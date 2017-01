Handball : Deutschland ist Gruppensieger

Von Michael Wilkening

Mit einem klaren Sieg gegen Kroatien zieht die DHB-Auswahl ins Achtelfinale ein - und trifft dort auf den Vizeweltmeister Katar.

Finn Lemke stand in den Katakomben und überragte alle um ihn herum. Bei 2,10 Meter Körpergröße des Magdeburgers war das keine Überraschung. Im Gegensatz zur Leistung, die der Abwehrchef der deutschen Handballer mit seinen Kollegen beim Gruppenfinale gegen Kroatien gezeigt hatte. Nicht der Sieg des Europameisters sorgte für ungläubige Blicke, sondern die Deutlichkeit, mit der er erkämpft wurde. Beim 28:21 (13:9) im Spiel um Platz eins der Vorrundengruppe B bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich setzten die Deutschen ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. „Wir sind gerüstet“, befand Lemke.

Mit vier Siegen waren die Deutschen bislang ohne größere Probleme durch die Spiele gekommen, das Achtelfinale war längst erreicht, doch noch fehlte ein richtiger Prüfstein, um sichtbar zu machen, dass die Auswahl des Deutschen-Handballbundes (DHB) bei diesem Turnier wieder zu den heißen Medaillenkandidaten zählt. Nicht in erster Linie die Öffentlichkeit hatte auf diese Bestätigung gewartet, in erster Linie war es die Mannschaft selbst, die danach gestrebt hatte.

„Das war ein Statement“, erklärte Andreas Wolff. Der Held beim Gewinn der Europameisterschaft vor einem Jahr in Polen sagte diese Worte mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie er sich 60 Minuten lang den Würfen der Kroaten entgegengestellt hatte. Wolff hatte am Ende 16 Würfe abgewehrt – er war zur Stelle, als es darauf ankam.

Sigurdsson: „Beste Turnierleistung“

Mit einer unglaublich hohen Intensität und Aggressivität machten die Deutschen die Kroaten, als EM-Dritter ebenfalls ein Weltklasse-Team ratlos. Und wenn es doch mal „schwierig wurde, haben wir uns daraus mit Stärke befreit“, erklärte Trainer Dagur Sigurdsson zu der Phase, als die Kroaten im zweiten Abschnitt trotz eines zwischenzeitlichen 13:19-Rückstands bis auf zwei Tore herankamen. Bis zum 20:22 acht Minuten vor dem Ende blieb das Team vom Balkan in der Nähe der Deutschen, doch die gaben ihrem Gegner keine richtige Chance mehr, ein Comeback zu geben. „Das war unsere beste Turnierleistung“, sagte Sigurdsson. So richtig überrascht wirkte der Isländer nicht.

Auf dem vorgezeichneten Weg ins Halbfinale wartet kein größerer Brocken mehr als der, den die Deutschen zum Abschluss der Gruppenphase gestern aus dem Weg geräumt haben. Im Achtelfinale geht es am Sonntag, 18 Uhr, in Paris gegen Katar. Heute macht sich die deutsche Mannschaft auf den kurzen Weg von Rouen aus in die französische Kapitale. Bei einer Niederlage gegen die Kroaten wäre eine Reise quer durchs Land nach Montpellier nötig geworden. Der nächste Gegner aus dem Wüsten-Emirat wurde vor zwei Jahren Vize-Weltmeister im eigenen Land, ist außerhalb der eigenen Staatsgrenzen aber deutlich schwächer. Außerdem sind in Frankreich einige wichtige Akteure nicht dabei, die von den Katarern zur Heim-WM eingebürgert worden waren.

Im Viertelfinale würde es bei einem Erfolg entweder zum Duell mit Slowenien oder Russland kommen. „Das werden jetzt Spiele auf Augenhöhe, aber wenn wir so aktiv Abwehr spielen wie heute, brauchen wir uns vor keinem zu verstecken“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Etwas Understatement von offizieller Seite musste sein.