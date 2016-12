Bistum Limburg: „Tebartz-van Elst war beratungsresistent“

Reinhold Kalteier, Sprecher des Priesterrats im Bistum Limburg, geht mit Beginn des neuen Jahres in den Ruhestand. Im Gespräch mit der FR zieht er Bilanz und äußert sich zum Amtsgebaren des früheren Bischofs Tebartz-van Elst.

An der Wand des Besprechungszimmers hängt ein Plakat zum „Visionsprozess“ der katholischen Kirche in Oberursel und Steinbach. Die Fusion der insgesamt acht Gemeinden zu einer Pfarrei neuen Typs war ein zentrales Thema, mit dem sich Reinhold Kalteier in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. In seiner Funktion als Sprecher des Priesterrats im Bistum Limburg war es vor allem das Amtsgebaren des früheren Bischofs Tebartz-van Elst.

Herr Kalteier, als Sprecher des Priesterrats haben Sie den Wechsel von Bischof Franz Kamphaus zu Franz-Peter Tebartz-van Elst quasi hautnah miterlebt. Wie war das für Sie?

Zunächst waren wir offen und bereit, uns auf Neues einzulassen. Doch schnell stellten wir einen neuen Leitungsstil fest. Es ging am Anfang ja gar nicht um das Bischofshaus und die teure Badewanne, sondern um seinen autoritären Leitungsstil und seine konservativen Ansichten. Wir haben gemerkt, es läuft jetzt in eine ganz andere Richtung.

Woran wurde das deutlich?

Wir hatten in bestimmten Fragen auch mit Franz Kamphaus zu kämpfen, so ist das nicht. Aber er war immer bereit, sich beraten zu lassen. Er hat uns zum Beispiel in der großen Auseinandersetzung um die Schwangerenkonfliktberatung mit Rom gefragt, was er tun soll. Tebartz-van Elst hingegen war beratungsresistent. Er wusste immer schon im Vorhinein, was richtig war.

Etwa beim Bau des Bischofshauses?

Wir haben immer wieder nachgefragt und Zahlen eingefordert. Uns wurden aber leider die falschen Summen mitgeteilt. Genauso war es zum Beispiel auch bei dem berühmten Indienflug. Da hat uns der Bischof genauso belogen wie den „Spiegel“.

Und wie klappt es mit dem neuen Bischof Georg Bätzing?

Sehr gut. Er ist offen, will sehr viel von uns hören. Er fragt nach: Was drückt euch, was ist euch wichtig?

Und trotzdem hören Sie jetzt auf?

Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, mit 68 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Jetzt bin ich 70. Außerdem war ich 30 Jahre im Priesterrat, davon 20 als Sprecher. Es ist wichtig, dass es da auch einmal einen Wechsel gibt.

Reinhold Kalteier geht zum 1. Januar in den Ruhestand. Foto: Monika Müller

Wie kam es eigentlich, dass Sie Pfarrer geworden sind? Zunächst einmal hatten Sie eine Banklehre absolviert ...

Na ja, ich wusste als Jugendlicher nicht so genau, was ich wollte. Und weil mein Bruder eine Banklehre gemacht hat, habe ich mich dann aus Bequemlichkeit angeschlossen. Danach habe ich noch mein Abitur nachgeholt und erst während dieser Zeit reifte der Gedanke an das Priesteramt und ich habe mit gedacht: Ich probiere es mal.

Was hat Sie am stärksten geprägt?

Das waren die acht Jahre in der Jugendseelsorge. Zum einen musste ich lernen, Leitungsverantwortung zu übernehmen, gleichzeitig wurde mein Glaube von den Jugendlichen immer wieder in Frage gestellt. Wobei ich schon zuvor Jugendarbeit in der Kirche gemacht hatte und selbst in einem katholischen Umfeld groß geworden bin. So ganz zufällig war die Berufswahl also auch nicht.

Ungewöhnlich ist die Form, in der Sie Ihr Amt ausüben. Sie leben mit zwei anderen Pfarrern in einer sogenannten „Priestergemeinschaft“. Wie kam es dazu?

Mit Andreas Unfried habe ich schon in Eppstein zusammengearbeitet, er war damals Kaplan. Als dann fast zeitgleich die Stellen in Hofheim und Kriftel freigeworden sind, haben wir uns bei Bischof Kamphaus darum geworden. Schließlich kam noch Ludwig Reichert aus Zeilsheim hinzu. Ihn kannte ich bereits aus Studienzeiten. Er ist Leiter des seelsorgerischen Einrichtung Refugium Hofheim ist.

