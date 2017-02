Uniklinik Frankfurt: Operation am wachen Gehirn

Bei der Diagnose und Theraoie von Hirntumoren gibt es große Fortschritte. Die Frankfurter Uniklinik hat sich mit einem zertifizierten Zentrum auf die Behandlung dieser Krebsart spezialisiert.

Menschen mit einem bösartigen Hirntumor hatten früher eine schlechte Prognose: Selbst wenn sie ihre schwere Erkrankung überlebten, dann doch zu einem hohen Preis. Großflächige Bestrahlungen schädigten auch entsprechend umfangreiche Areale, häufig litten die Patienten später an dauerhaften Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen, sogar bis hin zur Demenz. Und bei Operationen unter Vollnarkose konnten die Chirurgen oft nicht genau ermessen, im welchem Bereich des Gehirns genau sie gerade zugange waren. So konnte es passieren, dass beim Entfernen des Tumors zum Beispiel auch das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Längst nicht in allen Krankenhäusern gehören diese Verfahren der Vergangenheit an, an spezialisierten Zentren jedoch stehen den Medizinern heute etliche neue Methoden zur Diagnostik und Therapie von Hirntumoren zur Verfügung. Sie basieren auf technologischen Entwicklungen und Forschungsergebnissen aus jüngerer Zeit und sollen Patienten ein längeres Überleben bei besserer Lebensqualität ermöglichen; auch die Behandlung nach wie vor komplex und schwierig bleibt. „Es gibt viele einzelne bahnbrechende Fortschritte“, sagt Claus Rödel, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Onkologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Was jedoch den „eigentlichen Fortschritt“ zum Nutzen der Krebskranken ausmache, sei die Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen – wenn also deren Wissen und Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden. „In der Forschung zu Hirntumoren ist derzeit eine große Dynamik. Die Herausforderung besteht darin, das auch an die Patienten zu bringen“, erklärt Joachim Steinbach, Direktor des Dr. Senckenbergischen Instituts für Neuroonkologie in Frankfurt.

Das Hirntumorzentrum des Universitätsklinikums und des Universitären Centrums für Tumorerkrankungen Frankfurt ist in Hessen als einziges universitäres Neuroonkologisches Zentrum zertifiziert und eine der wenigen spezialisierten Einrichtungen auf diesem Gebiet in Deutschland überhaupt. Rund 2000 Fälle haben die Experten dort im vergangenen Jahr in ihrer regelmäßigen „Hirntumorkonferenz“ besprochen, berichtet Joachim Steinbach, darunter auch die etlicher Patienten, die sich eine Zweit- oder Drittmeinung einholen wollten.

Einschneidende neue Erkenntnisse gibt es seit kurzem bei der Klassifizierung von Hirntumoren. In einem großangelegten Forschungsprojekt am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg wurden bis dato rund 3000 Hirntumore auf ihre epigenetischen Merkmale untersucht. Dabei geht es um bestimmte, bei Krebszellen veränderte Eigenschaften in der Verpackung des Erbmaterials, über die Gene ein- oder ausgeschaltet werden. Auf Basis dieser molekularen Analysen haben die Heidelberger Wissenschaftler einen Algorithmus erarbeitet.

Diese sogenannte „850-K-Analyse“ wird auch am Frankfurter Hirntumorzentrum angewandt, in Ergänzung zur traditionellen Gewebeuntersuchung durch den Pathologen, sagt Karl-Heinz Plate, Direktor der Neurologischen Instituts am Frankfurter Universitätsklinikum. In den meisten Fällen stimmten die molekulare und die klassische histologische Diagnose überein. Bei zwölf Prozent gebe es eine Abweichung – wobei am Ende fast immer die Maschine Recht habe: Ihre Fehlerwahrscheinlichkeit liege bei nur einem Prozent, sagt Plate, und sie werde weiter schrumpfen.

