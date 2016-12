Klimawandel: Kein Festessen für Rudolph

Von Susanne Schwarz

Rentiere sind besonders stark vom Klimawandel betroffen, wärmeres Wetter heißt für sie: weniger Futter. In Kanada schlagen die Artenschützer bereits Alarm.

Manchmal wird Romantik lebensnotwendig. Dauerregen statt weißer Weihnacht und Winterwunderland – für Rentiere ist das nicht nur ein Stimmungskiller. Die Weltnaturschutzunion IUCN hat das Rentier bereits im vergangenem Jahr als gefährdet eingestuft. Jetzt schlagen die kanadischen Artenschützer Alarm: Seit Dezember stehen Rentiere nun auch auf der Roten Liste des dortigen Komitees zum Stand der bedrohten Tierwelt.

In Kanada erleben Rentiere quasi ein Massensterben. Die Probleme sind, da sind sich Umweltschützer sicher, menschgemacht. „Der Klimawandel stellt auch für Rentiere eine große Bedrohung dar“, sagt Arnulf Köhncke, Artenschutzexperte beim WWF Deutschland. „Steigende Temperaturen erschweren die Futtersuche“, erklärt er. Rentiere schaben mit ihren Hufen den Schnee beiseite, um Pflanzen zu finden. Gibt es jedoch Regen statt Schnee, geht das kaum noch.

Wird es dann nämlich kälter, friert das Wasser und wird zu einer Eisschicht. Da kommt keine Hufe durch. Sprich: Die Rentiere bekommen zu wenig zu fressen. Im schlimmsten Fall verhungern sie elendig. Einige kanadische Rentier-Herden sind bereits um bis zu 98 Prozent geschrumpft.

Der Klimawandel bringt allerdings noch mehr Hindernisse für Rentiere mit sich. Dass das Meereis sich weniger ausdehnt, schränkt die Tiere in ihren Wanderungen ein. Im Sommer erhöht sich durch die steigenden Temperaturen die Zahl der Stechmücken, eine Plage für die Rentiere. Neben dem Klimawandel gibt es aber auch noch eine weitere – ebenfalls menschgemachte – Bedrohung: Die Menschen dringen immer weiter in den Lebensraum der Tiere ein, in Kanada unter anderem durch den Bergbau.

Auch in anderen Regionen der Welt durchleben die Rentierpopulationen starke Veränderungen. Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen etwa werden Rentiere, so zeigt eine neue Studie, immer kleiner und leichter. Schuld daran ist laut den Forschern des schottischen James-Hutton-Forschungsinstituts und des norwegischen Instituts für Naturforschung erneut: der Klimawandel. Zwar spielt sich das Drama auf einem anderen Kontinent ab, die Futtersuche wird den dort lebenden Tieren allerdings auf dieselbe Art schwer gemacht.

Um zwölf Prozent habe das Gewicht ausgewachsener Rentiere in den vergangenen anderthalb Dekaden abgenommen, heißt es in der Studie. Ein Rentier, das 1994 geboren wurde, hat demnach um die 55 Kilogramm gewogen. Bei 16 Jahre später geborenen sieht das anders aus: Sie wiegen im Durchschnitt nur noch 48 Kilogramm – sieben Kilogramm weniger. „Ein Gewichtsverlust von zwölf Prozent scheint nicht so viel zu sein, er ist aber vielleicht riesig, wenn man bedenkt, dass das Körpergewicht eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung und beim Überleben spielt“, sagt Steve Albon vom James-Hutton-Institut, Hauptautor der Studie.

Immer weniger Nahrung

Noch schrumpft die Population auf Spitzbergen nicht. Viele kleine und dünne – sprich: hungrige – Rentiere könnten das aber laut den Forschern bald ändern, denn die Konkurrenz um die Nahrung steigt.

Rentiere leben in Gebieten der Erde, die besonders stark von der globalen Erwärmung betroffen sind. Im vergangenen Jahr gab die US-Wetterbehörde bekannt, man könne davon sprechen, dass die Welt bei etwa einem Grad Erderwärmung angekommen sei. Dabei handelt es sich allerdings um einen Durchschnitt: Nicht überall wird es gleichmäßig wärmer. In einigen Regionen ist das eine Grad noch längst nicht erreicht. In anderen hingegen ist es schon viel heißer.

Zum Beispiel eben im hohen Norden, sagt Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. „Generell zeigen Klimamodelle, dass die Erwärmung der Arktis deutlich schneller voranschreitet als im globalen Mittel – nämlich etwa doppelt so schnell“, sagt Lucht. Er erklärt auch, warum das so ist. „Es gibt mehrere Faktoren, die das bewirken, darunter der Hitzetransport zwischen den Breitengraden“, sagt der Klimaforscher. Oder aber die Eisschmelze: Eine Schneedecke reflektiert Sonnenstrahlen. Gibt es statt weißem Schnee braunen Boden und schwarzes Meer, geht das nicht – und die Temperatur an der Erdoberfläche steigt.

Die Eisschmelze sei zudem ein guter Indikator für die langfristige Erwärmung, erklärt Lucht. „Das arktische Eis verändert sich nicht drastisch, wenn es nur mal ein paar Wochen wärmer oder kälter ist“. Das Meereis beispielsweise befindet sich eindeutig im Rückzug. Dieses Jahr berichten Klimaforscher von einer besonders extremen Entwicklung: Seit Oktober liegt die Meereisausdehnung weit unterhalb des langjährigen Mittelwertes. Im November erreichte die mittlere Meereisausdehnung mit 8,8 Millionen Quadratkilometer den niedrigsten Novemberwert seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen 1979. Das sind noch 757 000 Quadratkilometer weniger als beim bisherigen Minimum aus dem November 2012.

Dass die Veränderungen sich auch auf die Tiere und die Vegetation auswirken, ist klar. „In der letzten Eiszeit war es durchschnittlich etwa fünf bis sechs Grad kälter als jetzt. Aus dieser Zeit gibt es zahlreiche Funde von Rentierskeletten in Europa, in Frankreich beispielsweise, auch in Deutschland“, gibt Wolfgang Lucht zu bedenken. „Jetzt – wo es hierzulande schon längst keine Rentiere mehr gibt – reden wir darüber, dass es in 150 Jahren nochmals fünf bis sechs Grad wärmer werden könnte.“ Das werde dann wohl auch die Rentiere betreffen, die sich schon heute in die letzten kälteren Regionen des hohen Nordens zurückgezogen haben.

Susanne Schwarz ist Journalistin beim Onlinemagazin klimaretter.info, mit dem die Frankfurter Rundschau in einer Kooperation die Berichterstattung zu den Themen Klima und Umwelt intensiviert.