Videoüberwachung: Eine volle Kanne Misstrauensvotum

Von André Mielke

Kameras können viel und manches besser als Menschen. Sie zeigen zwar keine Zivilcourage, schauen aber wenigstens nicht weg. Die Kolumne.

Es war was los in Berlin, und der Regierende Bürgermeister kann sich nun doch vorstellen, gewisse Plätze videoüberwachen zu lassen. Müllers Koalitionspartner vermögen das nicht. Sie plädieren für die weitere Vervollkommnung des/der Schutzmann_Innen*s. Immerhin. Erhöhte Polizeipräsenz galt unter Linken und Grünen ja durchaus schon als Machtdemonstration des Schweinesystems.

Ich kenne zwei Power-Einwände gegen Kameras. Erstens: Bürger werden generalverdächtigt. Definitiv. Jede Radarfalle ist ein volle Kanne Misstrauensvotum gegen brave Verkehrsteilnehmer. Ticketkontrollen basieren auf negativen Vermutungen über Inhaber gültiger Fahrausweise. Die Welt ist ein Potpourri infamer Unterstellungen. Aber ich bin da entspannt und kriege, wenn überm Alex ein paar Objektive rotieren, nicht gleich Blutdruck wegen „anlassloser Massenüberwachung“.

Es gibt die Idee, mobile Polizeiwachen so auszurüsten, dass sie Taschendiebe per Live-Video in ihrem natürlichen Habitat studieren und zeitnah verhandschellen können. Vernünftiger Vorschlag, oder? Es schmerzt fast körperlich, das zuzugeben, aber er kommt von der Berliner CDU. Komischerweise regen sich über so was in etwa dieselben Leute auf, die es nicht weiter schlimm finden, Volksfeste mit Zäunen, Betonpollern und Maschinenpistolen zu verrammeln. Das sind die Leute, die nun der Kölner Polizei vorwerfen, zu Silvester nicht auch Norwegerinnen mit Rollatoren einvernommen zu haben. Wer allen Ernstes glaubt, nur „Nafris“ würden pauschalgekesselt, der sollte sich über „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ mal mit einem friedfertigen Schlachtenbummler des FC Hansa Rostock unterhalten, der zu seinem Pumperbody eine Glatze trägt und leider Ronny heißt.

Wo war ich? Richtig, Überwachungsstaat: Mir ist schon klar, dass ein Sicherheitsbehördenhirn Bilder nicht so präzise speichert wie ein Festplattenrecorder. Die kognitiven Talente von Beamten des mittleren Diensts sind enorm. Doch elektronisch erfasste Informationen lassen sich besser missbrauchen. Deshalb gehe ich – nennt mich naiv – fest davon aus, dass man alle Observationsdateien nach 48 Stunden löscht.

Das zweite Killer-Argument lautet: Videos verhindern, ätsch! ja gar nicht sämtliche Straftaten. Wieder korrekt. Aber das war leicht. (Um etwaige Debatten und Maßnahmen abzuwürgen wird derzeit am lautesten jenen Behauptungen widersprochen, die kaum jemand aufgestellt hat. Die beiden anderen Populärplattitüden heißen übrigens: „Nicht alle Zuwanderer sind kriminell“ und „Man kann Terror nicht hundertprozentig verhindern.“) Sogar in der elenden Hauptstadt ist der Nahverkehr kameratechnisch teilerschlossen. Trotzdem gab es da gerade diese Sache mit dem Mann, der Frau und der Treppe. Und dann die Weihnachtsgeschichte vom schlafenden Treber und den sieben Zwergen. Es stimmt: Die Kameras zeigten keinerlei Zivilcourage. Aber sie guckten wenigstens nicht weg.

Ohne sie wären acht erlebnisorientierte Mitbürger wohl heute noch unterwegs und hätten womöglich Freude am neuen Hobby gefunden. Es kommt nämlich nur ausnahmsweise vor, dass Verbrecher ihre Personalpapiere am Tatort hinterlassen. Obwohl, man kann natürlich auch die Bevölkerung um Handy-Videos bitten.

André Mielke ist Autor.