Donald Trump: Zu späte „Zombie-Prophylaxe“?

Illinois braucht dringend Hilfe. Dort wurde Hillary Clinton gewählt, der US-Staat ist eine Insel mitten im Trump-Land. Das Parlament hat nun seinen Katastrophenschutz erweitert. Die Kolumne.

Seit dem 16. November 2016 hat Illinois ein Problem. Das „Land of Lincoln“ wählte mehrheitlich Hillary Clinton und ist umringt von Staaten, die dem Milliardär mit dem schlechten Benehmen und dem irren Blick an die Macht verhalfen. Indiana, Missouri, Iowa, Wisconsin – sie allesamt sind Trump-Land.

„Make America great again“ hat die Farmer in den Weiten der Grassteppe überzeugt, Illinois jedoch mehrheitlich nicht, was vermutlich an Chicago liegt. Hinzu kommt, dass dort die Antennenspitze des Willis Towers 527 Meter in den Himmel ragt, womit sie zwar niedriger ist als der Feldberg i. T. (878 Meter), aber höher als Indianas Hoosier Hill (383) oder Iowas 509 Meter messender Hawkeye Point.

Das kommt einer Provokation gleich, denn für den religiös geprägten mittleren Westen dürfte die symbolische Nähe zu „Gott“ nicht unerheblich sein, zumal sich Hierarchien immer und überall von oben nach unten erstrecken. Umso pikanter, dass der Trump-Tower in New York mit 202 Meter nicht einmal an die höchste natürliche Erhebung von Illinois (Charles Mound, 376) heranreicht und es somit an ein Wunder grenzt, dass der „Willis“ überhaupt noch steht.

Karneval mit Donald Trump - gruselig. Foto: AFP

Nicht verwunderlich sind hingegen die überlebensnotwendigen Vorkehrungen, die der verletzliche Staat einem Häschen in der Grube gleich zu treffen beginnt. Die BürgerInnen sollen sich auf sämtliche Naturkatastrophen vorbereiten, was explizit eine potenzielle „Zombie-Apokalypse“ mit meint. Erdbeben könnten Illinois erschüttern, der Michigansee mit einer riesigen Flutwelle Chicago unter sich begraben, der Boden könnte sich auftun und alles verschlingen bis zum letzten Grashalm und Kartoffelkäfer, doch seit Donald Trump wird weiter gedacht.

Mit den Untoten, die willenlos durch die Lande geisternd alles verspeisen, was nicht nach Verwesung riecht, wurde die Katastrophenprophylaxe zwingend erweitert, und wohlwissend, dass selbst die anständigste US-amerikanische Haushaltsknarre gegen den gemeinen Zombie nichts auszurichten vermag, eine entsprechende Vorbereitung als potenziell überlebensnotwendig erachtet. „Wenn die Bürger von Illinois auf Zombies vorbereitet sind, sind sie vorbereitet auf jede Art von Naturkatastrophe“, formulieren die Abgeordneten des Illinois-Parlaments verharmlosend, wozu die Anschaffung von „Wasser- und Essensvorräten sowie anderer Notversorgungen für bis zu 72 Stunden“ zählen.

Dass ausgerechnet der Oktober 2017 als „Zombie-Vorbereitungsmonat“ ausgerufen wurde, lässt jedoch tiefer in die traumatisierte Seele eines verängstigten Staates blicken, der scheinbar alte Versäumnisse nachzuholen sucht. Was wäre passiert, wäre eine Zombie-Prophylaxe anderer Gestalt – und staatenübergreifend – bereits im Oktober 2016 in Kraft getreten; wie hätte es nach dem Wahltag im November ausgesehen in Indiana, Missouri, Iowa, Wisconsin?

Hätte man womöglich seelenlose Wahlmänner an den Urnen zu verhindern gewusst, die trotz physischer Funktionalität keinerlei lebensqualitatives Bewusstsein besitzen? Als „nicht tot, und auch nicht lebend“, wie Nietzsche formuliert, dürfte der durchschnittliche Zombie in Trumps Konzept passen, was eindrücklich unterstreicht: Illinois braucht Hilfe. Dringend.