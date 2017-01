Eigentum: Als Radiergummi wiedergeboren

Manches Teil landet auf dem Müll, es verdient kein zweites Leben. Doch das heißt nicht, dass Sachen keine Seele haben. Die Kolumne.

Eigentlich mache ich mir nicht viel aus Dingen. Okay, eine Flasche Wein ist auch ein Ding, doch das ist ein anderes Thema. Ich meine eher schnöde Güter des täglichen Konsums, wie sie in unserer Gesellschaft allzu schnell gekauft und allzu schnell auch wieder weggeworfen werden, so zum Beispiel Elektronisches, Modisches oder Ramschiges.

Gleichzeitig bin ich aber auch kein Sammler (den Wein denken wir uns jetzt auch mal wieder weg). So entsorge ich sofort DVDs mit Filmen, die mir nicht gefallen haben. Ebenso verfahre ich mit solchen Büchern, auch wenn ich mir dabei wie ein schurkiger Bücherverbrenner vorkomme. Aber ich werfe sie ja nicht ins Feuer, sondern in die Altpapiertonne und stelle mir dann vor, dass aus ihnen einmal gute Bücher gemacht werden. Bei DVDs habe ich keine Gewissensbisse, denn die haben die Nazis ja meines Wissens auch nicht verbrannt. Ich vernichte diese Dinge übrigens absichtlich und verschenke sie nicht etwa weiter, denn ich finde nicht, dass man ihnen eine weitere Verbreitung angedeihen lassen sollte.

Gleichsam bin ich aber der Überzeugung, dass Dinge eine Seele haben. Auch möchte ich nicht ausschließen, dass ich womöglich als Radiergummi wiedergeboren werde. Ich hoffe nur, als großer, grüner mit weißen Seitenstreifen und nicht als blau-roter. Die mochte ich nie. Ich weiß, es mutet paradox an, Dingen ein Leben zuzugestehen und sie gleichzeitig wegzuwerfen. Aber darf ich denn nicht auch meine Widersprüche haben? Danke, sehr großzügig von Ihnen.

Ich komme auf dieses Thema, weil ich gestern über das vergangene Jahr nachdachte und was mir da so widerfahren ist. Dabei kam mir etwas sehr Trauriges in den Sinn, das ich vollkommen verdrängt hatte. Ich meine nun nicht das Fleischkäsebrötchen, das mir in den Main fiel, während ich auf einer Brücke stand und versonnen auf die Frankfurter Skyline blickte. Das war auch schlimm. Nein, ich meine die Sache mit dem Stuhl. Im Jahre 1984 war ich in seinen Besitz gelangt. Einsam stand er auf dem Flohmarkt, ich kaufte ihn für zwanzig Mark. Ein breiter Holzstuhl im Bauhausstil, womöglich original aus dieser Epoche, doch das war mir egal. Als ich mich so seiner erinnerte, wurde mir wehmütig, und ich öffnete eine Flasche Wein. Plötzlich purzelten Bilder herbei. 32 Jahre lang war er mir ein treuer Begleiter gewesen. Was wir alles gemeinsam erlebt haben! In acht Wohnungen bot er mir eine Ruhestatt, nie hatte er sich beschwert, sondern langmütig mein Gewicht und meine Marotten ertragen. Er ließ sich von mir mit Wein übergießen, mit Cognac, mit Vinaigrette, mit Wurstwasser und mit Ölsardinenöl. Klaglos. Dann, vor einem guten halben Jahr, begann er zu ächzen. Erst leise, dann immer lauter. Dann fing er an zu wackeln, schließlich löste sich die Sitzfläche auf. Er war alt. Und schwach. Und müde. Irgendwann meinte ich gar, ihn nachts husten zu hören. Dabei hatte er nie geraucht. Aber ich. Hätte ich ihn besser behandeln sollen? Etwa mal leimen? Ich war doch noch so jung.

Den ersten Sperrmülltermin ließ ich verstreichen. Ich konnte ihn nicht rausstellen. Es regnete. Dann nahte der zweite. Ein trockener Tag, die Sonne schien. Wie geschaffen zum Sterben. Glauben Sie nun immer noch, dass Dinge keine Seele haben?

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.