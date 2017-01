Bundeswehr: Weg von der Pizza - hin zu den „Rekruten“

Für die Webserie in Handy-Video-Charme „Die Rekruten“ wirbt die Truppe auf Pizza-Kartons. Doch Youtube ist nun mal nicht der Bendlerblock. Die Kolumne.

„Ab jetzt wird die Ernährung umgestellt“, befiehlt der olivgrün-militaristisch eingefärbte Pizza-Karton, noch bevor der Duft der Salami-Spinat-Pizza mit doppelt Käse den Geruchssinn erreichen könnte. „Die Rekruten“, verheißt der Subtitel, darunter leuchtet auf blauem Grund das Bundeswehr-Logo. Was soll das denn? Schießt der Spinat gleich eine Salve aus der Packung, oder werde ich jetzt eingezogen? Und was war das überhaupt für ein Bote, kam der mit dem Panzer?

Nein, der kam mit dem Moped, und die Kartons machen Werbung für eine Webserie auf Youtube, die seit 1. November die Grundausbildung bei der Truppe in Handy-Video-Charme nachzeichnet. Die jungen Leute in heiratsfähigem Alter sind angesprochen, doch mehr als Smartphone-Ästhetik traut das Verteidigungsministerium ihnen wohl nicht zu. Dafür waren immerhin die Kartons für den Pizza-Bäcker umsonst – eine „Aktion der Bundeswehr“, die „leider bald wieder vorbei“ sei, wie dieser auf Nachfrage mitteilt.

„Military Fitness“ könnte auch beim Dschungel Camp sein

Freuen sollte sich der gute Mann, denn er macht hier definitiv den schlechteren Deal: Seine Hauptabnehmer sollen ja weg von der fettlastigen Speise und hin zur Bundeswehr-Kantine-Cuisine, die sicherlich nicht schlechter ist als ihr Ruf, aber eher gesund-ausgewogen, denn mit Pizza-Pasta-Cola-Ranzen lässt es sich nicht so kommod durchs Gehölz robben. „Den Anweisungen der Damen und Herren, die dort sind – Zivilpersonen – ist Folge zu leisten, wenn das nicht klappt, ist gleich der erste Kopf ab“, skandiert der Herr mit schnittigem Bürstenschnitt in Folge drei der Videoserie. Sicherlich sympathisiert er nicht mit den Methoden des IS, er hat halt mal ein Witzchen für die Kamera gemacht, während die Rekruten auf ihren Auftritt in der Truppen-eigenen Kleiderkammer warten. Später wird Matrosin Weißhuhn ihre eigene Hosengröße nicht kennen: „Wann kaufst Du denn mal Hosen?“, fragt sie sich verzweifelt, ihre Mama wird es wissen, der Mann mit dem ausrasierten Nacken eher nicht.

So geht es immer weiter, die Waffe sei ein Teil ihrer Ausbildung, für die sie Verantwortung übernehmen müsse, sagt abermals die Matrosin, und es bleibt zu hoffen, dass die Frau im Vorfeld mal gegoogelt hat, was ein Soldat im beruflichen Alltag so treibt. 6,1 Millionen Euro hat das Verteidigungsministerium für diverse Werbung in die Hand genommen, „Die Rekruten“ sollen jetzt rocken, was jahrzehntelange Kampagnen nicht zu leisten imstande waren: das Jungvolk für den Dienst an der Waffe begeistern, bevor die Truppe auf Null herunterschrumpft. Aktuell dümpelt sie bei 177 308 aktiven Soldaten – davon gerade einmal 9368 im freiwilligen Wehrdienst. Der Rest verbummelt das Leben auf Youtube, wäre doch gelacht, wenn man den nicht mit seinen eigenen Waffen schlüge.

Die Filme sind mit 1,7 Millionen Euro billiger als der restliche „Rekruten“-Werbeetat, die zwölfwöchige Grundausbildung in Nuggets-Häppchen klickt im Netz bestens. Es fragt sich nur, ob als Satire oder erfolgreiches Rekrutierungsprogramm, denn „Military Fitness“ könnte auch beim Dschungel Camp ohne Promis, dafür mit Klamotten, durchgehen. Der Zuschauer dürfte Konsument bleiben, obwohl er eigentlich mitmachen soll, doch ist Youtube nun mal nicht der Bendlerblock. Das wird Ursula von der Leyen auch noch lernen, oder auch nicht. Es täte schon reichen, wenn sie die Finger von den Pizza-Kartons lässt.

Katja Thorwarth ist Autorin und Redakteurin der digitalen Redaktion der FR.