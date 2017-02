„Germany’s Next Topmodel“: Klums grandiose Gnadenlosigkeit

Von Alina Bronsky

Der pädagogische Effekt der TV-Reihe „Germany’s Next Topmodel“ wird von den zahlreichen Kritikern unterschätzt. Die Kolumne.

Endlich ist es so weit: Seit vergangener Woche läuft die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Die Sendung gilt kritischen Beobachtern als der endgültige Beweis für den Untergang des Abendlandes. Die Zuschauergeneration, die mit der Show aufgewachsen ist, soll bedauernswert, verstört und vom falschen Körperbild geprägt sein. Wer donnerstagabends vor dem Fernseher sitzt, kann angeblich nicht einmal mehr mit Geigen- und Konfirmandenunterricht gerettet werden, von Heidi Klum persönlich ins Verderben geschubst.

Der pädagogische Effekt wird dagegen konsequent unterschätzt. Dabei ist er immens – solange man die Heranwachsenden beim Zuschauen nicht allein lässt und den richtigen Kommentar zur richtigen Zeit parat hat. Vorausgesetzt, die jugendlichen Mitgucker nehmen für einen Moment ihre Nasen aus den sozialen Netzen, wo die Entwicklungen an der Heidi-Front in Echtzeit analysiert werden.

Schon aus der ersten Folge der neuen Staffel ließ sich so einiges fürs Leben mitnehmen: Bestimmte künstliche Blondtöne stehen niemandem. Wirklich niemandem. In Stresssituationen kann es besser sein, es bei höflichen Floskeln zu belassen oder gar zu schweigen. Dann könnte man, um die alten Römer zu zitieren, sogar als klug durchgehen. Wer sich als Model bewirbt, beschwert sich lieber nicht bei der Jury, dass das zugeordnete Kleid die Figur falsch betont. Oder dass man auf dem Laufsteg durch ein Fieberbläschen gehandicapt ist.

Wehleidigkeit, übergroßes Ego und Missgunst wirken auf dem Fernsehbildschirm so grotesk vergrößert, dass die Wirkung an die Klassiker der schwarzen Pädagogik wie „Struwwelpeter“ herankommt. Die größte Sünde bleibt ein überzogenes Selbstbild – was selten so unterhaltsam und zynisch aufs Korn genommen wird wie durch Heidi Klum. Wer dagegen bescheiden, höflich und smart ist, kommt in der Regel gut durch. Es ist diese Gnadenlosigkeit, die GNTM so grandios macht.

Deswegen ist es erstens falsch und zweitens langweilig, wenn dem aufgedrehten Showcasting seit über zehn Jahren ausgerechnet Verlogenheit vorgeworfen wird. Natürlich müssen die Teilnehmerinnen jung, hübsch und schlank sein – alles andere wäre bei dem Format absurd. Beim aktuellen Jahrgang sind angesichts der Vorwürfe, die Sendung würde der Magersucht den Vorschub leisten, sicher nicht zufällig besonders viele normalgewichtige Bewerberinnen weitergekommen. Auf den echten Laufstegen hätten sie vermutlich keine Chance.

Andere Wahrheiten werden durch solch kleine Mogeleien nicht angetastet: Wer Sport treibt, sieht im schulterfreien Kleid einfach besser aus. Wer seine Freundin zum Casting begleitet, sollte nicht ins erstbeste Mikro „Ich hab‘ übrigens auch ein Channel!“ rufen. Wer seiner zitternden Tochter beisteht, sollte nicht jede Gelegenheit nutzen, einen Schlager in die Kamera zu schmettern. Die High-Fashion-tauglichsten Figuren haben nun man jene Mädchen, die einmal als Jungs geboren wurden. Die ehrgeizigsten Mütter sprechen mit einem osteuropäischen Akzent.

Das Wichtigste aber: Haltung, Kinder, Haltung. Eingesunkene Schultern werfen auch die Schönste aus dem Rennen. Wir nehmen uns ein Beispiel an Heidi Klum und drücken im GNTM-Halbjahr immer schön den Rücken durch.

Alina Bronsky ist Schriftstellerin.