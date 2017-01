Erika Steinbach: Dann lieber gleich richtig braun

Erika Steinbach, Westpreußin, Ex-CDU, Twitterin könnte nach ihrem Abgang in der Bedeutungslosigkeit versinken. Denn: In der AfD fällt sie nicht weiter auf. Die Kolumne.

Das Jahr 1990 war in vielerlei Hinsicht voller Ereignisse und Veränderungen: Deutschland erlangte zum dritten Mal den Fußballweltmeistertitel, die Volkskammer der DDR votierte für ihre eigene Selbstauflösung und Erika Steinbach, Mitglied der Landsmannschaft Westpreußen und CDU-Politikerin, schaffte es per Direktmandat in den Deutschen Bundestag.

Ihre Berufung nach Berlin erhielt die Diplomverwaltungswirtin am 2. Dezember vom Frankfurter Wahlbezirk III (unter anderem Nordend, Ostend und Bornheim). Angeblich hatten sich die WählerInnen gesamtdeutsch von der sogenannten Wiedervereinigung und Helmut Kohl beeinflussen lassen – also Augen zu und CDU, soll die Haltung gewesen sein.

Den Wahlkreis konnte dies langfristig nicht von Schuld entbinden, denn der wurde zur Bundestagswahl 2002 aufgelöst – und Steinbach nicht direkt wiedergewählt. Das Kind war jedoch in den Brunnen bzw. Erika S. längst in Berlin eingefallen. Immer noch besser als in Westpreußen, wird sich so mancher gesagt haben.

Dort nämlich liegt ihr Geburtsort Rahmel, nach wie vor hinter der deutschen Ostgrenze in Polen, was sie trotz steten Engagements nicht zu ändern vermochte, ihre politische Agenda aber beeinflusst haben dürfte. Wirkliche Rückendeckung hat sie von der CDU, Mitgliedschaft ab 1974, nie erhalten, denn um die Gebiete im Osten kämpfte sie stets wie ein weiblicher Don Quijote – aussichtslos um eine Position ringend, die selbst der Union zu sehr 1939 war.

Doch Erika Steinbach hat es der CDU heimgezahlt, immer wieder nadelstichig einen rausgehauen und seit ihrer Twitter-Mitgliedschaft 2011 kontinuierlich die Schlagzahl erhöht. „Die Nazis waren eine linke Partei. Vergessen? NationalSOZIALISTISCHE deutsche ARBEITERPARTEI“, twitterte sie 2012 eben nicht vergessen in die sozial-mediale Öffentlichkeit. Das können die Hater Rechtsganzaußen aktuell auch nicht besser formulieren. Insbesondere die Pietät, eigentlich ein Steckenpferd der Christen-Partei, hat Frau S. häufig und offensichtlich gezielt vermissen lassen („Nur kath. Kirche kritisieren, sonst lebensgefährlich“, E. S. zum Terroranschlag auf „Charlie Hebdo“) – selbstverständlich folgenlos, denn als Anhängerin der „altkonfessionellen Selbständigen Evangelisch-lutherischen Kirchen“ kann sie diesbezügliche Verfehlungen locker wegbeichten.

„Hedwig von Beverfoerde hat die CDU verlassen. Ein großer Verlust! Wie viele werden folgen?“, hatte Erika S. Anfang Dezember getwittert. Und wohl bereits ihren eigenen Abgang geplant, auch wenn offiziell das Fass der Merkelschen Flüchtlingspolitik erst am 14. Januar ins Unerträgliche überlief. Stante pede musste sie die Partei nach all den Jahren des Dissens verlassen: „Es fällt mir nicht leicht, mich so offen kritisch über die Politik der Kanzlerin zu äußern“, log sie sich einen zurecht, die Onlineaktivistin, die nur schnell runter wollte vom schwarzen Schiffchen, bevor es im Wahlkampf 2017 so richtig kracht.

Da will sie lieber aus neutraler Position für den blau-braunen Kutter ganz offiziell twittern. Soll sie doch, mit einer späten Karriere dort dürfte es aber auch nichts werden: In der Petry-Storch-Höcke-Gemengelage bleibt sie im alten Modus, ab und an mal einen rauszuhauen – nur wird niemand mehr meckern.