Eine ebenfalls neue Entwicklung ist die Immuntherapie – generell einer der großen Hoffnungsträger – mit Hilfe von „CAR-NK-Zellen“. Diese in Frankfurt am Georg-Speyer-Haus und Blutspendedienst entwickelte Technik soll demnächst erstmals bei Patienten mit wiederkehrendem Glioblastom (einem schwer zu behandelnden Hirntumor), eingesetzt werden, sagt Christian Senft, Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie. Die CAR-NK-Zellen basieren auf natürlichen Killerzellen des menschlichen Abwehrsystems, die biotechnologisch verändert und gegen spezifische Merkmale auf der Oberfläche der Tumorzellen „scharf gemacht“ werden.

Feinere Operationsmethoden

Anders als die hochspezialisierten T-Zellen gehören die natürlichen Killerzellen zum angeborenen Immunsystem, sind deshalb unspezifischer, lassen sich leichter ummodeln und unbegrenzt produzieren, erklärt der Mediziner. Die Idee ist es nun, diese modifizierten Abwehrzellen nach einer Operation in die Randbereiche des entfernten Tumors zu bringen, wo sich häufig noch bösartige Zellen verstecken können, da in Gehirn nicht so großzügig geschnitten werden kann.

Doch auch die Operationsmethoden selbst sind viel feiner geworden. So gehören im Frankfurter Hirntumorzentrum neurochirurgische Wachoperationen bereits zum Standard. Ihr Vorteil ist es, dass damit neurologische Funktionen noch im Verlauf des Eingriffs überprüft werden können, erklärt Marie-Thérèse Forster, Oberärztin der Klinik für Neurochirurgie. Denn Tumore können in Bereichen des Gehirns sitzen, die für Sprache, Lesen oder Rechnen zuständig sind. Befindet sich der Patient im Tiefschlaf, so kann nicht überprüft werden, ob diese Funktionen tangiert sind. Marie-Thérèse Forster erklärt das Procedere: Zunächst wird unter Vollnarkose der Schädel geöffnet, dann wird der Patient aufgeweckt. Beim Herausschneiden des Tumors werden dann bestimmte Areale stimuliert, um zu prüfen, ob man sie entfernen kann, ohne einen Verlust der entsprechenden Funktion – zum Beispiels Sprechen – zu riskieren. Das klingt martialisch, bereitet dem Patienten aber keine körperliche Pein, denn das Gehirn besitzt keine Sinneszellen zur Schmerzempfindung. Allerdings können bei diesem sensiblen Vorgehen Tumorzellen übrigbleiben, so dass die Patienten weiter behandelt werden müssen. In einzelnen Fällen verlagern sich im Gehirn nach einem Eingriff Funktionen in eine andere Region, sagt die Ärztin. Dann sei es möglich, nach einigen Jahren noch einmal nachzuoperieren.

Auch Bestrahlung gehört wie bei vielen Krebsarten zu den klassischen Behandlungsmethoden bei Hirntumoren. Mit dem modernen „Cyberknife“ lässt sie sich „so gezielt wie ein Skalpell unter dem Mikroskop“ und schonender für das umliegende Gewebe einsetzen, erläutert Claus Rödel. Für dieses hochpräzise Verfahren wurde Robotertechnologie aus der Autoindustrie mit einem medizinischen Bestrahlungsgerät kombiniert. Bei Hirnmetastasen könne das Cyberknife häufig die Bestrahlung des gesamten Schädels ersetzen, erklärt Rödel, außerdem senke es das Risiko eines Rezidivs.

Auf eine ganze andere Technik setzt das Therapieverfahren mit Namen „Novo-TTF“. Elektrische Felder sollen hierbei das Tumorwachstum verhindern, erklärt Christian Senft. Dafür bekommen die Patienten zwölf Elektroden auf den Kopf geklebt, die wechselnde elektrische Felder im Gehirn erzeugen und so die Zellteilung stören sollen. Allerdings müssen die Patienten die Elektroden für die Zeit der Therapie sichtbar am Kopf und einen die Batterie in einem Rucksack mit sich tragen. Studien haben einen Gewinn an Lebenszeit ermittelt, die ersten Patienten werden nun mit dieser Methode behandelt.