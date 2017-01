Handball-WM : Der X-Faktor

Von Michael Wilkening

Der Akku ist aufgeladen: Hendrik Pekeler kehrt zum Kroatien-Spiel zurück. Dagur Sigurdsson hatte ihn überraschend als „Joker“ aus dem Hut gezaubert.

Hendrik Pekeler hatte am Mittwoch am zweiten Trainingstag gerade eine Laufeinheit absolviert und war auf dem Weg in den Kraftraum der Rhein-Neckar Löwen, als sein Handy brummte. „Da habe ich die Info bekommen, dass ich meine Tasche packen soll“, sagte der Kreisläufer gestern, als er mit dem ICE von Mannheim aus auf dem Weg nach Paris war. Perfekt lief die Anreise nicht, ein Zugausfall sorgte für lange Wartezeit. Doch darauf kam es auch nicht mehr an.

Dagur Sigurdsson hatte Pekeler überraschend als „Joker“ aus dem Hut gezaubert und ihm im Tausch gegen Rune Dahmke vom THW Kiel in seinen Kader berufen. Gemeinsam mit Holger Glandorf, der gestern von Flensburg aus in Rouen eintraf, wird Pekeler heute, 17.45 Uhr, gegen Kroatien mit den deutschen Handballer ins WM-Turnier einsteigen.

„Als ich die Spiele im Internet verfolgt habe, hat es bei mir in den Fingern gezwickt“, sagte Pekeler. Die Lust auf Handball ist zurückgekehrt, nachdem der Vielspieler in den letzten Wochen des Jahres überspielt gewirkt hatte. Die zwölf Monate zuvor mit einer Europameisterschaft, dem olympischen Turnier sowie scheinbar endlos vielen Partien in Liga, Pokal und Champions League für die Löwen waren die Kraftreserven aufgebraucht. Mehr noch: Körper und Geist des Leistungsträgers waren am Ende.

Erst ein ausgiebiger Urlaub mit seiner Frau auf Mauritius ließ die Energie zögerlich in den Körper zurückfließen. Jetzt sind die Akkus wieder aufgefüllt, zumindest fühlt es sich für Pekeler so an: „Der Urlaub hat richtig gut getan.“ Mit einigen Strandläufen und Krafttraining sorgte er dafür, dass er nicht völlig unvorbereitet nach Rouen kommen wird.

Der 25-Jährige hatte zunächst aus eigenen Stücken auf seine WM-Teilnahme verzichtet, sich aber von Sigurdsson das Zugeständnis abringen lassen, für den Notfall zur Verfügung zu stehen. Der Isländer sah den Zeitpunkt gekommen, auf einen Eckpfeiler zurückzugreifen, mit dem er im vergangenen Jahr in Polen Europameister geworden war und im Sommer bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewann.

Kleiner sind die Ziele für Pekeler diesmal auch nicht. „Ich will ins Halbfinale“, sagte er gestern während der Anfahrt auf Rouen. Unausgesprochen blieb, dass es sich dabei nur um eine Minimalanforderung handelt. Nach EM-Gold, Meistertitel mit den Löwen und Olympia-Bronze ist Pekeler gierig nach Erfolg geworden.

Das ist einer der Gründe, warum Sigurdsson jetzt auf Pekeler zurückgreift. „Ich denke, dass wir jetzt den Feinschliff und Balance für den Kader bekommen“, sagte der Bundestrainer. Der Isländer ist ein Anhänger des Löwen-Akteure und hat seit Beginn seiner Amtszeit im September 2014 immer auf die Dienste des Mannes gesetzt, der seine Stärken im Mittelblock der Abwehr ausspielen kann. Mit dem 2,04 Meter großen Pekeler bekommen die Deutschen die Möglichkeit, mit einer flexiblen 5+1-Abwehr mit ihm als vorgezogenem Akteur zu agieren.

„Meine Rolle wird es sein, Finn und ‚Bam-Bam‘ zu entlasten“, hat sich Pekeler darauf eingestellt, zunächst Reserve für den Innenblock zu sein, den in der ersten WM-Woche Finn Lemke und Patrick „Bam-Bam“ Wiencek gebildet haben. Die großen Qualitäten von Pekeler könnten dafür sorgen, dass er schneller als von ihm selbst erwartet vor allem in der Defensive zur ersten Option von Sigurdsson wird.

Finn Lemke nahm sofort SMS-Kontakt mit Pekeler auf, nachdem klar war, dass sein alter Kumpel nach Frankreich kommen wird. Drei Jahre bildeten Lemke und Pekeler beim TBV Lemgo den Innenblock, seit einem Jahr sind sie in der Nationalmannschaft der Garant für starke Abwehrleistungen.

„Bam-Bam hat das gut gemacht, aber Hendrik gibt uns andere Facetten. Er wird unserem Spiel gut tun“, sagte Lemke. Auch der Abwehrchef aus Magdeburg ist mit den höchsten Ansprüchen zur Weltmeisterschaft gefahren und weiß, dass er ihnen mit Pekeler an seiner Seite gerecht werden kann.

Im weiteren Turnierverlauf könnte Pekeler zum X-Faktor werden. Schließlich wollen die Deutschen nicht ohne Medaille nach Hause kommen – das ist die interne Minimalanforderung.