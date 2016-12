Kolumne: 2016 - hau ab

Von Volker Heise

Ist Wagenknecht die Petry der Linken oder Petry die Wagenknecht der Rechten? Viele Fragen warten auf eine Antwort.

Vor 361 Tagen hat das neue Jahr begonnen, in vier Tagen ist es wieder vorbei. Dazwischen liegt die Gegenwart, von der niemand mehr zu wissen scheint, wann sie beginnt und wann sie endet und ob das, was sie zur Gegenwart gemacht hat, auch wirklich passiert ist. Mein Wort des Jahres ist deshalb nicht „postfaktisch“, sondern „Verschwörungstheorie“, weil eins und eins nicht nur zwei ergibt, sondern manchmal viel mehr. Zum Beispiel haben sich finstere Mächte zusammengetan, um mich heute morgen, 4 Uhr 30 Ortszeit Bremen, in das Bad meines Hotelzimmers zu zwingen, wo ich nun sitze und schreibe und mein Computer nur noch 18 Prozent seiner Leistungskraft besitzt, dann ist die Batterie alle und das Stromkabel liegt im Auto. Nebenan schläft meine Frau.

Die finsteren Mächte haben etwas mit Weihnachten und Familientreffen zu tun, sind eigentlich ganz nett, aber das sind finstere Kräfte auf den ersten Blick immer. Es könnte auch sein, dass ich mich verplant habe – nicht mit den langen Abenden gerechnet habe, den Lockungen eines Spazierganges nicht widerstanden habe, es zu viel zu essen gab und ich auch da nicht nein sagen konnte –, aber das wäre zu einfach, wie die Wirklichkeit ja meistens zu einfach ist für eine gute Geschichte. Außerdem wäre ich dann schuld: Zwölf Prozent.

Ich kann sagen: es war kein sehr gutes Jahr. Es war eher dreckig. Würde mich Günther Jauch einladen zu einer Jahresrückblickshow, müsste er mich wieder ausladen, weil ich die Quote in den Keller bringe. Jauch lädt die Gäste natürlich nicht ein, sondern seine Redaktion, die das ganze Jahr über brav sammelt, was beim Normalsterblichen in Vergessenheit gerät. Die ganzen Katastrophen und Triumphe, die Tränen und der Jubel, die das Land, den Kontinent, die Welt für einen Tag erschüttern und die sich irgendwo im Körper ansammeln wie radioaktiver Abfall in der Schachtanlage Asse: gut verpackt, strahlt aber tausend Jahre lang und könnte jederzeit leck schlagen. Oder, Satz des Jahres von Madonna: „2016 – verpiss Dich!“

Im Grunde will niemand in den Jahresrückblick, weil man vorher in der Tagesschau gewesen sein muss, als Täter oder als Opfer, als Held oder Buhmann. Nur Horst Seehofer ist anders, weil er meistens nicht weiß, was von beiden er sein will oder sein möchte. Deshalb hier meine Szene des Jahres, bei sechs Prozent Batterie: Kabinettssitzung in München. Gestern war das Attentat in Berlin. Noch kennt niemand Täter und Hintergrund, aber ein Dutzend Kameras summen elektronisch und Mikrofongalgen hängen über den Köpfen, Horst Seehofer on stage.

Aber was soll er tun? Den guten Christen spielen, trauernd schweigen, der Opfer gedenken, was angemessen wäre? Populistisch auf Angriff schalten, die Kanzlerin herausfordern, bevor es der Pretzell von der AfD tut und ihm die Pole-Position klaut? Schwierig. Keine Lösung in Sicht. Er versucht beides, scheitert aber: sein Körper ist gebeugt, die Stimme gedämpft, der Inhalt gnadenlos, als wäre er ein Schauspieler in einer Tragödie mit Text aus einer Komödie. Getriebenheit in reinster Form.

Noch 1 Prozent Batterie. Fragen bleiben: wird Horst Seehofer oder Angela Merkel das nächste Jahr politisch überleben? Ist Sarah Wagenknecht die Frauke Petry der Linken oder Frauke Petry die Sarah Wagenknecht der Rechten? Batterie leer, 2017 kommt: das Jahr des Jahres.

Volker Heise ist Filmemacher.