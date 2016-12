Klimawandel: Grau-grüne Weihnacht

Von Susanne Götze

Durch den Klimawandel sinken die Chancen auf einen verschneiten Heiligabend mit jedem Jahrzehnt. Seit sechs Jahren ist es nicht mehr weiß an den Feiertagen.

Früher gab es viel öfter weiße Weihnachten: Ein beliebter Einstieg in einen oftmals emotionalen Schlagabtausch. Die einen wollen früher viel mehr Schnee gesehen haben, die anderen glauben, dass es noch nie besonders viel davon um die Weihnachtszeit gab. Die Fronten sind verhärtet, immerhin ist es – zum Unglück aller – seit sechs Jahren grau und grün statt weiß an den Feiertagen. Die Welt ist nackt und nur Stoff- und Plastikschnee kann dafür sorgen, dass etwas Stimmung aufkommt.

Bei diesem traurigen Anblick kommt ein „Früher war es besser“ schnell über die Lippen. Aber stimmt es auch?

„Schnee kann eine relativ farblose herbstlich-winterliche Umwelt radikal verändern, kann sie in ein völlig intensives, helles Licht tauchen und sie geradezu verzaubern“, meint der Psychologe Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin. Die Verzauberung des Alltags durch das weihnachtliche Ritual und der unwirtlichen Winterlandschaft durch den Schnee würden gut zusammenpassen. „Emotional aufgeladene Erinnerungen prägen sich stärker ein als Erinnerungen an persönlich unwichtigere oder neutrale Ereignisse“, so der Psychologe. Insofern könnten Erfahrungen mit einer weißen Weihnacht eine besondere persönliche Bedeutung erhalten. Allerdings könne das die Erinnerung trüben und die Realität womöglich „verzerren“.

Bleiben weiße Weihnachten deshalb besonders stark in Erinnerung und bilden sich Menschen womöglich nur ein, dass es früher mehr davon gab?

Eine Frage der Statistik – das ist zumindest eine geläufige Erklärung und selbst Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) erklären, dass weiße Weihnachten zumindest in Norddeutschland nie besonders häufig vorkamen. Allerdings hätte es „rein statistisch“ schon längst wieder weiße Weihnachten geben müssen. Mit Ausnahme von 2012 waren alle Winter unter „den Top 10 der weihnachtlichen Rekordtemperaturen“, schreiben die Forscher. Im vergangenen Jahr sei Weihnachten das wärmste Fest seit den 1950er Jahren gewesen. Trotz der steigenden Temperaturen habe sich jedoch die Häufigkeit der weißen Feiertage bisher nicht nennenswert verändert.

Was verstehen die Experten unter weißen Weihnachten?

Um die Daten zu befragen, braucht es allerdings eine präzise Definition, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu bedenken. „Für uns ist weiße Weihnachten, wenn an allen drei Feiertagen mindestens ein Zentimeter Schnee liegt“, meint der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. „Schaut man dann in die Messergebnisse, zeigt sich, dass wir rein statistisch nur alle zehn Jahre weiße Weihnachten haben und derzeit voll im Trend liegen.“

Geht es jedoch nicht um die weiße, sondern um die „frostige“ Weihnacht, ergibt sich ein anderes Bild. Laut den Wettermessungen der Klimaforscher vom Potsdam-Institut für Klimaforschung gab es noch in den 1970er Jahren alle drei bis vier Jahre zu den Feiertagen winterliche Temperaturen. „Seither hat sich die Durchschnittstemperatur im deutschen Raum um mehr als ein Grad erhöht“, sagt Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut, das seinen Sitz heute auf dem Telegrafenberg nahe der Potsdamer Innenstadt hat. Ein Weihnachten mit Ski und Schlitten sei heute nicht unmöglich, sondern schlicht seltener.

