Handball-WM in Frankreich: Humorlos zum Sieg

Dank des herausragenden Torhüters Andreas Wolff gewinnen die deutschen Handballer bei der WM locker und leicht gegen Chile.

Am Sieg der deutschen Handballer gegen Chile gab es schon vor dem Anpfiff keinen Zweifel, der 35:14 (17:6)-Erfolg überraschte vielleicht nur in der Deutlichkeit und Leichtigkeit, mit der er errungen wurde. Nach dem schweren Auftakt gegen Ungarn konnte sich die Mannschaft von Dagur Sigurdsson im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gestern Nachmittag freispielen. Und Andreas Wolff durfte zeigen, warum er den Status eines Weltklasse-Torhüters besitzt.

Sigurdsson hatte im ersten Turnierspiel gegen die Ungarn überraschend Silvio Heinevetter den Vorzug gegeben, der sich sodann mit einer formidablen Vorstellung zu den Matchwinnern der Partie aufschwang. Heinevetter war anschließend ein gefragter Gesprächspartner, Wolff fand kaum Beachtung.

Andreas Wolff zeigte gegen Chile eine starke Leistung.

Es muss in dem Torwart vom THW Kiel gebrodelt haben, dass ein anderer auf der Bühne stand, die er selbst liebt. Heinevetter hatte durch den Schachzug von Sigurdsson sehr viel Selbstvertrauen getankt und Wolff wurde angestachelt. Für den weiteren Turnierverlauf muss das nicht schlecht sein.

Die Rochade von Sigurdsson verfehlte ihre Wirkung nicht, wie sich schon gestern zeigte. Wolff wandelte seine Wut in extremen Willen um und avancierte gegen die Südamerikaner zum herausragenden Akteur auf dem Feld. Schon nach 30 Minuten hatte er zehn Bälle abgewehrt und damit 63 Prozent aller Würfe entschärft, die auf ihn zugeflogen waren.

Dass er diese fast schon übermenschliche Quote nach dem Wechsel nicht aufrecht halten konnte, war klar. Trotzdem hatte er am Ende beachtliche 16 Paraden (53 Prozent) abgeliefert. Und dabei nach außen hin kaum eine sichtbare Emotion gezeigt.

Dabei gehört der Held der Europameisterschaft von vor einem Jahr eigentlich zu den extrovertiertesten Schlussmännern, der seinen Gegnern mit großem Jubel nach jeder einzelnen Parade seine Stärke demonstrieren will.

Über die spezielle Situation der Torhüter in seinem Team redet der Bundestrainer nur ganz wenig, für ihn ist die Lage der beiden Keeper keine andere als die zweier Feldspieler, die auf der gleichen Position in Konkurrenz stehen. „Ich entscheide situativ und aus dem Bauch heraus“, erklärte der Isländer, dass er in seinem Kopf keine klare Nummer eins hat.

„So ungefähr fünf Minuten vor dem Anpfiff“, hatte der Bundestrainer Wolff über seinen Einsatz informiert. Seinen eigenen Auftritt versuchte der Keeper anschließend kleinzuhalten. „Ich hatte eine hervorragende Abwehr vor mir und konnte die Würfe der Chilenen deshalb gut lesen“, sagte Wolff und verbreitete damit die Botschaft: Leute, alles halb so wild, war doch ganz normal heute.

Für Jannik Kohlbacher war die Leistungsexplosion des Keepers keine Überraschung. Der Kreisläufer, mit acht Toren bester Torschütze gegen die Chilenen, spielte zwei Jahre gemeinsam mit Wolff in Wetzlar und hatte festgestellt: „Der Andi war die letzten zwei Tage ganz schön angefressen.“

Sigurdsson hatte nicht nur auf der Torhüterposition im Vergleich zum Ungarn-Spiel Wechsel vorgenommen, insgesamt standen zu Beginn der Partie fünf andere Akteure auf dem Feld. Der Isländer nutzte schon die zweite Begegnung in der Vorrunde, um die Belastung für seine Spieler bestmöglich zu verteilen. Die Deutschen konnten es verschmerzen, dass Paul Drux in der zweiten Halbzeit geschont werden musste, nachdem der Halblinke von den Berliner Füchsen in der ersten Hälfte umgeknickt war. „Ich glaube nicht, dass Paul länger ausfällt“, sagte Sigurdsson.

Rune Dahmke lässt Chiles Torhüter Rene Oliva ins Leere springen.

Durch die zahlreichen Wechsel gelang es dem Bundestrainer, allen Akteuren das Gefühl zu vermitteln, wichtig zu sein. Die bessere Trainingsstunde gegen überforderte Südamerikaner ermöglichte außerdem, viele verschiedene Abwehrformationen zu testen. In der zweiten Halbzeit saß Defensivchef Finn Lemke komplett auf der Bank.

Der Innenblock, die Basis für eine gute Abwehr, wurde von anderen Spielern gebildet. In weiteren Turnierverlauf können die dadurch gewonnenen Erkenntnisse noch wichtig werden. Und bessere Gegner werden sich den Deutschen dann ganz sicher noch in den Weg stellen, spätestens zum Abschluss der Vorrunde gegen Kroatien am kommenden Freitag.