Wie funktioniert eine solche Priestergemeinschaft in der Praxis?

Es gibt klösterliche Elemente wie gemeinsame Gebete und Mahlzeiten, allerdings ist das alles nicht so verpflichtend wie in einem Kloster, sondern ähnelt eher einer WG. Wichtig ist der theologische und spirituelle Austausch. Außerdem begeben wir uns einmal im Jahr gemeinsam auf Exerzitien und fahren zusammen eine Woche in Urlaub. Mit dem Bischof haben wir eine Vereinbarung geschlossen, dass keiner von uns versetzt werden darf ohne Rücksprache mit der Gemeinschaft.

Zur Person Reinhold Kalteier hat in diesem Jahr sein 40-jähriges Priesterjubiläum gefeiert, außerdem ist er im September 70 Jahre alt geworden. Seit 2010 arbeitet er im Pastoralen Raum Oberursel, dessen acht Gemeinden 2012 zur Pfarrei Neuen Typs St. Ursula Oberursel-Steinbach fusionierten. Bis zum 30. September 2016 war er zudem stellvertretender Bezirksdekan im Bezirk Hochtaunus und Vorsitzender des Bezirkscaritasverbandes. Zuvor war Kalteier Pfarrer in Eppstein und dann Priesterlicher Leiter des Pastoralen Raums Hofheim-Kriftel. Von 1980 bis 1986 hatte er als Bezirksvikar und Jugendpfarrer in Limburg gearbeitet. Nach Limburg wird Reinhold Kalteier auch zurückkehren, wenn er zum 1. Januar 2017 in den Ruhestand geht. Er will dort weiterhin seelsorgerisch tätig sein. Sein Nachfolger in der Pfarrei in Oberursel ist der aus Nigeria stammende Hilary Ubah. Die Gemeinde St. Ursula Oberursel-Steinbach besteht aus 14 500 Katholiken. twe « zurück 1 | 1 weiter »

Bei Ihrem Wechsel von Hofheim nach Oberursel haben Sie und Andreas Unfried die Rollen getauscht. Vorher waren Sie der Priesterliche Leiter, nun ist er es. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Das war sogar eine meiner Bedingungen für den Wechsel. Ich war damals schon 62 und wollte einen Schritt zurück treten. Allerdings sind wir beide Alphatiere, da muss man sich gut abstimmen. Und ich gebe zu: Mir ist es nicht immer ganz leicht gefallen, nicht mehr die letzte Entscheidung und alle Informationen zu haben. Auf der anderen Seite hatte ich mehr Zeit für die seelsorgerische Tätigkeit.

In Oberursel haben Sie die Fusion von acht Pfarrgemeinden vorangetrieben. Wie gut hat das geklappt?

Oberursel-Steinbach war eine der ersten Pfarreien neuen Typs. Da ging schon viel Kraft drauf. Aber der Prozess ist alternativlos, da zitiere ich einmal die Kanzlerin. Schließlich sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder ebenso wie die der Priester. Deshalb ist es wichtig, dass nicht mehr nur die Pfarrer als Ansprechpartner in der Gemeinde dienen. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe aus 30 Personen, die regelmäßig mit unserem „Straßenkreuzer“ unterwegs sind und mit den Menschen bei einem Kaffee ins Gespräch kommen und so zeigen: Die Kirche ist vor Ort.

Was muss sich Ihrer Meinung ansonsten noch in der katholischen Kirche ändern, damit sie eine Zukunft hat?

Vieles. Wir müssen die Zugangswege zum Priestertum überdenken und Frauen stärker in die Verantwortung nehmen. Noch sind wir aus meiner Sicht nicht so weit, dass das Priestertum für Frauen möglich ist, aber zumindest als Diakoninnen sollten sie tätig werden können. Die Kirche muss sich insgesamt offener zeigen, auch gegenüber Geschiedenen und anderen Lebensformen. Bei alledem sollten wir uns aber nicht anbiedern und vor allem für die Schwachen da sein. Papst Franziskus hat da mit seinem Jahr der Barmherzigkeit das richtige Thema angestoßen.