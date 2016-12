Falschmeldungen: Fake News kann auch die „Bild“

Empfänglich für Fake News: Identitäre demonstrieren in Berlin. Foto: rtr

Die „Zeitung“ betreibt das Lügengeschäft schon zu lange zu erfolgreich, als dass das Befeuern der Volkslaune den Politapparat die Bohne scherte. Da müssen erst die Fake News kommen. Die Kolumne.

Eigentlich hatte Sebastian Wippel von der AfD Sachsen so viel richtig gemacht: „CDU-Innenminister muss zugeben: Asylbewerber deutlich krimineller als Deutsche“, postete er auf Facebook und setzte die nötigen Reize: „Asylbewerber“ – „kriminell“ – „Deutsche“, alles da, muss sich Wippel gedacht haben. Er hatte sich zwar im Kleingedruckten nur auf „Tatverdächtige“ bezogen, aber wen schert das schon, wenn sich der „Asylbewerber“ in Kombination mit „kriminell“ auf dem dunklen Blau so prächtig abhebt. Der Slogan, als Fakt behauptet, ist schlicht nicht belegbar, somit reine Propaganda und daher eine Fake News, die ihre Funktion, sich möglichst flink durchs Netz zu ätzen, zwar nicht erfüllen konnte, (nur sieben Likes), die das jedoch sicherlich angestrebt hat.

Grünen-Politikerin Renate Künast stellte jüngst gegen eine erfolgreichere Fake News Strafanzeige: „Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber jetzt trotzdem helfen“, hat sie als Reaktion auf die ermordete Studentin in Freiburg natürlich nicht gesagt. Aber zugetraut haben es ihr all jene westenweißen „Biodeutschen“, die selbst nur als Gegensatzpaar zum „naiven Gutmenschen“ funktionieren, und den als kriminell gesetzten Flüchtling für ihre Existenzberechtigung brauchen. Und für die Nachrichten gemacht sind wie solche: „So wird in Deutschland Weihnachten versteckt – auch, …, [hier] werden aus Rücksicht auf Muslime die christlichen Wurzeln unterschlagen“, textete nicht etwa „Deutschland erwache“ auf Facebook, sondern die „Bild“-Zeitung, die es weder mit christlicher noch journalistischer Ethik hält, solange der Volkszorn keine Flüchtlingsheime abfackelt.

„Bildblog.de“ hat die Meldung als unhaltbar, man könnte auch sagen, als Lüge, entlarvt, doch betreibt die „Bild“ das Geschäft schon zu lange zu erfolgreich, als dass das Befeuern der Volkslaune durch die Volkszeitung den Politapparat die Bohne scherte. Da müssen erst die Fake News kommen, die die Kaste dermaßen in Panik versetzt, weil lauter Müll völlig unkontrollierbar im bösen Internet herumquallt und Leute anfixt, die sich plötzlich neben Rechtsrock auch für Politik interessieren. Oder vielleicht auch neben Schlager, weiß ja keiner, denn die Nachrichtenhoheit ist abhanden gekommen.

„Die Koalition hat bereits angekündigt, härter gegen Facebook und andere soziale Netzwerke vorzugehen, um falsche Informationen im Internet zu unterbinden“, meldet die „Zeit“ und verweist insbesondere auf Bundesjustizminister Heiko Maas, der von „Verleumdung und übler Nachrede“ ein Liedchen singen könnte, gilt er als einer der Feinde der Rechten. Doch bislang findet der Justizminister kein Mittel gegen die krude Hass-Suppe, die nicht erst seit vorgestern durchs Netz wabert. Vermutlich versucht er Problemlösung an der falschen Stelle, denn eigentlich geht es um den Verlust einer gesellschaftlich definierten Moral in einem so großen Rahmen, dass die Abweichung bis nach oben spritzt.

Eine erfolgreiche Lüge setzt das Vertrauen in die menschliche Rede voraus, das sie zugleich zerstört, hatte der Philosoph Augustinus von Hippo um 400 n. Chr. diagnostiziert. So lange muss das Establishment gar nicht nacharbeiten. Täte reichen, wenn sie aktuell in ihrem eigenen Laden aufräumen.

Katja Thorwarth ist Autorin und Redakteurin der digitalen Redaktion der FR.