen Kälte: Experten sehen den Beginn einige Wochen früher als in den vergangenen beiden Saisons, und zwar kurz vor Weihnachten 2016.

Bei rund 2600 Menschen haben Laboruntersuchungen nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) von Beginn der Grippewelle bis Anfang Januar eine Grippeerkrankung bestätigt. Gemeldet wurden mehrere Ausbrüche in Krankenhäusern in verschiedenen Bundesländern – und neun Todesfälle, davon acht bei Menschen ab 60 Jahren.

„Das erinnert auch an die Saison 2014/15“, sagt Buda. Damals starben nach RKI-Schätzungen rund 20.000 Menschen an Grippe. Buda will die aktuelle Situation nicht überbewerten: „Aber wir haben da schon ein Auge drauf. Ein besorgtes.“

Grippe sollte man ernst nehmen

Hat die Grippe einen erwischt, ist es zu spät für eine Impfung. Doch wie erkennt man, dass es sich um eine echte Grippe handelt und man nicht einfach erkältet ist? Grippe (Influenza) und Erkältung (wird auch als grippaler Infekt bezeichnet) sind beide Viruskrankheiten, die jedoch von verschiedenen Viren hervorgerufen werden. Verläuft die Erkältung in der Regel harmlos, sollte man eine Grippe ernst nehmen. 5000 bis 8000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr daran.

Eine Grippeschutzimpfung muss jedes Jahr aufgefrischt werden. Foto: dpa

Typisch für die Grippe ist, dass sie heftig und eher plötzlich beginnt. Man fühlt sich auf einmal krank, weil oft mehrere Symptome gleichzeitig auftreten. Etwa Kopf- und Gliederschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost und Husten. Das hohe Fieber kann mehrere Tage anhalten. Mit der Grippe einher geht eine starke Erschöpfung, auch der Appetit schwindet. Und es dauert wesentlich länger als bei einer Erkältung, bis man nach einer echten Virusgrippe tatsächlich wieder fit ist.

Typisch für eine Erkältung ist ein eher schleichender Beginn. Die Symptome treten häufig nacheinander auf oder lösen sich sogar ab. Oft kratzt zunächst der Hals, dann läuft die Nase und anschließend entwickelt sich ein Husten. Fieber ist eher selten und wenn hält es nicht so lange an. Wahrscheinlich ist eher ist die Temperatur erhöht. In der Regel sind die Symptome nach zwei Wochen ausgestanden.

Mehr dazu

Viele Menschen haben bei nasskaltem Herbst- und Winterwetter mit Erkältungen zu kämpfen. Nicht immer müsse man dann einen Arzt aufsuchen, sagte Klaus Schäfer vom Hausärzteverband in Hamburg. „Bei einer unkomplizierten Erkältung sollte es nicht unbedingt erforderlich sein.“ Bei klarem und glasigem Schnupfen sei in der Regel von einer Erkältung auszugehen, sagt Schäfer. „Wenn es dick gelb-grün rauskommt, sollte man schon einen Arzt aufsuchen.“

Schonen, Sport und Belastungen vermeiden

Deuten die Symptome jedoch auf eine Grippe hin, ist ein Arztbesuch ratsam. Wenn der Mediziner, auch wenn die Erkrankung eher schwer verläuft, von einer grippeähnlichen Erkrankung spricht, sollte man sich nicht wundern „Dieser Begriff ist so gewählt, weil man ausdrücken möchte, dass die Erkrankung zwar so ähnlich ist wie eine Grippe, aber nicht jede grippeähnliche Erkrankung ist eine Grippe. Eine Grippe ist letztendlich mit Sicherheit nur durch einen Labortest nachzuweisen“, heißt es auf den Influenza-Seiten des Robert-Koch-Instituts.

Wichtige Fragen zur Grippe-Impfung 1. Wer soll sich impfen lassen? (1/4) Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt folgenden Risikogruppen eine Grippe-Impfung: Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Kinder und Erwachsene, die an chronischen Krankheiten leiden, zum Beispiel an Asthma, an chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen wird der Pieks empfohlen. Ältere und chronisch Kranke, die verreisen wollen, sollten sich den Grippeschutz vorher holen. Foto: dpa Foto: dpa « zurück 1 | 11 weiter » Bildergalerie (10 Bilder)

So oder so sollte man sich zu Hause schonen, Sport und andere Belastungen vermeiden. Um die Erkältungssymptome zu bekämpfen, empfiehlt Hausarzt Klaus Schäfer Nasenspülung mit Salzwasser, Salbe für die Nasenschleimhaut oder Tee mit Honig. Bei erhöhter Körpertemperatur muss man sich zunächst keine Sorgen machen. „Fieber ist eine Abwehrreaktion“, sagt Schäfer. „Bei einer erhöhten Temperatur arbeitet die Abwehr besser.“ (ef, dpa)