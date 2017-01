Handball-WM: Katar wirft Deutschland raus

Von Michael Wilkening

Deutschlands Handballer verlieren im WM-Achtelfinale gegen Katar. Die favorisierten "Bad Boys" agieren über die gesamte Spielzeit nervös, die Amtszeit von Bundestrainer Sigurdsson endet mit einer Enttäuschung.

Es war ein Knockout, der überraschender nicht hätte kommen können. Auch wenn Katar als amtierender Vize-Weltmeister ins Spiel gegangen war, waren die deutschen Handballer doch der klare Favorit im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich. Nach einer im Angriff grauenvollen Vorstellung endeten die Medaillenträume der Deutschen gestern überraschend, mit dem 20:21 (10:9) endete die Zeit von Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit einer großen Enttäuschung.

„Das ist ein sehr großer Schock für uns“, sagte der Isländer. Sigurdssons Blick war leer, ebenso wie seine Spieler wusste er um die Niederlage, sie war ja Realität. Aber greifbar war sie wenige Minuten nach dem plötzlichen Ende der Weltmeisterschaft noch nicht. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, damit müssen wir jetzt leben“, sagte der Bundestrainer. Neben ihm auf dem Podium in den Katakomben der Arena saß Julius Kühn, der nicht in der Lage war, die vorangegangenen 60 Minuten zu beschreiben: „Entschuldigung, aber ich habe zu diesem Spiel nichts zu sagen.“

Innerhalb von zwei Jahren hatte der Isländer aus einem Team, dem das Niveau der internationalen Spitze fehlte, eine Top-Mannschaft geformt. Überraschend waren die Deutschen vor einem Jahr mit ihm Europameister geworden und hatten den Titel mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ein halbes Jahr später bestätigt. Sigurdsson hinterlässt ein Erbe, das ist unbestritten. Aber faktisch verlässt er eine Mannschaft, die im Achtelfinale eines großen Turniers nicht in der Lage war, einen mittelmäßigen Gegner aus Katar zu schlagen.

Schnell hatten die Deutschen im Spiel mit 6:2 geführt und die Zuschauer in der Halle fühlten sich in ihren Erwartungen bestätigt. Der Medaillenkandidat würde sich problemlos gegen eine Mannschaft durchsetzen, die nicht mehr mit der zu vergleichen war, die vor zwei Jahren und mit dem Heimvorteil ins WM-Finale eingezogen war.

In der Deckung standen die Sigurdsson-Schützlinge stark, Andreas Wolff befand sich von der ersten Minute an in Galaform, so dass sich ein paar Sorglosigkeiten in das Angriffsspiel einschlichen. Offenbar hatten auch die Spieler in den weißen Leibchen das Gefühl, es würde schon laufen. Dieser Irrtum sollte fatale Folgen haben. Weil einer Mannschaft, die noch vor zwei Tagen beim 28:21-Sieg gegen Kroatien voller Selbstvertrauen agierte, mehr und mehr die Stabilität abhandenkam, konnten die Katarer ihren Gegner auf ihr Niveau herunterziehen.

Ein wenig Hilfe bekam das Team aus dem Emirat in der Schlussphase zudem vom lettischen Schiedsrichtergespann. Es gab strittige Situationen, die in den finalen Minuten komplett für die Katarer gepfiffen wurden. „Wir haben das selbst verschuldet“, sagte Patrick Wiencek. Der Kreisläufer vom THW Kiel suchte die Schuld nicht bei den Unparteiischen und alle seine Kollegen taten es ihm gleich. Angesichts der schwachen Vorstellung der Mannschaft hätten Vorwürfe wie billige Ausreden geklungen.

Das Spiel war in der zweiten Halbzeit wie schon am Ende der ersten äußerst zäh, und doch war es den Deutschen gelungen, sich nach 46 Minuten auf 17:13 abzusetzen. Zweimal gab es anschließend bei eigenem Ballbesitz die Möglichkeit, auf fünf Tore davonzuziehen. Die DHB-Auswahl vergab die Gelegenheiten und gestattete den Katarern stattdessen, mit einem kleinen Lauf zum 17:17 auszugleichen.

In Rückstand gerieten die Sigurdsson-Schützlinge trotzdem nicht. Noch nicht. Bis zum 20:18 knapp vier Minuten vor Schluss sah es so aus, als sollten sich die Deutschen trotz der schlechten Leistung für das Viertelfinale qualifizieren. Doch das Glück war aufgebraucht, weil bei Katar der eingebürgerte Rafael Capote nicht mehr zu bremsen war. Der gebürtige Kubaner erzielte die letzten vier Treffer für sein Team und als er 70 Sekunden vor dem Ende zum 21:20 erfolgreich war, bedeutete die erste Führung für den Außenseiter gleichzeitig den Siegtreffer.

Der WM-Traum der deutschen Handballer endete mit einem Spiegelbild der gesamten Partie. Spielmacher Steffen Fäth entschied sich für einen unvorbereiteten Wurf, der in der Deckung der Katarer hängen blieb.