„Die Wahrscheinlichkeit für Schnee während der Weihnachtsfeiertage hat sich aufgrund der globalen Erwärmung auf alle fünf bis acht Jahre verringert“, so der Klimaforscher. Ein Grund sei auch die Verschiebung der Jahreszeiten. Wurde es vor 50 Jahren schon im November und Dezember richtig kalt, geht es damit in vielen Regionen mittlerweile erst im Januar los: Schon Klimawandel oder nur Weihnachts-Tauwetter? Während der sechs vergangenen Jahre hat Deutschland nicht nur den Schnee vermisst, sondern auch viel über die Folgen des globalen Klimawandels diskutiert.

Ist der Klimawandel denn auch schuld am trüben Weihnachtsfest?

Die Antwort auch hier: Jein. „Wir beobachten allgemein, dass sich durch den Klimawandel die Schneegrenzen nach oben verschieben und die Anzahl der Schneetage sinkt“, sagt Wetterexperte Friedrich vom DWD. Allerdings müsse trotzdem zwischen natürlichen und vom Klimawandel verursachten Wetterphänomenen unterschieden werden: „Das Weihnachtstauwetter gibt es seit jeher, das hängt damit zusammen, dass wir oft warme Westwetterlagen über die Feiertage haben“, sagt Friedrich.

Obwohl der Deutsche Wetterdienst bisher noch keine statistischen Abweichungen beim Weihnachtswetter feststellt, fällt die Prognose eindeutig aus: „Auf längere Sicht werden weiße Weihnachten aufgrund der steigenden Temperaturen statistisch unwahrscheinlicher“, betont Meteorologe Friedrich.

Welche Faktoren bestimmen das Wetter bei uns in Deutschland?

Dass Deutschlands Wetter sich in den nächsten Jahrzehnten stark verändern wird, hängt vor allem mit einer Region zusammen, die bislang nie ein Problem mit weißen Weihnachten hatte: der Arktis.

Laut Angaben der US-amerikanischen Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA hat sich in den letzten Jahrzehnten die Arktis doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Eindrücklich zeigen das die Rekordtemperaturen am Nordpol in den vergangenen Wochen: An mindestens fünf Messstellen sind Temperaturen von null bis plus 1,2 Grad Celsius gemessen worden – und damit bis zu 20 Grad mehr als sonst in dieser Jahreszeit üblich.

„Eine wärmere Arktis sorgt für eine veränderte Windzirkulation in der nördlichen Hemisphäre und das kann zu länger andauernden Wetterlagen führen“, erläutert Klimaforscher Hoffmann. „Dadurch können im Sommer längere Hitzewellen und im Winter mildere Perioden oder extreme Wintereinbrüche entstehen.“ Die Chancen für Extremwetter wie Starkregen oder Trockenheit stiegen ebenfalls.

Groß ist die Chance jedoch nicht, dass ein solcher „stabiler Wintereinbruch“ genau auf die Weihnachtsfeiertage fällt – und vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Das beste Beispiel liefert gerade der Wintereinbruch im Norden der USA. Denkt man an das Verkehrschaos und die Unfallzahlen, wenn innerhalb von ein paar Stunden ein Meter Schnee fällt, ist ein wenig Wind und Regen nicht das Schlechteste.

Wann gibt es wieder weiße Weihnachten?

Wann der Schnee das nächste Mal in Deutschland das Weihnachtsfest „verzaubert“, vermag auch der kundigste Meteorologe nicht vorauszusagen. „Niemand kann für das chaotische System der Atmosphäre über Wochen oder Monate genaue Prognosen abgeben“, betont Wetterexperte Friedrich.

Das gilt auch für die Frage, ob früher alles besser war: Erst langfristige Beobachtungen über mindestens 30 Jahre werden zeigen, ob das diesjährige „grüne“ Weihnachten natürliche Ursachen hat oder das Ausbleiben des Schnees schon die Folge des menschengemachten Klimawandel ist.

Susanne Götze ist Journalistin beim Onlinemagazin klimaretter.info, mit dem Frankfurter Rundschau in einer Kooperation die Berichterstattung zu Klima und Umwelt intensiviert.